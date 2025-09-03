Red Alert: ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు.. అనేక జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్

భారతదేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో, భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, లడఖ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తర పంజాబ్, ఉత్తర హర్యానా, తూర్పు రాజస్థాన్, నైరుతి ఉత్తర ప్రదేశ్, వాయువ్య అండ్ తూర్పు మధ్యప్రదేశ్, ఒడిశాలోని అనేక జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
నౌకాస్ట్ ప్రకారం రాబోయే మూడు గంటల్లో ఈ ప్రాంతాలలో మోస్తరు నుండి తీవ్రమైన వర్షాలు కురుస్తాయి. దీనివల్ల ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం, నీటి ఎద్దడి ప్రమాదం ఉంది. ఐఎండీ ప్రకారం, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లోని పూంచ్, మిర్పూర్, రాజౌరి, రియాసి, జమ్మూ, రాంబన్, ఉధంపూర్, సాంబా, కతువా, దోడా మరియు కిష్త్వార్ జిల్లాలు రెడ్ అలర్ట్లో ఉన్నాయి.
పంజాబ్లో, కపుర్తలా, జలంధర్, నవాషహర్, రూప్నగర్, మోగా, లూథియానా, బర్నాలా, సంగ్రూర్లో రెడ్ అలర్ట్ ఉంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో మండి, ఉనా, బిలాస్పూర్, సిర్మౌర్, సోలన్లలో ఇలాంటి హెచ్చరికలు ఉన్నాయి. హర్యానాలోని యమునా నగర్, అంబాలా, కురుక్షేత్ర, పంచకుల ఎస్ఎఎస్ నగర్లలో కూడా అదే హెచ్చరిక ఉంది. మంగళవారం ఉదయం 8:30 గంటల నుండి బుధవారం ఉదయం 5:30 గంటల మధ్య, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లోని అనేక ప్రాంతాలలో గణనీయమైన వర్షపాతం నమోదైంది.
రియాసిలో అత్యధికంగా 203 మి.మీ, కాట్రాలో 193 మి.మీ, బాటోట్లో 157.3 మి.మీ, దోడాలో 114 మి.మీ, మరియు బాదర్వాలో 96.2 మి.మీ. నమోదయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 3 ఉదయం 6:45 గంటల వరకు తాజా సమాచారం ప్రకారం జమ్మూ & కాశ్మీర్లోని రియాసిలో 230.5 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్తో పాటు, అనేక రాష్ట్రాల్లో విస్తృతంగా వర్షపాతం నమోదైంది. ఛత్తీస్గఢ్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి, హర్యానా, ఉత్తరాఖండ్, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్, తీరప్రాంత ఒడిశా, తీరప్రాంత మహారాష్ట్ర, తీరప్రాంత కర్ణాటక, అండమాన్ దీవులలో కొన్ని ప్రాంతాలలో మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి.