Bharat Future City: తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025కు అంతా సిద్ధం

భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో డిసెంబర్ 8-9 తేదీల్లో జరగనున్న ప్రతిష్టాత్మక తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025కు ప్రపంచ ప్రముఖులు, ప్రముఖ భారతీయ పారిశ్రామికవేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణులు, విద్యావేత్తలు, ప్రముఖులు, దేశ, విదేశాల నుండి అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రతినిధులు హాజరవుతారు.
రాష్ట్ర వినూత్న భవిష్యత్తును ప్రదర్శించే గ్లోబల్ సమ్మిట్లో రెండు రోజుల కార్యక్రమంలో మొత్తం 27 ప్రత్యేక ప్యానెల్ చర్చలు జరుగుతాయి. అనేక మంది జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు, ఇంధనం, గ్రీన్ మొబిలిటీ, ఐటి-సెమీకండక్టర్లు, ఆరోగ్యం, విద్య, పర్యాటకం, పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలు, వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, మహిళా వ్యవస్థాపకుల ప్రోత్సాహం, గిగ్ ఎకానమీ, సామాజిక సంక్షేమం, స్టార్టప్లలో నిపుణులు ప్రతి రంగంలో వృద్ధి సామర్థ్యంపై ప్రదర్శనలు ఇస్తారు.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, ప్రపంచ బ్యాంకు, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు, యునిసెఫ్, అలాగే టెరీ, బిసిజి, మైక్రోన్ ఇండియా, హిటాచీ ఎనర్జీ, ఓ2 పవర్, గ్రీన్కో, అపోలో హాస్పిటల్స్, ఐఐటి హైదరాబాద్, నాస్కామ్, సఫ్రాన్, డిఆర్డిఓ, స్కైరూట్, ధ్రువ స్పేస్, అముల్, లారస్ ల్యాబ్స్, జిఎంఆర్, టాటా రియాల్టీ, కోటక్ బ్యాంక్, గోల్డ్మన్ సాచ్స్, బ్లాక్స్టోన్, డెలాయిట్, కాపిటాల్యాండ్, స్విగ్గీ, ఎడబ్ల్యుఎస్, రెడ్. హెల్త్, పివిఆర్ ఐనాక్స్, సిఖ్య ఎంటర్టైన్మెంట్, తాజ్ హోటల్స్ ప్రతినిధులు కూడా ఈ సమ్మిట్లో పాల్గొంటారు.
ప్రముఖ క్రీడా ప్రముఖులు.. పివి సింధు, అనిల్ కుంబ్లే, పుల్లెల గోపీచంద్, గగన్ నారంగ్, జ్వాలా గుత్తా ఒలింపిక్ గోల్డ్ క్వెస్ట్ సెషన్కు హాజరు కానున్నారు.
చిత్ర పరిశ్రమ నుండి.. ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, రితేష్ దేశ్ముఖ్, సుకుమార్, గుణీత్ మోంగా, అనుపమ చోప్రా "క్రియేటివ్ సెంచరీ - సాఫ్ట్ పవర్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్" అనే ప్యానెల్ చర్చలో ప్రసంగిస్తారు. ముఖ్యమంత్రి ఎ రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో, రాష్ట్ర మంత్రులు, అన్ని విభాగాల సీనియర్ అధికారులు ఒకరినొకరు సమన్వయం చేసుకుని శిఖరాగ్ర సమావేశానికి తగిన విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రతినిధులకు గొప్ప ఆతిథ్యం ఇస్తున్నారు.
దావోస్లో ప్రతి సంవత్సరం జరిగే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం (డబ్ల్యూఈఎఫ్) తరహాలో నిర్వహించబడుతున్న ఈ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లను ముఖ్యమంత్రి సమీక్షిస్తున్నారు. సమ్మిట్ వేదిక వద్ద ఫూల్ప్రూఫ్ ఏర్పాట్లను నిర్ధారించడానికి ముఖ్యమంత్రి అధికారులతో వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
డిసెంబర్ 9న సమ్మిట్ రెండవ రోజున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ను ఆవిష్కరిస్తుంది. 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థను సాధించడానికి ఈ విజన్ డాక్యుమెంట్ ఒక రోడ్మ్యాప్ను రూపొందిస్తుంది.
అన్ని రంగాలలో తెలంగాణ భవిష్యత్తు అభివృద్ధి, పెట్టుబడులు, సాంకేతిక భాగస్వామ్యాలు, కొత్త ఆవిష్కరణల కోసం సమగ్ర ప్రణాళికలను కూడా ఈ పత్రంలో ఊహించనున్నారు.