గురువారం, 4 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వ్యాధి
Written By సిహెచ్
Last Updated : గురువారం, 4 డిశెంబరు 2025 (19:00 IST)

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
స్క్రబ్ టైఫస్ లక్షణాలు
స్క్రబ్ టైఫస్ లక్షణాలు సాధారణంగా చిగ్గర్ మైట్ అనే పురుగు కరిచిన 6 నుండి 21 రోజులలో వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ప్రారంభ లక్షణాలు ఇతర జ్వరాల మాదిరిగానే ఉంటాయి. అకస్మాత్తుగా వచ్చే అధిక జ్వరం, అంటే 102-104°F లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జ్వరంతో వణుకుడు వుంటుంది. తీవ్రమైన తలనొప్పి, శరీర నొప్పులు, కండరాల నొప్పి వుంటుంది.
 
ఈ పురుగు కాటు వేసిన ప్రదేశంలో నల్లగా, చిన్న పుండు లేదా పొక్కు లాంటి గాయం ఏర్పడుతుంది. ఇది నొప్పి లేకుండా ఉంటుంది. చంకలు, గజ్జలు, ఛాతీ, కడుపు వంటి ప్రదేశాలలో ఈ నల్లటి మచ్చలు కనిపిస్తాయి. ఇది స్క్రబ్ టైఫస్‌కు ఒక ముఖ్యమైన సంకేతం. జ్వరం ప్రారంభమైన 5 నుండి 8 రోజుల తర్వాత శరీరంపై దద్దుర్లు కనిపిస్తాయి, ఇవి క్రమంగా చేతులు, కాళ్ళకు వ్యాపిస్తాయి. పురుగు కాటు వేసిన ప్రదేశానికి దగ్గరగా ఉన్న శోషరస గ్రంథులు ఉబ్బుతాయి.
 
ఇతర లక్షణాలు కూడా కనిపించవచ్చు. పొడి దగ్గు, కొన్నిసార్లు న్యుమోనియాగా మారవచ్చు. వికారం, వాంతులు, కడుపు నొప్పి, అలసట, కళ్ళు ఎర్రబడటం కనిపిస్తాయి. సకాలంలో చికిత్స చేయకపోతే, స్క్రబ్ టైఫస్ తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. ఊపిరితిత్తులలో వాపుతో న్యూమోనియాకి దారితీస్తుంది. మల్టీ-ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ అంటే.. కిడ్నీలు, కాలేయం, ఊపిరితిత్తులు, గుండె వంటి బహుళ అవయవ వ్యవస్థలు ప్రభావితమయ్యే ప్రమాదం వుంది. మెదడు, వెన్నుపాము చుట్టూ ఉన్న పొరల వాపు కనిపిస్తుంది. చివరికి రోగి కోమాలోకి వెళ్లిపోతాడు.
 
స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధిని డాక్సీసైక్లిన్ వంటి యాంటీబయాటిక్స్‌తో చికిత్స చేస్తారు. లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే చికిత్స ప్రారంభించడం చాలా ముఖ్యం, దీనివల్ల వేగంగా కోలుకోవచ్చు. పైన పేర్కొన్న లక్షణాలు కనిపిస్తే, వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం చాలా అవసరం.

Stray Dogs: వీధికుక్కలతో తంటాలు.. వరంగల్‌లో వ్యక్తిని వెంబడించాయి.. డ్రైనేజీలో పడి మృతి

Stray Dogs: వీధికుక్కలతో తంటాలు.. వరంగల్‌లో వ్యక్తిని వెంబడించాయి.. డ్రైనేజీలో పడి మృతివీధికుక్కలతో ఇబ్బందులు తప్పట్లేదు. వరంగల్ జిల్లా హన్మకొండలో 24 ఏళ్ల ఆదేప్ శివకుమార్ పని నుండి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా విషాద సంఘటన జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మచ్చాపూర్ గ్రామం సమీపంలో, వీధి కుక్కలు అతని బైక్‌ను వెంబడించాయి. భయంతో, అతను బండిని వేగంగా దూసుకెళ్లి, నియంత్రణ కోల్పోయి, డ్రైనేజీ గుంటలో పడిపోయాడు. దీంతో అక్కడికక్కడే మరణించాడు. స్థానికలు ఎంత ప్రయత్నించినా అతన్ని రక్షించలేకపోయారు.

