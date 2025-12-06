ఇండిగో సంక్షోభంపై నోరెత్తిన కేటీఆర్.. సంపద కొన్ని సంస్థల చేతుల్లోనే కూరుకుపోయింది..
హైదరాబాద్లో జరిగిన ట్రేడ్ యూనియన్ల రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఇండిగో సంక్షోభంపై మాట్లాడారు. విమానాశ్రయ గందరగోళం యాదృచ్ఛికం కాదని ఆయన అన్నారు. పైలట్లకు న్యాయంగా వ్యవహరించడం గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వ హెచ్చరికలను విమానయాన సంస్థలు విస్మరించాయని కేటీఆర్ అన్నారు. బ్యాకప్ ప్రణాళికలు రూపొందించబడలేదు.
ప్రత్యామ్నాయ ప్యాకేజీలు అందించబడలేదు. ఈ నిర్లక్ష్యం, దేశవ్యాప్తంగా ప్రయాణికులు ఎదుర్కొంటున్న సంక్షోభంలోకి ఇండిగోను నెట్టిందని కేటీఆర్ అన్నారు. పైలట్లను రక్షించడానికి కేంద్రం మొదట డీజీసీఏ ద్వారా మార్గదర్శకాలను జారీ చేసిందని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. తరువాత, ప్రభుత్వం వాటిని ఉపసంహరించుకుంది.
విమానయాన శక్తి ఇప్పుడు టాటా, ఇండిగో వద్ద ఉంది. సంపద కొన్ని కంపెనీలతో పేరుకుపోయినప్పుడు, వ్యవస్థలు బలహీనపడతాయని కేటీఆర్ అన్నారు. వ్యాపార వృద్ధి నియంత్రణ నుండి కాదు, నాణ్యత, న్యాయంగా రావాలి. కార్పొరేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ల నుండి మాత్రమే కాకుండా, వ్యాపారాన్ని సులభతరం చేయడం కార్మికులకు కూడా మద్దతు ఇవ్వాలని కేటీఆర్ వెల్లడించారు.