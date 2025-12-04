ఆపరేషన్ సింధూర్ ఎఫెక్ట్: ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాలుగు రక్షణ తయారీ కేంద్రాలు
Defence Manufacturing Facilities
ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాలుగు రక్షణ తయారీ కేంద్రాలు రాబోతున్నాయి. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత, భారతదేశం మరిన్ని స్వదేశీ ఆయుధాలను ఉపయోగించాలని, ఇతర దేశాలకు ఎగుమతులను విస్తరించాలని యోచిస్తోంది. ఈ వ్యూహాత్మక ప్రయత్నంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
హెచ్ఎఫ్లీఎల్కి కేటాయించిన 1000 ఎకరాల్లో మడకశిరలో ఒక కేంద్రం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఇది ఆర్టిలరీ షెల్స్, గ్రెనేడ్లు, మందుగుండు సామగ్రిని తయారు చేస్తుంది. భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ దొనకొండలో ఒక ప్రొపెల్లెంట్, ఆయుధ సమైక్యత కేంద్రాన్ని నిర్మిస్తుంది.
ఇది రాష్ట్ర రక్షణ పాదముద్రను బలోపేతం చేస్తుంది. అనకాపల్లిలో నీటి అడుగున ఆయుధాలు, టార్పెడోల కోసం మరో బీడీఎల్ యూనిట్ ప్రారంభమవుతుంది. ఓర్వకల్లో ప్రత్యేక కేంద్రం కూడా వస్తుంది.
ఏపీలోని సీఎం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మడకశిర, దొనకొండ, అనకాపల్లి, ఓర్వకల్లలో బలమైన రక్షణ, ఏరోస్పేస్ కేంద్రాలను నిర్మించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రాష్ట్రం తన ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ పాలసీ 4.0 కింద రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో రూ.1 లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులను లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.