కేటీఆర్ పర్యటన... ఛాతినొప్పితో కెమెరామెన్ దామోదర్ మృతి.. అందరూ షాక్

కేటీఆర్ పర్యటన... ఛాతినొప్పితో కెమెరామెన్ దామోదర్ మృతి.. అందరూ షాక్బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ పర్యటన సందర్భంగా ఒక విషాద సంఘటన జరిగింది. కెమెరామెన్ దామోదర్ ఛాతి నొప్పితో కుప్పకూలిపోయాడు. పోలీసులు వెంటనే ఆయనను సమీపంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆయన పరిస్థితి విషమించడంతో, మరో ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ చికిత్స పొందుతూ ఆయన మరణించారు. ఆయన మృతదేహాన్ని గాంధీ మార్చురీకి తరలించారు.

సినిమా అవకాశాల పేరుతో 13 యేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం

సినిమా అవకాశాల పేరుతో 13 యేళ్ల బాలికపై అత్యాచారంహైదరాబాద్ నగరంలోని ఫిల్మ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దారుణం జరిగింది. సినిమాల్లో అవకాశాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పి తొమ్మిదో తరగతి చదివే 13 యేళ్ల బాలికపై ఇద్దరు వ్యక్తులు లైంగికదాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ దారుణానికి ఆ బాలిక పెద్దమ్మే తన వంతు సహకారం అందించడం గమనార్హం. తనకు జరిగిన ఘోరంపై ఆ బాలిక తాను చదువుకునే పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలి దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి లైంగికదాడికి పాల్పడిన ఇద్దరు నిందితులతో పాటు మొత్తం ముగ్గురుని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

Jagan: మూడు రాజధానుల విషయంపై నోరెత్తని జగన్.. అదో పెద్ద స్కామ్ అంటూ..?

Jagan: మూడు రాజధానుల విషయంపై నోరెత్తని జగన్.. అదో పెద్ద స్కామ్ అంటూ..?వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఏపీలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వంపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. తుఫానుకు అనంతరం ఏపీ ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకోవడంలో విఫలమైందని ఆరోపించారు. తన పదవీకాలంలో సంక్షేమ ప్రయోజనాలను అందించానని, ఈ ప్రభుత్వం ఏమీ అందించలేదని ధ్వజమెత్తారు. టిటిడి పరకామణి, లడ్డూ కల్తీ కేసులపై జగన్ తన నాయకులను సమర్థించారు.

ఐటీ ఉద్యోగుల రద్దీకి బ్రేక్.. నగరం మధ్యలో కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్ వే.. ఎక్కడంటే?

ఐటీ ఉద్యోగుల రద్దీకి బ్రేక్.. నగరం మధ్యలో కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్ వే.. ఎక్కడంటే?ఐటీ ఉద్యోగుల రద్దీని తగ్గించడానికి, ఔటర్ రింగ్ రోడ్‌కు నేరుగా అనుసంధానించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం నగరం మధ్యలో ఒక కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేను నిర్మించాలని యోచిస్తోంది. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్‌లను అనుసంధానించడానికి బహుళ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయాలని హెచ్ఎండీఏని కోరింది. బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 12 నుండి గచ్చిబౌలిలోని సిల్పా లేఅవుట్ వరకు 10 కి.మీ.ల విస్తీర్ణంలో 6-లేన్ల ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే కోసం అధికారులు ఇప్పుడు సాధ్యాసాధ్యాల నివేదికను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రణాళిక మెహదీపట్నం, శంషాబాద్ మధ్య పీవీఆర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే నమూనాను అనుసరిస్తుంది.

Watch More Videos

'అఖండ్-2' ప్రీమియర్ షోలు రద్దు.. ఎందుకో తెలుసా?

