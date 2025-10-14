నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?
నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు.
నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు. నిమ్మకాయ లేదా ఇతర సిట్రస్ పండ్లకు అలెర్జీ ఉన్నవారు దీనిని సేవించకూడదు. కొన్ని మందులతో (కొన్ని స్టాటిన్స్, యాంటీహిస్టమైన్లు, రక్తపోటు మందులు) నిమ్మరసం ప్రభావం చూపవచ్చు. కాబట్టి, రోజూ నిమ్మరసం తాగే అలవాటు ఉంటే, డాక్టర్ను సంప్రదించడం మంచిది.
నిమ్మలో ఆక్సలేట్లు ఉంటాయి, ఇవి కొందరిలో కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడటానికి దోహదపడవచ్చు. అయితే, నిమ్మరసంలోని సిట్రేట్ రాళ్లు ఏర్పడటాన్ని నిరోధించడానికి సహాయపడుతుంది, కాబట్టి ఈ విషయంలో డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. సాధారణంగా, ఆరోగ్యవంతమైన వ్యక్తులు నిమ్మరసాన్ని... ముఖ్యంగా నీటిలో కలిపి మితంగా తీసుకోవడం సురక్షితం, ప్రయోజనకరం. ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే, వైద్యుడిని సంప్రదించి సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.