స్క్రబ్ టైఫస్ బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్- జీజీహెచ్లో ఇద్దరు మహిళలు మృతి
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరులోని ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్ (జీజీహెచ్)లో స్క్రబ్ టైఫస్ చికిత్స పొందుతూ ఇద్దరు మహిళలు మరణించారు. మృతులను సత్తెనపల్లికి చెందిన లూర్థమ్మ (59), గుంటూరు జిల్లా బాపట్లకు చెందిన డి. నాగేంద్రమ్మ (73)గా గుర్తించారు. ఇద్దరు మహిళలకు స్క్రబ్ టైఫస్ బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్లు పరీక్షలు నిర్వహించగా పాజిటివ్ వచ్చింది.
ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన 64 ఏళ్ల మహిళ ధనమ్మ శనివారం అదే బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా మరణించింది. జీజీహెచ్లో ఇద్దరు మహిళలు మరణించడంతో, స్క్రబ్ టైఫస్ కారణంగా మరణించిన వారి సంఖ్య మూడుకు పెరిగింది. జిల్లాలో మొత్తం 50 మంది రోగులు బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడుతున్నారు. దీంతో జిల్లా యంత్రాంగం నివారణ చర్యలు చేపట్టింది.