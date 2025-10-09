గురువారం, 9 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్

దళిత ఐపీఎస్‌పై కులవివక్ష - వేధింపులు తాళలేక ఆత్మహత్య

haryana ips officer
హర్యానా రాష్ట్రంలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. దళిత ఐపీఎస్‌కూ కులవివక్ష తప్పలేదు. ఉన్నతాధికారుల వేధింపులు తాళలేని ఓ ఐపీఎస్ అధికారి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తన సర్వీస్ రివాల్వర్‌తోనే కాల్చుకుని మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టించింది. ఉన్నతోద్యోగంలో ఉన్న వ్యక్తి బలవన్మరణానికి పాల్పడటం సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది. 
 
మృతుడి భార్య కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావడం, వ్యక్తిగత సమస్యలు కూడా లేకపోవడంతో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ పూరణ్ కుమార్ ఆత్మహత్య మిస్టరీగా మారింది. అయితే, తాజాగా పూరణ్ రాసిన చివరి లేఖ వెలుగులోకి రావడంతో ఈ మిస్టరీ వీడింది. కులం పేరిట వేధింపుల కారణంగానే తాను చనిపోతున్నట్లు పూరణ్ అందులో పేర్కొన్నారు.
 
సీనియర్ అధికారులు తనను వేధించిన తీరును వివరిస్తూ పూరణ్ కుమార్ మొత్తం ఎనిమిది పేజీల లేఖ రాశారు. తనను వేధించిన ఉన్నతాధికారుల పేర్లనూ అందులో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. ఈ లేఖతో పూరణ్ భార్య, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అమ్నీత్ తాజాగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. 
 
హర్యానా డీజీపీ శత్రుజీత్ కపూర్, రోహ్‌తక్ ఎస్పీ నరేంద్ర బిజార్నీపై ఎఫ్ఎస్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని అందులో పేర్కొన్నారు. తన భర్త బలవన్మరణానికి కారణమైన ఉన్నతాధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. వీరితో పాటు హర్యానా పోలీస్ శాఖలో పనిచేస్తున్న 9 మంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు, ఒక రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి, ముగ్గురు రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారుల పేర్లనూ పూరణ్ తన సూసైడ్ లెటర్ లో పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
 
2020 నుంచే ఈ అధికారులు కుల వివక్షతో తనను వేధిస్తున్నారని పూరణ్ ఆరోపించారు. మానసిక వేధింపులు, బహిరంగ అవమానం, దౌర్జన్యాలకు పాల్పడ్డారని లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఈ వేధింపులు భరించలేని స్థాయికి చేరడంతో కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఆలయాన్ని సందర్శించినందుకు వేధించారని, చావుబతుకుల మధ్య ఉన్న తన తండ్రిని కడసారి చూసుకోవడానికి సెలవు అడిగితే నిరాకరించారని ఆరోపించారు. 

Teja: నటి సంతోషిని హెల్త్ కేర్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ లో దర్శకుడు తేజ

Teja: నటి సంతోషిని హెల్త్ కేర్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ లో దర్శకుడు తేజహైదరాబాద్ లోని బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 3 లో అత్యాధునిక సాంకేతికతతో 9 హెల్త్ కేర్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌ను గురువారం నాడు ఘనంగా ప్రారంభించారు. అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో మల్టీ మాడ్యులర్‌గా ప్రారంభించిన ఈ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ విశేషాల గురించి ప్రతినిధులు పంచుకున్నారు. ఈ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌ను దర్శకుడు తేజ సినీనటి సంతోషిని, శ్రీకర్ కలిసి ప్రారంభించారు.

Charmi Kaur: విజయ్ సేతుపతి, పూరి జగన్నాథ్ చిత్రానికి హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ మ్యూజిక్

Charmi Kaur: విజయ్ సేతుపతి, పూరి జగన్నాథ్ చిత్రానికి హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ మ్యూజిక్డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, వెర్సటైల్ యాక్టర్ విజయ్ సేతుపతి తొలిసారిగా కలిసి చేస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ పాన్-ఇండియా మూవీ చిత్రీకరణ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్, జెబి మోషన్ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్ పై పూరి జగన్నాథ్, చార్మీ కౌర్, జెబి నారాయణరావు కొండ్రోల్లా నిర్మిస్తున్నారు. సంయుక్త కథానాయికగా నటిస్తోంది.

అరి.. ప్రయాణంలో తండ్రిని, బావని కోల్పోయిన దర్శకుడు ఎమోషనల్ పోస్ట్

అరి.. ప్రయాణంలో తండ్రిని, బావని కోల్పోయిన దర్శకుడు ఎమోషనల్ పోస్ట్ఒక సినిమా కోసం దర్శకుడు ఎంతటి త్యాగం చేస్తాడో చెప్పడానికి 'అరి' చిత్రం ఒక ఉదాహరణ. ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో, దర్శకుడు జయశంకర్ తన ప్రాణానికి ప్రాణమైన ఇద్దరు వ్యక్తులను కోల్పోయారు. ఈ భావోద్వేగ భారాన్ని మోస్తూనే, ఆయన ఎంతో పరిశోధనతో, పట్టుదలతో ఈ చిత్రాన్ని పూర్తి చేశారు.

