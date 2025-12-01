మంగళవారం, 2 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 1 డిశెంబరు 2025 (22:18 IST)

శీతాకాలంలో మహిళలు మునగాకు సూప్‌ను వారానికి రెండుసార్లైనా...?

Moringa Soup
శీతాకాలంలో మహిళలు వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి వారానికి రెండుసార్లైనా మునగాకు సూప్ తీసుకోవడం మంచిది అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. మునగాకులోని ఇనుము, మెగ్నీషియం మనల్ని త్వరగా అలసటకు గురికాకుండా చేస్తాయి. మునగాకులో ఎక్కువగా ఉండే పీచు వల్ల కాస్త తినగానే కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. ఈ ఆకుల్లో ఉండే క్లోరోజనిక్‌ ఆమ్లం సహజంగా కొవ్వును కరిగిస్తుంది. 
 
రక్తంలో చక్కెర స్థాయులను నియంత్రిస్తుంది. అలానే జీర్ణశక్తిని ఇది మెరుగుపరుస్తుంది. ఉదర రుగ్మతలకు చెక్ పెడుతుంది. శరీరంలోని వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సాయపడుతుంది. దీంట్లోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీరాడికల్స్‌తో పోరాడుతుంటాయి. 
 
అలాగే మునగలోని విటమిన్‌-ఎ చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచుతుంది. ఈ ఆకులోని అమైనో యాసిడ్స్ కెరోటిన్ ప్రోటీన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. ఈ ప్రోటీన్ జుట్టు పొడవుగా పెరిగేలా చేస్తాయి.

షాక్, పానీపూరీ తినేందుకు నోరు బాగా తెరిచింది, దవడ ఎముక విరిగింది (video)

షాక్, పానీపూరీ తినేందుకు నోరు బాగా తెరిచింది, దవడ ఎముక విరిగింది (video)రోడ్లు వెంట వుండే పానీపూరీలను చాలామంది ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఐతే అలాంటి వారు ఈ విషయం తెలుసుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే... పానీపూరీ తినేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్త వహించకపోతే ఎలాంటి సమస్య వస్తుందో దీన్ని చూస్తే తెలుస్తుంది. ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఔరియా జిల్లాలో ఓ మహిళ పానీపూరి తినాలనుకుని రోడ్డు పక్కనే వున్న బండి దగ్గరకు వెళ్లింది. షాపు వ్యక్తి పానీపూరీలు ఇస్తుంటే ఆబగా నోరు తెరిచి పానీపూరీలు చక్కగా తింటోంది. ఇంతలో కాస్తంత పెద్దసైజు పానీపూరీ వచ్చింది. దాన్ని కూడా నోట్లో పట్టించాలని కాస్త గట్టిగా నోరు తెరిచింది.

Monkeys: వరంగల్, కరీంనగర్‌లలో కోతులు.. తరిమికొట్టే వారికే ఓటు

Monkeys: వరంగల్, కరీంనగర్‌లలో కోతులు.. తరిమికొట్టే వారికే ఓటువరంగల్, కరీంనగర్‌లలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ప్రజలు తిరగబడ్డారు. తమ గ్రామాలను కోతుల నుండి రక్షించగల వారికే మద్దతు ఇస్తామని ఓటర్లు చెబుతున్నారు. వరంగల్ జిల్లాలోని వర్ధన్నపేట మండలంలోని యెల్లండు వంటి గ్రామాల్లో పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. 5,400 మంది ఓటర్లతో, గ్రామంలో 10,000 కంటే ఎక్కువ కోతులు ఉన్నాయని అంచనా వేయబడింది. ఇది మానవ జనాభా కంటే రెండింతలు. కోతులు సదరు గ్రామాల్లో విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాయి. పిల్లలు, మహిళలు, వృద్ధులు ఒంటరిగా నడవడం ప్రమాదకరం. అవి తరచుగా ఇళ్లపై దాడి చేస్తున్నాయి.

