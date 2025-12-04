కోనసీమపై దిష్టి కామెంట్లు.. డిప్యూటీ సీఎంగా అనర్హుడు... ఆయన్ని తొలగించాలి.. నారాయణ
ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల కోనసీమ కొబ్బరిపై చేసిన వ్యాఖ్యలను సీపీఐ నేత నారాయణ తీవ్రంగా విమర్శించారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంగా పనిచేయడానికి అనర్హుడని పేర్కొంటూ ఆయనను తొలగించాలని నారాయణ డిమాండ్ చేశారు.
తెలుగు రాష్ట్రాలు భౌగోళికంగా విడిపోయినప్పటికీ, ప్రజలు ఐక్యంగా ఉన్నారని నారాయణ అన్నారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన కుమార్తెను భీమవరంకు చెందిన ఒక అబ్బాయికి ఇచ్చి వివాహం చేశారని, ప్రజల మధ్య ఎలాంటి వైరం లేదని ఆయన ఎత్తి చూపారు.
పవన్ కళ్యాణ్ ఒకప్పుడు చే గువేరా గురించి మాట్లాడి విప్లవకారుడిలా దుస్తులు ధరించారని, కానీ ఇప్పుడు తన భావజాలాన్ని మార్చుకున్నారని నారాయణ గుర్తు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ సావర్కర్ శిష్యుడిగా మారారని, సనాతన ధర్మాన్ని అనుసరిస్తున్నారని అన్నారు.
అలాంటి వారు మాత్రమే దృష్టి వంటి పదాలను ఉపయోగిస్తారని నారాయణ అన్నారు. సనాతనం పాటించడంలో తప్పు లేదని, పవన్ కళ్యాణ్ ఒకే విధంగా దుస్తులు ధరించవచ్చు, దేవాలయాలను సందర్శించవచ్చు. దేవుని గురించి మాట్లాడవచ్చు అని పవన్ అన్నారు.
అయితే, పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లో ఉండకూడదని ఆయన పట్టుబట్టారు. తెలంగాణ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఆయన చేసిన దృష్టి వ్యాఖ్యలు అనేక మంది తెలంగాణ నాయకులను ఆగ్రహానికి గురిచేశాయి. అలాంటి వ్యాఖ్యలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య విభజనను సృష్టించవచ్చని వారు భయపడుతున్నారు.