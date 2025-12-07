ఆదివారం, 7 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 7 డిశెంబరు 2025 (12:36 IST)

ఫ్యాన్స్‌కు మెగా ఫీస్ట్ - ఎంఎస్‌జీ నుంచి 'శశిరేఖ' లిరికల్ సాంగ్ రిలీజ్ (Video)

sasirekha song
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నయనతార జంటగా, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్‌లో రూపొందుతున్న చిత్రం "మన శంకరవరప్రసాద్ గారు" (ఎంఎస్‌జీ) చిత్రం నుంచి మరో పాటను రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పటికే రిలీజైన 'మీసాలపిల్ల' పాట చార్ట్‌‍బస్టర్‌గా నిలిచిన నేపథ్యంలో రెండో పాటపై నెలకొన్న అంచనాలను అందుకుంటూ ఈ గీతం శ్రేతలను ఆకట్టుకుంటుంది.
 
వినడానికి ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉన్న ఈ మెలోడీకి భీమ్స్ సిసిరోలియో స్వరాలు సమకూర్చగా, ప్రముఖ గేయ రచయిత అనంత శ్రీరామ్ గేయ రచన చేశారు. ఈ గీతాన్ని భీమ్స్‌తో కలిసి ప్రముఖ నేపథ్యగాయని మధుప్రియ ఆలపించారు. భాను మాస్టర్ నృత్యాలు సమకూర్చారు. ఇందులో చిరంజీవి, నయనతార సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో మరింత అందంగా కనిపిస్తున్నారు. పైగా, వీరిద్దరి ఆన్‌స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. 
 
స్టార్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేష్ మరో కీలక పాత్రను పోషిస్తున్నారు. కేథరిన్ థ్రెసా మరో కథానాయికగా నటిస్తోంది. షైన్ స్క్రీన్స్ పతాకంపై సాహు గారపాటి, సుష్మిత కొణిదెల, వి.హరికృష్ణలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా విడుదల చేయనున్నారు. 

 

ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడైనా పట్టుకోలేడు అన్నది పాత సామెత... ఇపుడు అంతా రివర్స్...

ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడైనా పట్టుకోలేడు అన్నది పాత సామెత... ఇపుడు అంతా రివర్స్...ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడు కూడా పట్టుకోలేడు అన్నది పాత సామెత. కానీ ఇపుడు అంతా రివర్స్. ఇంటికి దొంగను కూడా పట్టుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఆసక్తికర చోరీ ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలోని టోలిచౌకి ఠాణా పరిధిలో జరిగింది. ఓ చెల్లెలు తోబుట్టువు అయిన అక్క ఇంటికే కన్నం వేసింది. మరో సోదరి భర్తతో కలిసి ఈ పాడుపనికి పాల్పడింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అసలు సూత్రధారిని చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

వైకాపా నేత, ఏయూ మాజీ వీసీ ప్రసాద రెడ్డికి జైలుశిక్ష

వైకాపా నేత, ఏయూ మాజీ వీసీ ప్రసాద రెడ్డికి జైలుశిక్షఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతిగా ఉంటూ ఆ వర్శిటీని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా మార్చిన ప్రసాద రెడ్డికి ఏపీ హైకోర్టు నెల రోజుల పాటు జైలుశిక్ష విధించింది. కోర్టు ధిక్కరణ కేసులో ఆయనకు ఈ శిక్ష విధిస్తూ కోర్టు తీర్పునిచ్చింది. దీంతో పాటు రూ.2 వేల అపరాధం కూడా విధిస్తూ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. కోర్టు ఆదేశాల పట్ల ప్రసాద రెడ్డి తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహించారని, మొండి వైఖరిని అవలంభించారని న్యాయస్థానం తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది.

ఏపీలో విజృంభిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్... కృష్ణా జిల్లాలో ఒకరు మృతి

ఏపీలో విజృంభిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్... కృష్ణా జిల్లాలో ఒకరు మృతిఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధి విజృంభిస్తోంది. ఈ వ్యాధి సోకి ఇప్పటికే కృష్ణా జిల్లాలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. దీంతో ఇప్పటికివరకు ఈ వ్యాధి కారణంగా చనిపోయినవారి సంఖ్య నాలుగుకు చేరింది. ఈ వ్యాధి సృష్టించిన కలకలంతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.

సంస్కృత వర్శిటీలో కీచకపర్వం... విద్యార్థిపై అత్యాచారం.. వీడియో తీసిన మరో ఆచార్యుడు

సంస్కృత వర్శిటీలో కీచకపర్వం... విద్యార్థిపై అత్యాచారం.. వీడియో తీసిన మరో ఆచార్యుడుప్రసిద్ధి పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుపతిలో కీచకపర్వం చోటుచేసుకుంది. తిరుపతి పట్టణంలోని జాతీయ సంస్కృత యూనివర్శిటీలో ఈ దారుణం వెలుగు చూసింది. ఈ వర్శిటీకి చెందిన ఇద్దరు ఆచార్యులు విద్యార్థినిపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఒక ఆచార్యుడు అత్యాచారం చేస్తుంటే మరో ఆచార్యాడు వీడియో తీశాడు. ఈ దారుణంపై బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ తంతు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ విషయం బయటకు పొక్కగానే ఒక ప్రొఫెసర్‌పై వర్శిటీ యాజమాన్యం సస్పెండ్ చేసింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ఇండిగో సంక్షోభంపై నోరెత్తిన కేటీఆర్.. సంపద కొన్ని సంస్థల చేతుల్లోనే కూరుకుపోయింది..

ఇండిగో సంక్షోభంపై నోరెత్తిన కేటీఆర్.. సంపద కొన్ని సంస్థల చేతుల్లోనే కూరుకుపోయింది..హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ట్రేడ్ యూనియన్ల రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఇండిగో సంక్షోభంపై మాట్లాడారు. విమానాశ్రయ గందరగోళం యాదృచ్ఛికం కాదని ఆయన అన్నారు. పైలట్లకు న్యాయంగా వ్యవహరించడం గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వ హెచ్చరికలను విమానయాన సంస్థలు విస్మరించాయని కేటీఆర్ అన్నారు. బ్యాకప్ ప్రణాళికలు రూపొందించబడలేదు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయి

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయిమధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.
