శనివారం, 6 డిశెంబరు 2025
  ఇతరాలు
  ఆరోగ్యం
  వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 6 డిశెంబరు 2025 (16:22 IST)

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

Medicover doctors
సికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.
 
ప్రారంభంగా చేసిన CT స్కాన్‌లో అన్నవాహిక గణనీయంగా విస్తరించినట్లు గుర్తించగా, అనంతరం నిర్వహించిన ఎండోస్కోపీ మరియు హై-రిజల్యూషన్ మానోమెట్రీ పరీక్షల్లో అకలేషియా కార్డియా నిర్ధారణ అయింది. ఈ వ్యాధిలో లోయర్ ఈసోఫేజియల్ స్ఫింక్టర్ సడలకపోవడం వల్ల ఆహారం అన్నవాహికలో చేరి నిలిచిపోవడం, బరువు తగ్గడం, ఆహారం ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లే ప్రమాదం పెరుగుతాయి. సాధారణ ఆమ్లత్వం లేదా చిన్న మింగుడుపై ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలతో కనిపించడం వల్ల చాలా కేసులు ఆలస్యంగా గుర్తించబడుతున్నాయని వైద్యులు తెలిపారు.
 
ఈ సవాలుతో కూడిన కేసులో, మెడికవర్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ బృందం ఎలాంటి బయట కోతలు లేకుండా పూర్తిగా ఎండోస్కోపిక్ విధానంలో POEM ప్రక్రియను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ప్రత్యేక ఎండోస్కోపిక్ సాధనాలతో లోయర్ ఈసోఫేజియల్ స్ఫింక్టర్‌కు సంబంధించిన కండరాలను విడదీయడం ద్వారా ఉన్న అడ్డంకిని తొలగించారు. చికిత్స అనంతరం రోగి మరుసటి రోజే ద్రవాలు తీసుకునే స్థితికి చేరుకుని స్పష్టమైన ఉపశమనం పొందారు.
 
ఈ సందర్భంగా మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ సీనియర్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డా. కృష్ణ గోపాల్ మాట్లాడుతూ, “POEM వంటి ఆధునిక ఎండోస్కోపిక్ పద్ధతులు అన్నవాహిక వ్యాధుల చికిత్సలో విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకొస్తున్నాయి. మింగడంలో ఇబ్బంది, ఛాతి మంట లేదా దీర్ఘకాలిక ఆమ్లత్వం వంటి లక్షణాలను ఎప్పుడూ పట్టించుకోవాలి. సమయానికి వైద్యులను సంప్రదిస్తే అకలేషియా కార్డియా వంటి అరుదైన సమస్యలను శస్త్రచికిత్స అవసరం లేకుండా సురక్షితంగా, సమర్థవంతంగా చికిత్స చేయవచ్చు” అని తెలిపారు.
 
అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ఆధునిక సాంకేతికత, నైపుణ్యం కలిగిన వైద్య బృందం, అత్యుత్తమ మద్దతు వ్యవస్థతో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ రంగంలో విశిష్ట విజయాలను కొనసాగిస్తోంది.

అధిక చార్జీలు వసూలు చేస్తే కఠిన చర్యలు : విమానయాన సంస్థకు కేంద్రం హెచ్చరిక

అధిక చార్జీలు వసూలు చేస్తే కఠిన చర్యలు : విమానయాన సంస్థకు కేంద్రం హెచ్చరికఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్ సంస్థ సంక్షోభంలో కూరుకుంది. దీంతో ఆ సంస్థకు చెందిన అనేక విమానయాలు రద్దు అవుతున్నాయి. ఈ కారణంగా ప్రయాణికులు గమ్యస్థానాలు చేరుకోలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా తీసుకున్న కొన్ని విమానయాన సంస్థలు ఇష్టారాజ్యంగా ప్రయాణ చార్జీలను పెంచేశాయి. ఇప్పటికే బుక్ చేసుకున్న టిక్కెట్లపై అదనపు చార్జీలను వసూలు చేస్తున్నారు. దీన్ని పలువురు ప్రయాణికులు ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఈ అవకాశవాద ధరల పెంపు విషయం తన దృష్టికి రావడంతో శనివారం కేంద్రం రంగంలోకి దిగింది. ప్రయాణికులను అధిక ఛార్జీల భారం నుంచి రక్షించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ధరల నియంత్రణను తీసుకువచ్చామని, వాటిని పాటించాలని ఆదేశించినట్లు పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.

