పరకామణి దొంగతనం కేసు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుకు నివేదికను సమర్పించిన సిట్
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగిన పరకామణి దొంగతనం కేసును దర్యాప్తు చేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) మంగళవారం ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుకు తన నివేదికను సమర్పించింది. సిట్కి నాయకత్వం వహించిన నేర పరిశోధన విభాగం (సీఐడీ) అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ రవిశంకర్ అయ్యనార్ సీల్డ్ కవర్లో నివేదికను సమర్పించారు.
శుక్రవారం ఈ కేసులో హైకోర్టు తదుపరి విచారణను నిర్వహించనుంది.
లోక్ అదాలత్లో పరకామణి దొంగతనం కేసును మూసివేయడాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్పై హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసిన తర్వాత సీఐడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఉద్యోగి అయిన రవి కుమార్, 2023 ఏప్రిల్లో పరకామణి (నాణేలు, కరెన్సీ నోట్ల లెక్కింపు కేంద్రం) నుండి $920 దొంగిలించేటప్పుడు పట్టుబడ్డాడు.
తిరుమల పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన దొంగతనం కేసును లోక్ అదాలత్కు బదిలీ చేశారు. తిరుపతి- చెన్నైలో ఉన్న రూ.40 కోట్ల విలువైన ఏడు ఆస్తులను రవి కుమార్ టీటీడీ పేరిట విరాళంగా ఇవ్వడానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావడంతో సెప్టెంబర్ 2023లో రాజీ పరిష్కార సూత్రం కుదిరింది.
లోక్ అదాలత్లో పరిష్కారం తర్వాత అప్పటి టీటీడీ పాలక మండలి కేసును ముగించినందున దొంగతనం కేసుపై దర్యాప్తు జరగలేదని ఆరోపిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. కేసు ముగింపుపై దర్యాప్తు జరపాలని పిటిషనర్ మాచర్ల శ్రీనివాసులు కోరారు.
అక్టోబర్లో దర్యాప్తు ప్రారంభించిన సిట్, టీటీడీ మాజీ చైర్పర్సన్లు బీ కరుణాకర్ రెడ్డి వై.వీ. సుబ్బారెడ్డి, మాజీ టీటీడీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ధర్మారెడ్డి, అనేక మంది ఇతర టీటీడీ, పోలీసు అధికారులను ప్రశ్నించింది. నవంబర్ 28న టిటిడి మాజీ చైర్మన్, వైకాపా పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడు వై.వి. సుబ్బారెడ్డి సిట్ ముందు హాజరయ్యారు.
లోక్ అదాలత్లో దొంగతనం కేసు పరిష్కారం అయిన తర్వాత రవికుమార్ ఆలయానికి ఏడు ఆస్తులను బహుమతిగా ఇచ్చినప్పుడు సుబ్బారెడ్డి టిటిడి చైర్మన్గా ఉన్నారు. నవంబర్ 25న టిటిడి మాజీ చైర్మన్, మాజీ ఎమ్మెల్యే కరుణాకర్ రెడ్డి సిట్ ముందు హాజరయ్యారు. దొంగతనం కేసు నమోదైనప్పుడు ఆయన టిటిడి చైర్మన్గా ఉన్నారు.