భయానకం, సింహం డెన్ లోకి వెళ్లిన వ్యక్తిని చంపేసిన మృగం (video)

భయానకం, సింహం డెన్ లోకి వెళ్లిన వ్యక్తిని చంపేసిన మృగం (video)జంతువులు వుండే జంతు ప్రదర్శన శాలలో ఓ భీతావహ సంఘటన జరిగింది. సింహం వుండే డెన్ లోకి ఓ వ్యక్తి ఆ జంతువును మరింత దగ్గరగా చూసేందుకు ఫెన్సింగ్ దూకి లోపలికి వెళ్లాడు. అలా ఫెన్సింగ్ దూకి లోనికి ప్రవేశిస్తున్న వ్యక్తిని చూసిన సింహం ఒక్క ఉదుటున అతడి వద్దకు పరుగెత్తింది. అతడు చెట్టు కొమ్మ పైనుంచి క్రిందికి జారడంతో అతడిపై పంజా విసిరింది. ఆ వ్యక్తి పొదల్లో దాక్కునేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయినప్పటికీ అతడిపై దాడి చేసి చంపేసింది. జూ సిబ్బంది అదుపు చేసేందుకు యత్నించే లోపుగానే అతడిని చంపి పీక్కుని తినేసింది.

Vidadhala Rajini: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి బైబై చెప్పేయనున్న విడదల రజని?

Vidadhala Rajini: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి బైబై చెప్పేయనున్న విడదల రజని?విడదల రజిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్‌కు బైబై చెప్పాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. జగన్ మోహన్ రెడ్డి కుల సమీకరణాల పేరుతో తన రాజకీయ భవిష్యత్తును పణంగా పెడుతున్నారని ఆమె అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రజిని తెలుగుదేశం పార్టీలో ప్రారంభించారు కానీ అక్కడ టికెట్ నిరాకరించడంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్‌లో చేరారు. 2019లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ టికెట్‌పై చిలకలూరిపేట నుంచి పోటీ చేసి టీడీపీ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి ప్రత్తిపాటి పుల్లారావును ఓడించి చాలా మందికి షాక్ ఇచ్చారు. తరువాత మంత్రివర్గంలోకి ప్రవేశించి, పల్నాడులో సీనియర్ల కంటే కూడా రెండున్నర సంవత్సరాలు ఆరోగ్య మంత్రిగా పనిచేశారు.

Dog To Parliament: కారులో కుక్కను పార్లమెంట్‌కు తీసుకొచ్చిన రేణుకా చౌదరి.. తర్వాత?

Dog To Parliament: కారులో కుక్కను పార్లమెంట్‌కు తీసుకొచ్చిన రేణుకా చౌదరి.. తర్వాత?ఒకప్పుడు తన ఫైర్ బ్రాండ్ ఇమేజ్‌తో పేరుగాంచిన రేణుకా చౌదరి క్రేజ్ ఇటీవల తగ్గిందనే చెప్పాలి. అయితే తాజాగా రేణుకా చౌదరి తనతో పాటు ఒక కుక్కను పార్లమెంటుకు తీసుకువచ్చి కొత్త చర్చకు తెరలేపారు. ఈ సంఘటన త్వరగా రాజకీయ, ప్రజా దృష్టిని ఆకర్షించింది. బిజెపి శాసనసభ్యురాలు జగదాంబికా పాల్, ఎంపీగా తన అధికారాలను దుర్వినియోగం చేసిందని రేణుక ఆరోపించారు. అయితే భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఆ కుక్కను పార్లమెంటు ప్రాంగణం నుండి రేణుకా చౌదరి తిరిగి ఇంటికి పంపారు.

సమంత రెండో భర్త రాజ్ నిడుమోరు నేపథ్యం ఏంటి?

