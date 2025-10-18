మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?
మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో మంట, కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పి నుంచి ఉపశమనం అందించడంలో సహాయపడతాయి. మసాలా టీలోని బ్లాక్ టీలో ఉండే కెఫిన్ శరీరానికి తక్షణ శక్తిని ఇచ్చి, చురుకుగా ఉంచుతుంది. ఇది మానసిక ఏకాగ్రతను మెరుగుపరచడానికి, అలసటను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.
మసాలా టీలో ఉండే దాల్చిన చెక్క రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుందని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. మసాలా టీ తాగుతుంటే ఇది జీవక్రియ రేటును పెంచడానికి సహాయపడుతుంది, తద్వారా అదనపు కొవ్వును దహనం చేయడంలో తోడ్పడుతుంది.
దాల్చిన చెక్క వంటి పదార్థాలు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి, దీనివల్ల శరీరంలోని అవయవాల పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. ఐతే మసాలా టీలో అదనంగా కలిపే పంచదార లేదా అధిక పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు. కాబట్టి, ఆరోగ్యకరమైన ఫలితాల కోసం తక్కువ పంచదార లేదా బెల్లం ఉపయోగించడం మంచిది. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఆహారంలో మార్పులు చేసే ముందు వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.