Drone In Tirumala : తిరుమల శిలాతోరణం సమీపంలో డ్రోన్ చక్కర్లు

Drone In Tirumala : తిరుమల శిలాతోరణం సమీపంలో డ్రోన్ చక్కర్లుతిరుమలలోని ఒక డ్రోన్ కలకలం రేపింది. తిరుమలలో 3 అంచెల భద్రతా తనిఖీలను దాటి ఈ డ్రోన్ దాటి.. తిరుమలలో చక్కర్లు కొట్టింది. అలిపిరి భద్రతా తనిఖీని దాటిన తర్వాత, ఓ భక్తుడు తిరుమల శిలాతోరణం సమీపంలో పూర్తిగా ప్రజల దృష్టిలో డ్రోన్‌ను నడిపాడు. ఇతర భక్తులు దీనిని గమనించి వెంటనే విజిలెన్స్ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. విజిలెన్స్ బృందం ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని సీనియర్ అధికారులకు సమాచారం అందించింది. డ్రోన్‌ను నడుపుతున్న వ్యక్తిని ఎన్నారైగా గుర్తించారు.

వివాహ వేడుకకు హాజరై తిరిగి వస్తూ మంటల్లో కాలిపోయిన ఇన్‌స్పెక్టర్

వివాహ వేడుకకు హాజరై తిరిగి వస్తూ మంటల్లో కాలిపోయిన ఇన్‌స్పెక్టర్ఓ పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ వివాహ వేడుకకు వెళ్లి వస్తుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో చిక్కుకుని మంటల్లో సజీవదహనమయ్యారు. ఈ విషాదక ఘటన కర్ణాటకలో చోటుచేసుకుంది. శనివారం ధారవాద జిల్లా అన్నిగెరె వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది.

రసగుల్ల కోసం కొట్టుకున్న వధూవరుల కుటుంబాలు, పెళ్లి క్యాన్సిల్ (video)

రసగుల్ల కోసం కొట్టుకున్న వధూవరుల కుటుంబాలు, పెళ్లి క్యాన్సిల్ (video)బీహారులో రసగుల్ల కోసం పెళ్లి రద్దు అయ్యింది. వివాహానికి ముందు జరిగే రిసెప్షన్లో వధువు తరపు బంధువులు విందును ఆరగించేందుకు వచ్చారు. వరుడు తరుపువారు విందు ఏర్పాటు చేసారు. ఐతే ఆ విందులో వధువు తరపువారు చెప్పిన రసగుల్ల లేదు. దాంతో కొంతమంది భోజనం వడ్డించేవారి వద్దకు వచ్చి రసగుల్ల ఎందుకు పెట్టలేదని ప్రశ్నించారు. దాంతో మాటామాటా పెరిగి గొడవపడ్డారు. ఆ గొడవ కాస్తా ఇరు వర్గాలు ఒకరిపై ఒకరు కుర్చీలు, ప్లేట్లు విసురుకునే స్థాయికి వెళ్లిపోయింది. ఈ వ్యవహారం కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది.

Nara Lokesh: డిసెంబర్ 6-10 వరకు అమెరికా, కెనడాలో నారా లోకేష్ పర్యటన

Nara Lokesh: డిసెంబర్ 6-10 వరకు అమెరికా, కెనడాలో నారా లోకేష్ పర్యటనఆంధ్రప్రదేశ్‌కు పెట్టుబడులను సమీకరించేందుకు విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ మంత్రి నారా లోకేష్ డిసెంబర్ 6-10 వరకు ఐదు రోజుల పాటు అమెరికా, కెనడా దేశాల పర్యటన చేపడతారు. అధికారిక వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, డిసెంబర్ 6న నారా లోకేశ్ డల్లాస్‌లో తన పర్యటనను ప్రారంభిస్తారు. రాష్ట్ర పారిశ్రామిక విధానాలు, పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను ప్రదర్శించడానికి తెలుగు ప్రవాసులతో ఇంటరాక్టివ్ సెషన్‌లో ప్రసంగిస్తారు.

Watch More Videos

మహిళగా పుట్టినందుకు గర్వంగా ఉంది : జాన్వీ కపూర్

మహిళగా పుట్టినందుకు గర్వంగా ఉంది : జాన్వీ కపూర్తాను మహిళగా పుట్టినందుకు గర్వంగా ఉందని, మనల్ని మనం ప్రశంసించుకుంటూ ముందుకుసాగాలి అని బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ అన్నారు. పైగా, సమానత్వం గురించి ఎప్పుడూ మాట్లాడాల్సిందేనని ఆమె అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలను మరో బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంకా చోప్రా మద్దతిచ్చారు.

