మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025 (23:50 IST)

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

Lemon juice
నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు.
 
నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు. నిమ్మకాయ లేదా ఇతర సిట్రస్ పండ్లకు అలెర్జీ ఉన్నవారు దీనిని సేవించకూడదు. కొన్ని మందులతో (కొన్ని స్టాటిన్స్, యాంటీహిస్టమైన్లు, రక్తపోటు మందులు) నిమ్మరసం ప్రభావం చూపవచ్చు. కాబట్టి, రోజూ నిమ్మరసం తాగే అలవాటు ఉంటే, డాక్టర్‌ను సంప్రదించడం మంచిది.
 
నిమ్మలో ఆక్సలేట్లు ఉంటాయి, ఇవి కొందరిలో కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడటానికి దోహదపడవచ్చు. అయితే, నిమ్మరసంలోని సిట్రేట్ రాళ్లు ఏర్పడటాన్ని నిరోధించడానికి సహాయపడుతుంది, కాబట్టి ఈ విషయంలో డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. సాధారణంగా, ఆరోగ్యవంతమైన వ్యక్తులు నిమ్మరసాన్ని... ముఖ్యంగా నీటిలో కలిపి మితంగా తీసుకోవడం సురక్షితం, ప్రయోజనకరం. ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే, వైద్యుడిని సంప్రదించి సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.

Pawan Kalyan: కాకినాడ సెజ్ రైతులకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్న పవన్

Pawan Kalyan: కాకినాడ సెజ్ రైతులకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్న పవన్కాకినాడ సెజ్ ప్రాంతంలోని రైతులకు ఇచ్చిన హామీని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నిలబెట్టుకున్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో, వారి దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న భూ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ హామీ వాస్తవంగా మారింది. కాకినాడ సెజ్‌లోని రైతులకు 2,180 ఎకరాల భూమిని తిరిగి ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.

గూగుల్ కమ్స్ టు ఏపీ : సీఎం చంద్రబాబు పోస్ట్

గూగుల్ కమ్స్ టు ఏపీ : సీఎం చంద్రబాబు పోస్ట్గూగుల్ కమ్స్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటూ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఓ పోస్ట్ చేశారు. ఈ పోస్టులో ఆయన పలువురు ప్రముఖులను ట్యాగ్ చేశారు. ఓకే గూగుల్... సింక్రనైజ్ ఫర్ వికసిత్ భారత్ అంటూ అందులో పేర్కొన్నారు. 'Ok Google' అనేది గూగుల్‌ అసిస్టెంట్‌ను ప్రారంభించే వాయిస్-యాక్టివేటెడ్ ట్రిగ్గర్. ఈ ట్రిగ్గర్‌ను వాడి చంద్రబాబు పెట్టిన పోస్ట్‌ ఆకట్టుకుంటోంది.

Google To AP: విశాఖలో గూగుల్ 1-జీడబ్ల్యూ డేటా సెంటర్‌.. ఆ ఘనత బాబు, లోకేష్‌ది కాదా?

Google To AP: విశాఖలో గూగుల్ 1-జీడబ్ల్యూ డేటా సెంటర్‌.. ఆ ఘనత బాబు, లోకేష్‌ది కాదా?విశాఖపట్నంలో గూగుల్ 1-జీడబ్ల్యూ డేటా సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇది అమెరికాకు తర్వాత గూగుల్‌కు చెందిన అతిపెద్ద ఏఐ-హబ్. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, మంత్రి నారా లోకేష్ ఇతరుల సమక్షంలో న్యూఢిల్లీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈఓ థామస్ కురియన్ ఈ ప్రకటన చేశారు. ఈ సౌకర్యం ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలు, డేటా సెంటర్లు, పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యం, కొత్త సబ్‌సీ గేట్‌వేను ఇది అనుసంధానిస్తుంది. ఇది దేశంలో మొట్టమొదటి గిగావాట్-స్కేల్ డేటా సెంటర్ క్యాంపస్‌గా నిలుస్తుందని గూగుల్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

ఉచిత బస్సు పథకంతో ఆర్టీసీ ఇక్కట్లు.. చంద్రబాబు సర్కారు ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తుందా?

ఉచిత బస్సు పథకంతో ఆర్టీసీ ఇక్కట్లు.. చంద్రబాబు సర్కారు ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తుందా?ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం మహిళల కోసం ఉచిత బస్సు పథకాన్ని ఆగస్టు 15న ప్రారంభించింది. ఈ పథకం మహిళలు, వారి కుటుంబాలపై, ముఖ్యంగా పరిమిత ఆదాయం ఉన్నవారిపై ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. బస్సులో ఉద్యోగాలకు లేదా పాఠశాలకు ప్రయాణించే మహిళలు ఇప్పుడు డబ్బు, సమయాన్ని ఆదా చేస్తారు. తక్కువ ఆదాయ వర్గాల కుటుంబాలకు, ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, మధ్యాహ్న భోజనం.. ఎక్కువ మంది బాలికలు తమ విద్యను కొనసాగించడానికి ప్రోత్సహిస్తాయి.

రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక ఆదాయం తగ్గిపోయింది .. ఖర్చులు పెరిగాయి : కంగనా రనౌత్

రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక ఆదాయం తగ్గిపోయింది .. ఖర్చులు పెరిగాయి : కంగనా రనౌత్రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆదాయం తగ్గిపోగా, ఖర్చులు బాగా పెరిగాయని బాలీవుడ్ నటి, లోక్‌సభ సభ్యురాలు కంగనా రనౌత్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇదే అంశంపై ఆమె మాట్లాడుతూ, రాజకీయాలు అత్యంత కఠినమైన వృత్తి అని అన్నారు. పైగా, తాజాగా భాజపాకు చెందిన మరోనేత, కేంద్ర మంత్రి సురేశ్ గోపీ చేసిన వ్యాఖ్యలు నిజమేనని చెప్పారు.