సమంత రెండో భర్త రాజ్ నిడుమోరు నేపథ్యం ఏంటి?ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత సోమవారం సినీ దర్శకుడు రాజ్ నిడుమోరును రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. కోయంబత్తూరులోని ఈషా కేంద్రంలో ఉన్న లింగ భైరవి ఆలయంలో అత్యంత నిరాడంబరంగా వీరి వివాహ వేడుక జరిగింది. తమ పెళ్లి ఫోటోలను వారు ఇన్‌స్టాలో వెల్లడించారు. ఈ పెళ్లి వేడుకకు కేవలం 30 మంది అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరైనట్లు సమాచారం.

ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య చిత్రం ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్

ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య చిత్రం ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పతాకంపై ప్రొడక్షన్ నెం.32 గా రూపొందుతోన్న చిత్రానికి ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అనే ఆసక్తికర టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. బేబీ వంటి సంచలన విజయం తరువాత ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య కలిసి నటిస్తున్న చిత్రమిది. '90s' వెబ్ సిరీస్ తో అందరి మనసులు దోచుకున్న ఆదిత్య హాసన్, ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా వెండితెరకు పరిచయమవుతున్నారు.

Varun Sandesh: వ‌రుణ్ సందేశ్ న‌య‌నం ఫ‌స్ట్ లుక్ రిలీజ్‌

Varun Sandesh: వ‌రుణ్ సందేశ్ న‌య‌నం ఫ‌స్ట్ లుక్ రిలీజ్‌లేటెస్ట్‌గా ఈ ఒరిజిన‌ల్ ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను జీ 5 విడుద‌ల చేసింది. దీంతో వ‌రుణ్ సందేశ్ ఓటీటీ ఎంట్రీపై అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న వ‌చ్చేసింది. ఈ ఒరిజిన‌ల్‌లో ఆరు ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. డాక్ట‌ర్ న‌య‌న్ పాత్ర‌లో వ‌రుణ్ సందేశ్ ప‌రిచ‌యం కాబోతున్నాడు. త‌న పాత్ర‌లోని డార్క్ యాంగిల్‌, సైక‌లాజిక‌ల్ సంక్లిష్ట‌త‌ను ఇందులో ఆవిష్క‌రించారు.

MB50: రజనీ కాంత్ సహా ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా మోహన్ బాబు 50 వేడుకలు

MB50: రజనీ కాంత్ సహా ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా మోహన్ బాబు 50 వేడుకలుప్రముఖ నటుడు, నిర్మాత, పద్మ శ్రీ డాక్టర్ ఎం. మోహన్ బాబు తన 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణానికి సంబంధించిన కార్యక్రమంలో భారతీయ సినిమా, రాజకీయ ప్రముఖుల్ని ఒకే వేదికపైకి తీసుకు వచ్చారు. హైదరాబాద్‌లోని పార్క్ హయత్‌లో జరిగిన ఈ వేడుకలో తారలంతా సందడి చేశారు. సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ నేతలు, దిగ్గజ వ్యాపారవేత్తలు, సన్నిహితుల సమక్షంలో MB50 వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.

బాలీవుడ్‌లో మిల్కీ బ్యూటీకి బంపర్ ఆఫర్?

బాలీవుడ్‌లో మిల్కీ బ్యూటీకి బంపర్ ఆఫర్?టాలీవుడ్ మిల్కీబ్యూటీ తమన్నాకు బాలీవుడ్‌లో బంపర్ ఆఫర్ వరించింది. లెజండరీ దర్శకుడు వి.శాంతారాం బయోపిక్‌లో ఆమె నటించనున్నట్టు సమాచారం. భారతీయ సినిమా దిగ్గజాల్లో ఒకరుగా వి.శాంతారాం వెలుగొందారు. ఆయన జీవిత చరిత్రను ఆధారంగా చేసుకుని ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని నిర్మించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ మూవీలో శాంతారాం భార్య, అలనాటి ప్రముఖ నటి సంధ్య పాత్రలో తమన్నా కనిపించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.