మూడు డిఫరెంట్ కంటెంట్ తో సిద్దమైన నిర్మాత విజయ్ పాల్ రెడ్డి అడిదల

మూడు డిఫరెంట్ కంటెంట్ తో సిద్దమైన నిర్మాత విజయ్ పాల్ రెడ్డి అడిదలవానరా సెల్యూలాయిడ్ బ్యానర్ మీద వచ్చిన త్రిబాణధారి బార్బరిక్, బ్యూటీ వంటి చిత్రాలు వచ్చి ఆడియెన్స్‌ను ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. డిఫరెంట్ ప్రాజెక్టులతో నిర్మాతగా తన అభిరుచిని చాటుకున్నారు విజయ్ పాల్ రెడ్డి అడిదల. నిర్మాతగా మంచి చిత్రాల్ని ఆడియెన్స్‌కి అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన విజయ్ పాల్ రెడ్డ సరికొత్త ప్రాజెక్టులతో రెడీ అవుతున్నారు.

Panjaram: వెన్నులో వణుకు పుట్టించేలా పంజరం ట్రైలర్

Panjaram: వెన్నులో వణుకు పుట్టించేలా పంజరం ట్రైలర్ఈ ట్రైలర్‌ మాత్రం వెన్నులో వణుకు పుట్టించేలా ఉంది. పేదరాసి పెద్దమ్మ అంటూ ఓపెన్ చేసిన ట్రైలర్, ఊరుని చూపించిన తీరు, హారర్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా రోమాలు నిక్కబొడుచుకునేలా ఉన్నాయి. హారర్ మూవీకి ఉండాల్సిన కెమెరా వర్క్, ఆర్ఆర్ ‘పంజరం’లో కనిపించాయి. ట్రైలర్‌లో చివరి షాట్ మాత్రం అందరినీ భయపెట్టించేలానే ఉంది.

దీపావళి డ్రెస్సింగ్, డెకర్: ఫ్యాబ్ఇండియా స్వర్నిమ్ 2025 కలెక్షన్‌

దీపావళి డ్రెస్సింగ్, డెకర్: ఫ్యాబ్ఇండియా స్వర్నిమ్ 2025 కలెక్షన్‌సీజన్ యొక్క ఆత్మీయత, కాంతి, ఆనందాన్ని వేడుక జరుపుకుంటూ, ఫ్యాబ్ఇండియా తమ దీపావళి 2025 కలెక్షన్‌ను స్వర్నిమ్ పేరిట విడుదల చేసింది. ఊదా, నీలం రంగుల లోతైన ఛాయలతో ప్రేరణ పొందిన ఈ కలెక్షన్, సాంప్రదాయ పనితనంను సమకాలీన డిజైన్‌తో మిళితం చేస్తుంది. ఇది పండుగ శైలి, బహుమతి కోసం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. కలెక్షన్ లోని ప్రతి ఉత్పత్తి, భారతీయ పనితనం పట్ల ఫ్యాబ్ఇండియా నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తుంది, చేతితో నేసిన వస్త్రాలు, చేతివృత్తులకు సంబంధించిన లోతైన వివరాలను ఆధునిక సౌందర్యంతో మిళితం చేస్తుంది. వ్యక్తిగత స్టైలింగ్ లేదా బహుమతి కోసం తగినట్లుగా పరిపూర్ణమైన ఉత్పత్తులను అందిస్తూనే ఈ కలెక్షన్ వారసత్వాన్ని వేడుక జరుపుకుంటుంది.

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలుప్రస్తుత ఒత్తిడి జీవితంలో ధ్యానం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం వుంది. ధ్యానంతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో చూద్దాం. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను విడుదల చేస్తుంది మరియు స్థిరపరుస్తుంది. ఇది మీ నాడీ వ్యవస్థను సడలిస్తుంది, మీ శరీరం ఒత్తిడి నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది గతాన్ని వీడటానికి, శాంతిలో మునిగిపోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మీరు నిజంగా ఎవరో తెలుసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది మీకు శక్తినిస్తుంది. మీ ఉన్నత స్పృహను చేరుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

రష్మిక మందన్న, ప్రముఖ క్రియేటర్‌లతో జతకట్టిన క్రాక్స్

రష్మిక మందన్న, ప్రముఖ క్రియేటర్‌లతో జతకట్టిన క్రాక్స్సౌకర్యం, స్వీయ-వ్యక్తీకరణకు ప్రతీకగా నిలిచే గ్లోబల్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్, క్రాక్స్, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తమ షేర్ ది జాయ్ ప్రచారంతో పండుగ సీజన్‌ను మరోసారి ప్రారంభిస్తోంది. గత సంవత్సరం పండుగ స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ, ఈ సీజన్‌లో క్రాక్స్ గ్లోబల్ అంబాసిడర్ రష్మిక మందన్న నేతృత్వంలో ఈ బ్రాండ్ సరికొత్త శోభను సంతరించుకుంది. ఈ ప్రచారం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం పండుగ స్ఫూర్తి యొక్క నిజమైన సారాంశాన్ని చాటిచెప్పడం. ఇది లోపాలు లేని ప్రణాళికల గురించి కాదు, సహజంగా వెల్లువెత్తే ఆనంద క్షణాల గురించి.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు జీర్ణక్రియ సులభంగా జరగడానికి కొన్ని ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొన్ని పదార్థాలు కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి, గ్యాస్, ఉబ్బరం, గుండెలో మంట వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు తినకూడని కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేయించిన ఆహారాలు, ఫ్రైడ్ చికెన్, పిజ్జా, మరియు కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే మాంసాహారం వంటివి జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇవి గ్యాస్ సమస్యలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. పచ్చి మిరపకాయలు, హాట్ సాస్, అధిక మసాలాలు ఉన్న పదార్థాలు కడుపులో మంటను పెంచుతాయి.

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?అలసందలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి. అలసందలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో తక్కువ కేలరీలు, తక్కువ కొవ్వు మరియు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఈ ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండి, ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఆహారం. అలసందల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించి, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
