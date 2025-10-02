గురువారం, 2 అక్టోబరు 2025
  వినోదం
  తెలుగు సినిమా
  సమీక్ష
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 2 అక్టోబరు 2025 (19:42 IST)

Kantara Chapter 1: కాంతార చాప్టర్‌ 1.. రిషబ్ శెట్టి సతీమణి కన్నీళ్లు.. తారక్‌తో రిషబ్ ఫ్యామిలీ వీడియో వైరల్

Kanthara Chapter 1
2022లో విడుదలై భారీ విజయం సొంతం చేసుకుని, నేషనల్‌ అవార్దు దక్కించుకున్న కాంతారకు ప్రీక్వెల్‌గా కాంతార చాప్టర్‌ 1 రూపొందింది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమా పాన్‌ ఇండియా స్థాయి భారీ విజయాన్ని సాధించి వసూళ్ల వర్షం కురిపించింది. తాజాగా దసరా సందర్భంగా గురువారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది కాంతారా చాప్టర్ 1. కన్నడ స్టార్ రిషబ్ శెట్టి స్వీయ దర్శకత్వంలో కాంతార చాప్టర్‌ 1 తెరకెక్కింది. 
 
ఈ చిత్రంపై పాజిటివ్ రివ్యూ, కామెంట్స్ వచ్చేశాయి. తాజాగా కాంతారాపై టాలీవుడ్ యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎక్స్ ద్వారా తన రివ్యూను పోస్టు చేశారు. కాంతారా చాప్టర్ 1 టీమ్‌ను అభినందించారు. 
 
రిషబ్‌శెట్టి తన ఆలోచనలతో నటుడిగా, దర్శకుడిగా ఊహకందని అద్భుతాన్ని వెండితెరపై చూపెట్టాడని.. ఆయన నమ్మకంతో ఈ ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్లిన హోంబలే ఫిల్మ్స్‌, చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు.. అంటూ ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు. ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో జరిగిన కాంతార చాప్టర్‌ 1 ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కు ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన తారక్‌ కాంతారను ఈ స్థాయిలో తెరకెక్కించడం రిషబ్‌కు మాత్రమే సాధ్యమని కొనియాడిన సంగతి తెలిసిందే. 
 
కాంతార చాప్టర్‌ 1 సినిమా రిలీజ్‌కు తర్వాత పలువురు సెలెబ్రిటీలు, అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. అలాగే రిషబ్ శెట్టి కాంతారా చాప్టర్ 1ను తెరపై చూసి.. షో ముగిశాక కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.
ఈ సినిమాను రిషబ్ అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. ఆ ఫలితాన్ని వెండితెరపై చూశాక ఆమె కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయారు. అదేవిధంగా తారక్, రిషబ్ శెట్టి ఫ్యామిలీ ఓ శివాలయాన్ని సందర్శించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను తారక్ ఫ్యాన్స్, రిషబ్ ఫ్యాన్స్ భారీగా షేర్ చేస్తున్నారు.

Midhun Reddy: మిధున్ రెడ్డిని పట్టించుకోని వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి?

Midhun Reddy: మిధున్ రెడ్డిని పట్టించుకోని వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి?ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణంలో అరెస్టయిన వైసీపీ ఎంపీ మిధున్ రెడ్డిని వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదని.. పక్కనబెట్టేశారని.. ఆయన్ని కలవకుండా దాటవేశారని.. ఇలా రకరకాల వార్తలు వస్తున్నాయి. సాధారణంగా జగన్‌కు జైలులో తన పార్టీ నాయకులను పరామర్శించే అలవాటు ఉండేది. గతంలో నందిగం సురేష్, పిన్నెల్లి రామకృష్ణ రెడ్డి, కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డిల విషయంలో కూడా ఇది జరిగింది.

Nara Lokesh: కర్ణాటకపై నారా లోకేష్ దూకుడు విధానం.. ఈ పోటీ రాష్ట్రాలకు మేలు చేస్తుందిగా?

Nara Lokesh: కర్ణాటకపై నారా లోకేష్ దూకుడు విధానం.. ఈ పోటీ రాష్ట్రాలకు మేలు చేస్తుందిగా?అనంతపురంలో ఏరోస్పేస్ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించాలని మంత్రి నారా లోకేష్ దృఢంగా నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల, బెంగళూరు ట్రాఫిక్ సమస్యలతో విసుగు చెందిన ఒక కంపెనీ ఆయనను సంప్రదించారు. ఇది కర్ణాటక కాంగ్రెస్ నాయకుల విమర్శలకు దారితీసింది. అయినప్పటికీ, ఆయన దృఢంగా ఉండి, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను నారా లోకేష్ మంచి ఎంపికగా ముందుకు తీసుకెళ్లడం కొనసాగించారు. ఒకానొక సమయంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి కర్ణాటక ప్రభుత్వంతో పోటీని ఎదుర్కొనేందుకు లోకేష్ సిద్ధంగా ఉన్నట్లు అనిపించింది.

పూజ చేస్తూ కుప్పకూలిపోయిన పూజారి.. అంబులెన్స్ దొరకలేదు.. వైద్యులు లేరు..?

