ఇండిగోతో కష్టాలు.. ప్రయాణీకులకు మేమున్నాం అంటోన్న ఎయిర్ ఇండియా, AI Express
ఇండిగో విమానాల అంతరాయాల వల్ల ప్రభావితమైన ప్రయాణీకులకు సహాయం చేయడానికి సామర్థ్యాన్ని పెంచాలని ఎయిర్ ఇండియా గ్రూప్ ఎదురు చూస్తోంది. డిసెంబర్ 4 నుండి, రెవెన్యూ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ద్వారా వర్తించే సాధారణ డిమాండ్- సరఫరా విధానాన్ని నివారించడానికి నాన్-స్టాప్ దేశీయ విమానాలలో ఎకానమీ క్లాస్ విమాన ఛార్జీలను ముందస్తుగా పరిమితం చేశారని శనివారం ఒక ప్రకటన తెలిపింది.
ఎయిర్ ఇండియా, ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ రెండూ ఎకానమీ క్లాస్ ఛార్జీలపై పరిమితులను విధించాయి. ఇండిగో విమానాల అంతరాయాల మధ్య ప్రభుత్వం విమాన ఛార్జీల పరిమితిని ప్రవేశపెడుతున్నట్లు ప్రకటించిన కొన్ని గంటల తర్వాత ఎయిర్ ఇండియా నుండి ఈ ప్రకటన వచ్చింది.
అన్ని విమానాల పెర్ముటేషన్లకు ఛార్జీలను పరిమితం చేయడం సాంకేతికంగా సాధ్యం కాదని ఎయిర్ ఇండియా కూడా తెలిపింది. ప్రయాణికులు, వారి సామాను వీలైనంత త్వరగా వారి గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి సహాయపడటానికి ఎయిర్ ఇండియా, ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ సామర్థ్యాన్ని జోడించాలని ప్రయత్నిస్తున్నాయని ఆ ప్రకటన వెల్లడించింది.