'అఖండ్-2' ప్రీమియర్ షోలు రద్దు.. ఎందుకో తెలుసా?బాలకృష్ణ హీరోగా బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న చిత్రం 'అఖండ-2'. శుక్రవారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలకానుంది. పాన్ ఇండియా మూవీగా విడుదలవుతున్న ఈ చిత్రాన్ని 14 రీల్స్ నిర్మించింది. సంయుక్తా మీనన్ హీరోయిన్. రవి పినిశెట్టి కీలక పాత్రను పోషించారు. అయితే, గురువారం రాత్రి నుంచి ఈ చిత్రం ప్రీమియర్ షోలను దేశ వ్యాప్తంగా ప్రదర్శించాల్సివుంది. అయితే, సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా ఈ షోలను రద్దు చేస్తున్నట్టు వెల్లడించింది.

సినిమా పెట్టుబడి రూ.50 లక్షలు.. 54రోజుల్లో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లు

సినిమా పెట్టుబడి రూ.50 లక్షలు.. 54రోజుల్లో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లుఓ గుజరాతీ చిత్రం సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పింది. కేవలం 50 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ చిత్రం 54 రోజుల్లో ఏకంగా వంద కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్లను రాబట్టింది. ఎలాంటి అంచనాలు లేదా భారీ ప్రమోషన్లు లేకుండా ఈ చిత్రం విడుదలై, కేవలం మౌత్ టాక్‌తోనే సంచలనాల నమోదు చేసింది. ఆ చిత్రం పేరు "లాలో : కృష్ణ సదా సహాయతే". అంకిత సఖియా దర్శకత్వం వహించారు. సృహద్ గోస్వామి ప్రధానమైన పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమానే ఇపుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

టాలీవుడ్ ప్రముఖులతో సమావేశమైన కొరియన్ డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ యూ ఇన్-సిక్

టాలీవుడ్ ప్రముఖులతో సమావేశమైన కొరియన్ డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ యూ ఇన్-సిక్ఎక్స్‌ట్రార్డినరీ, అటార్నీ వూ తో పాటు అనేక విజయవంతమైన కొరియన్ డ్రామాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ కొరియన్ దర్శకుడు, నిర్మాత యూ ఇన్-సిక్, 2025 హైదరాబాద్ కొరియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో భాగంగా హైదరాబాద్‌ లో తన పర్యటనను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తుకున్నారు.

సినిమాకు శృంగారం, సెక్సువల్ డిజైర్స్ ఇతివృత్తంగా తీసుకున్నా : ఎన్ హెచ్ ప్రసాద్

సినిమాకు శృంగారం, సెక్సువల్ డిజైర్స్ ఇతివృత్తంగా తీసుకున్నా : ఎన్ హెచ్ ప్రసాద్వినయ్ వర్మ, తమేశ్వరయ్య అక్కల, చంద్రకళా ఎస్, అర్జున్, సురభి లలిత, శ్రీకాంత్, బుగత సత్యనారాయణ, దినేష్, జోగారావు కీలక పాత్రల్లో నటించిన సినిమా కామ అండ్ ది డిజిటల్ సూత్రాస్. ఈ చిత్రాన్ని సుమలీల సినిమా బ్యానర్ పై ఎన్ హెచ్ ప్రసాద్ నిర్మిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 12న శ్రీ లక్ష్మి పిక్చర్స్ ద్వారా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్నారు బాపిరాజు. బుధవారం హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్ లో "కామ అండ్ ది డిజిటల్ సూత్రాస్" సినిమా ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Aadi Pinishetti: ఆది పినిశెట్టి థ్రిల్లర్ మూవీ డ్రైవ్ రిలీజ్ కు సిద్దం.

Aadi Pinishetti: ఆది పినిశెట్టి థ్రిల్లర్ మూవీ డ్రైవ్ రిలీజ్ కు సిద్దం.ఆది పినిశెట్టి హీరోగా నటిస్తున్న థ్రిల్లర్ మూవీ "డ్రైవ్". ఈ చిత్రంలో మడోన్నా సెబాస్టియన్ హీరోయిన్ గా కనిపించనుంది. "డ్రైవ్" సినిమాను భవ్య క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై ప్రొడ్యూసర్ వి. ఆనంద్ ప్రసాద్ నిర్మించారు. జెనూస్ మొహమద్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ నెల 12న "డ్రైవ్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా టీజర్ ను రిలీజ్ చేశారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com