చిత్తూరు నుంచి చెన్నై - బెంగుళూరుకు జస్ట్ ఓ గంటన్నర మాత్రమే జర్నీ....
తమిళనాడు - ఆంధ్రప్రదేశ్ - కర్నాటక రాష్ట్రాలను కలుపుతూ నిర్మిస్తున్న చెన్నై - బెంగుళూరు ఎక్స్ప్రెస్ హైవే నిర్మాణం పనులు ఇంకా చకచకా సాగుతున్నాయి. ఈ రోడు నిర్మాణం పనులు పూర్తయి, రహదారి అందుబాటులోకి వస్తే ఏపీలోని చిత్తూరు జిల్లా నుంచి కేవలం గంటన్నర వ్యవధిలోనే ఇటు బెంగళూరుకు.. అటు చెన్నై చేరుకోవచ్చు. వి.కోట నుంచి అయితే గంటలోనే బెంగళూరు వెళ్లొచ్చని, ఈ రహదారిపై వాహనాలు గరిష్టంగా 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.
కర్ణాటక పరిధి హొస్కోట నుంచి సుందరపాళ్య వరకు 91 కి.మీ. నాలుగు వరుసల హైవే పూర్తితో రాకపోకలు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం సుందరపాళ్య నుంచి తమిళనాడు సరిహద్దు గుడిపాల వరకు పనులు చేస్తున్నారు. బైరెడ్డిపల్లె, గుడిపాల సమీప చీలాపల్లె, బంగారుపాళ్యం సమీప బలిజపల్లె వద్ద లింకు రహదారులు నిర్మిస్తున్నారు.
ఈ రహదారిపై వచ్చే ఏడాది ఆఖరికి 3 రాష్ట్రాల పరిధిలో ఎక్స్ప్రెస్ రోడ్డుపై పూర్తి స్థాయిలో వాహనాల రాకపోకలు సాగించే లక్ష్యంతో పనులు చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో రద్దీని అనుసరించి 8 వరుసలుగా అభివృద్ధికి కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది.