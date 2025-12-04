Komatireddy: ఏపీకి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి.. పవన్ కల్యాణ్తో భేటీ అవుతారా?
తెలంగాణ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గురువారం ఏపీకి రానున్నారు. ఈ నెల 8,9న తెలంగాణలో జరిగే రైజింగ్ సమ్మిట్కు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబును ఆహ్వానించనున్నారు. అయితే ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కోనసీమ దిష్టి వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో కోమటిరెడ్డి పవన్ను కలుస్తారా లేదా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. మంత్రి కోమటిరెడ్డి కూడా పవన్ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.
గ్లోబల్ రైజింగ్ సమ్మిట్ కార్యక్రమం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగే ప్రధాన కార్యక్రమం. ఇందులో పలువురు ప్రముఖులు, పరిశ్రమల ప్రముఖులు పాల్గొంటారని భావిస్తున్నారు. ఇటీవల ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కోనసీమ కొబ్బరి వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర స్పందన వచ్చింది.
ఈ వ్యాఖ్యలను పలువురు తెలంగాణ నాయకులు ఖండించారు. కోమటిరెడ్డి కూడా వారిలో ఒకరు. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలను తెలంగాణలో అనుమతించబోమని ఆయన అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కోమటిరెడ్డి ఏపీ పర్యటన రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ దృష్టిని ఆకర్షించింది.
పవన్ కళ్యాణ్ను కూడా ఈ సమ్మిట్కు ఆహ్వానిస్తారా అని చాలా మంది ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆయన చర్య రాజకీయ వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు. ఇంతలో, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర మంత్రులను ఆహ్వానించడానికి ఢిల్లీ వెళ్లారు.
కాంగ్రెస్ నేతలు రాహుల్ గాంధీ, ఖర్గేలకు కూడా ఆయన ఆహ్వానాలు పంపారు. ఈ సమ్మిట్ ద్వారా ప్రధాన పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ప్రభుత్వం గొప్ప వేడుకలను సిద్ధం చేస్తోంది.