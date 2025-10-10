AP: ఏపీలో రాజ్భవన్ నిర్మాణానికి సీఆర్డీఏ ఆమోదం
కృష్ణానదీ తీరంలో రాజ్ భవన్ నిర్మాణానికి ఆమోదం లభించింది. రూ.212 కోట్ల అంచనాతో నిర్మించనున్న ఈ ప్రాజెక్టు గవర్నర్ అధికారిక నివాసంగా ఉపయోగపడుతుంది. 53వ సీఆర్డీఏ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, రాష్ట్ర అత్యున్నత రాజ్యాంగ కార్యాలయం ప్రాముఖ్యతను పునరుద్ఘాటించారు.
ప్రాజెక్టు అమలులో నాణ్యత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. అమరావతి అభివృద్ధి కోసం భూములు వదులుకున్న రైతులు రాజధాని పురోగతి నుండి ప్రయోజనం పొందేలా చూడాలని మంత్రులు, అధికారులను చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
ల్యాండ్ పూలింగ్ సమయంలో వారికి ఇచ్చిన వాగ్దానాలను గౌరవించాలనే తన ప్రభుత్వ నిబద్ధతను ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. రాజధానికి అవసరమైన 54,000 ఎకరాలలో, 29 గ్రామాలలోని దాదాపు 30,000 మంది రైతుల నుండి 34,281 ఎకరాలను సేకరించారు. తిరిగి ఇవ్వదగిన ప్లాట్లను వెంటనే అప్పగించాలని, మొదట భూములు ఇచ్చిన గ్రామాలలోనే ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
గ్రీన్ఫీల్డ్ రాజధాని అభివృద్ధితో పాటు రైతులు సంఖ్య పెరగాలని తెలిపారు. రాష్ట్ర వృద్ధి ప్రయాణంలో ఒక ప్రధాన మైలురాయిగా నిలిచేందుకు అమరావతి మౌలిక సదుపాయాలు మూడు నెలల్లోగా కనిపించేలా చూడాలని చంద్రబాబు అన్నారు.