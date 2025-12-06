61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం
సికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.
ప్రారంభంగా చేసిన CT స్కాన్లో అన్నవాహిక గణనీయంగా విస్తరించినట్లు గుర్తించగా, అనంతరం నిర్వహించిన ఎండోస్కోపీ మరియు హై-రిజల్యూషన్ మానోమెట్రీ పరీక్షల్లో అకలేషియా కార్డియా నిర్ధారణ అయింది. ఈ వ్యాధిలో లోయర్ ఈసోఫేజియల్ స్ఫింక్టర్ సడలకపోవడం వల్ల ఆహారం అన్నవాహికలో చేరి నిలిచిపోవడం, బరువు తగ్గడం, ఆహారం ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లే ప్రమాదం పెరుగుతాయి. సాధారణ ఆమ్లత్వం లేదా చిన్న మింగుడుపై ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలతో కనిపించడం వల్ల చాలా కేసులు ఆలస్యంగా గుర్తించబడుతున్నాయని వైద్యులు తెలిపారు.
ఈ సవాలుతో కూడిన కేసులో, మెడికవర్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ బృందం ఎలాంటి బయట కోతలు లేకుండా పూర్తిగా ఎండోస్కోపిక్ విధానంలో POEM ప్రక్రియను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ప్రత్యేక ఎండోస్కోపిక్ సాధనాలతో లోయర్ ఈసోఫేజియల్ స్ఫింక్టర్కు సంబంధించిన కండరాలను విడదీయడం ద్వారా ఉన్న అడ్డంకిని తొలగించారు. చికిత్స అనంతరం రోగి మరుసటి రోజే ద్రవాలు తీసుకునే స్థితికి చేరుకుని స్పష్టమైన ఉపశమనం పొందారు.
ఈ సందర్భంగా మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ సీనియర్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డా. కృష్ణ గోపాల్ మాట్లాడుతూ, “POEM వంటి ఆధునిక ఎండోస్కోపిక్ పద్ధతులు అన్నవాహిక వ్యాధుల చికిత్సలో విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకొస్తున్నాయి. మింగడంలో ఇబ్బంది, ఛాతి మంట లేదా దీర్ఘకాలిక ఆమ్లత్వం వంటి లక్షణాలను ఎప్పుడూ పట్టించుకోవాలి. సమయానికి వైద్యులను సంప్రదిస్తే అకలేషియా కార్డియా వంటి అరుదైన సమస్యలను శస్త్రచికిత్స అవసరం లేకుండా సురక్షితంగా, సమర్థవంతంగా చికిత్స చేయవచ్చు” అని తెలిపారు.
అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ఆధునిక సాంకేతికత, నైపుణ్యం కలిగిన వైద్య బృందం, అత్యుత్తమ మద్దతు వ్యవస్థతో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ రంగంలో విశిష్ట విజయాలను కొనసాగిస్తోంది.