Sharva: సంక్రాంతికి శర్వా చిత్రం నారి నారి నడుమ మురారి గ్రాండ్ రిలీజ్

Sharva: సంక్రాంతికి శర్వా చిత్రం నారి నారి నడుమ మురారి గ్రాండ్ రిలీజ్శర్వా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ నారి నారి నడుమ మురారి 2026లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంక్రాంతికి థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇది తెలుగు సినిమా రిలీజెస్ కి బిగ్గెస్ట్ సీజన్. ఈ సినిమా పూర్తి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైమెంట్ కావడంతో సంక్రాంతి విడుదలకు పర్ఫెక్ట్ మేకర్స్ ఎక్సయిటింగ్ రిలీజ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రంలో సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కథానాయికలుగా నటించారు. ఎకె ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మించారు.

NTR, Balayya: ఒకప్పడు అబ్బాయి, ఇప్పుడు బాబాయ్ కి సినిమా రిలీజ్ కస్టాలు

NTR, Balayya: ఒకప్పడు అబ్బాయి, ఇప్పుడు బాబాయ్ కి సినిమా రిలీజ్ కస్టాలుఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ కి ఏమయింది? ఒకవైపు చిన్న పెద్ద సినిమా ల షూటింగ్ లు మరో వైపు రిలీజ్ కస్టాలు. వాటికి శాశ్యత పరిష్కారం లేదా? ఇది సినిమా రంగంలో వినిపిస్తున్న మాట. అఖండ 2 రిలీజ్ కస్టాలు చూసాక ఒకప్పడు అబ్బాయి, ఇప్పుడు బాబాయ్ కి సినిమా రిలీజ్ కస్టాలు చుట్టుముట్టాయని కొందరు సినీ పెద్దలు చెపుతున్నారు. యాద్రిచకం అయినా, 2005 లో జూనియర్ ఎన్.టి. ఆర్. నటించిన నరసింహుడు కు రిలీజ్ కస్టాలు మాదిరిగానే బాలకృష్ణ కు అఖండ 2 కు వచ్చాయని అంటున్నారు. అది 2005 లో అయితే, ఇప్పడు 2025 లో కావడం కూడా చిత్రంగా ఉందని తెలియజేస్తున్నారు.

అఖండ 2 కు లాబాలు వచ్చినా ప్రొడ్యూసర్స్ కు అనుకోని ఆటంకాలు

అఖండ 2 కు లాబాలు వచ్చినా ప్రొడ్యూసర్స్ కు అనుకోని ఆటంకాలునందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి కాంబినేషన్ లో రూపొందిన అఖండ 2 సినిమాకుబిజినెస్ బాగా అయింది. టేబుల్ ఫ్రోఫిట్ కూడా వచ్చింది.కాని ఆ ఆనందం నిర్మాతలకు లేకుండా అయింది. సినిమాకు అనుకోని ఆటంకాలు ఇప్పుడు ఎదుయాయి. ఇండియా తో పాటు ఓవర్సీస్ లో కూడా సినిమా ఆగిపోయింది. దానితో ఇక్కడ పంపినిదారులు మాదిరిగానే ఓవర్సీస్ లో కూడా లాస్ అయ్యారు. ఈ మేరకు వారు నిర్మాతలకు తమకు న్యాయం చేయాలనీ కోరుతున్నారు.

ప్రేమించి మోసం చేసేవాళ్ళకు పుట్టగతులుండవ్ : నటి ఇంద్రజ శాపనార్థాలు

ప్రేమించి మోసం చేసేవాళ్ళకు పుట్టగతులుండవ్ : నటి ఇంద్రజ శాపనార్థాలుప్రేమ మోసగాళ్లపై నటి ఇంద్రజ మండిపడ్డారు. ఇలాంటి వాళ్లకు పుట్టగతులుండవ్ అంటూ హెచ్చరిస్తూనే వారికి శాపనార్థాలు పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియో ప్రోమో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. తాజాగా ఓ టాక్‌ షోలో ఇంద్రజ పాల్గొన్నారు. ఇందులోభాగంగా, ఈ తరం యువత ప్రేమ, బ్రేకప్‌లను తేలికగా తీసుకుంటున్నారని, దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటని యాంకర్ ప్రశ్నించారు.