పూజ చేస్తూ కుప్పకూలిపోయిన పూజారి.. అంబులెన్స్ దొరకలేదు.. వైద్యులు లేరు..?ఈ మధ్య గుండెపోటుతో మృతి చెందేవారి సంఖ్య పెరిగిపోతుంది. తాజాగా నెల్లూరులో ఓ పూజారి పూజ చేస్తూ కుప్పకూలిపోయాడు. దుత్తలూరు మండలం నర్రవాడలోని శ్రీవెంగమాంబ దేవాలయంలో సురేశ్ అనే వ్యక్తి పూజారీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. దసరా పండగ నేపథ్యంలో గురువారం పూజలు చేస్తూ.. ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు. దీంతో ప్రభుత్వ అంబులెన్స్ దొరక్కపోవడంతో స్థానికులు అతనిని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Janasena: జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నిర్మాత రామ్ తాళ్లూరి

Janasena: జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నిర్మాత రామ్ తాళ్లూరిజనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నిర్మాత రామ్ తాళ్లూరిని నియమించింది. పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాల బాధ్యతలను ఆయన చేపడతారని అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్, జనసేనతో చాలా కాలంగా అనుబంధం ఉన్న వ్యక్తికి ఈ కొత్త రోల్ ఇవ్వడం ప్రస్తుతం జనసైనికుల మధ్య కొత్త జోష్‌ను నింపింది. రామ్ తాళ్లూరి గతంలో పార్టీ సోషల్ మీడియా విభాగాన్ని నిర్వహించారు. 2019 ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తారని ఒకప్పుడు పుకార్లు వచ్చాయి. ఆయనకు టికెట్ లభించలేదు. తాళ్లూరి ఐటీ నేపథ్యం నుండి వచ్చి హైదరాబాద్‌లోని ఫ్లై జోన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పార్క్‌తో సహా అనేక కంపెనీలను నడుపుతున్నారు రామ్.

Tomato virus: మధ్యప్రదేశ్‌లో విజృంభించిన టమోటా వైరస్.. చిన్నారులు జాగ్రత్త

Tomato virus: మధ్యప్రదేశ్‌లో విజృంభించిన టమోటా వైరస్.. చిన్నారులు జాగ్రత్తటమోటా వైరస్ మధ్యప్రదేశ్‌లో విజృంభించింది. ఇది చిన్నారుల్లో అతి వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతోంది. ఈ వైరస్ సోకిన వాళ్లలో చేతులు, అరికాళ్లు, పాదాలు, నోటిలో, మెడ కింద ఎర్రటి దద్దుర్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఈ వైరస్ వ్యాపిస్తోంది. ఈ లక్షణాలతో బాధపడే చిన్నారులను ఇంటికే పరిమితమైపోయారు. పాఠశాల యాజమాన్యాలు కూడా ఈ వైరస్ సోకిన పిల్లలను ఇంటి వద్దే ఉంచాలని సూచిస్తున్నాయి.

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలు

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలుఉపవాసం చేసేటప్పుడు, సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది మీరు అలసిపోయినట్లు భావించడం మరియు చురుకుగా, ఏకాగ్రతతో, తేలికగా ఉండటం మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్రత థాలీలో ప్రత్యేక స్థానానికి అర్హమైన అటువంటి ఒక పదార్థం పెరుగు. దీనిని దహీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రుచి, పోషణ మరియు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మిళితం చేస్తుంది. కేవలం వంటగదిలోని ఒక సాధారణ వస్తువు కంటే ఎక్కువగా, పెరుగు సాత్విక గుణాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఉపవాస సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, శరీరానికి పోషణను అందించడానికి సహాయపడుతుంది.

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండి

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండిఈ సంవత్సరం, ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం డోంట్ మిస్ ఎ బీట్ (ఒక స్పందనను కూడా కోల్పోకండి) అనే థీమ్‌తో ముడిపడి ఉంది. ఇది హృదయ సంబంధ వ్యాధుల (CVD) కారణంగా అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని, కుటుంబాలు కలిసి గడిపే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయని గుర్తుచేసే ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. భారతదేశానికి ఈ హెచ్చరిక ప్రత్యేకంగా అత్యవసరం, ఇక్కడ CVD భారం తీవ్రంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?కాలేయం పలు కారణాల వల్ల వ్యాధులకు గురవుతుంది. వీటిలో లివర్ క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ వ్యాధి తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలో లక్షణాలను కలిగించదు, కాబట్టి గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. అయితే క్యాన్సర్ పెరిగేకొద్దీ, వివరించలేని బరువు తగ్గడం, ఆకలి లేకపోవడం, పొత్తికడుపు పైభాగంలో నొప్పి, కామెర్లు వంటి వివిధ సంకేతాలు, లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. వివరించలేని బరువు తగ్గడం: ఆకస్మికంగా, అనుకోకుండా బరువు తగ్గడం కాలేయ క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఆకలి లేకపోవడంతో కలిపి ఉంటే అనుమానించాల్సిందే.

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బాదం పప్పులు రోజుకు ఎన్ని తినాలనే సందేహం చాలామందికి వుంటుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఒక సాధారణ వయోజన వ్యక్తి రోజుకు 5 నుండి 10 లేదా 6 నుండి 10 నానబెట్టిన బాదం పప్పులు తినడం సురక్షితమైనది, ప్రయోజనకరమైనది. కొంతమంది నిపుణులు రోజుకు 7-10 బాదం పప్పులను సిఫార్సు చేస్తారు. శారీరకంగా చురుకుగా ఉండే వ్యక్తులు లేదా క్రీడాకారులు 8 నుండి 10 బాదం పప్పులు తినవచ్చు. చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో.. అంటే, 20 కంటే ఎక్కువ తినడం వల్ల కేలరీలు పెరిగి బరువు పెరగడం, జీర్ణ సమస్యలు లేదా కిడ్నీలో రాళ్ల ప్రమాదం వంటివి పెరగవచ్చు.

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
