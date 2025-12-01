నేను నా స్నేహితుడు అలా ఆలోచిస్తున్నాం.. చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడిగా, ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించడంలో తాను, తన స్నేహితుడు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఒకేలా ఆలోచిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఏలూరులోని గోపీనాథపట్నం పర్యటన సందర్భంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సూపర్ సిక్స్ పథకాలను విజయవంతంగా అమలు చేసిందని అన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే మరే రాష్ట్రం పెన్షన్ల కోసం అంత ఖర్చు చేయలేదని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఒక మహిళా లబ్ధిదారునికి పెన్షన్ అందజేశారు. తరువాత నల్లమడులోని స్టాళ్లను పరిశీలించారు. ప్రభుత్వం పెన్షన్ల కోసం రూ.33 కోట్లు ఖర్చు చేస్తుందని చంద్రబాబు చెప్పారు.
ప్రతి 100 మందిలో 13 మంది పెన్షన్లు పొందుతున్నారని, వారిలో 59శాతం మంది మహిళలేనని చంద్రబాబు తెలిపారు. రాష్ట్రం రుణాలు, సమస్యలను ఎదుర్కొంది. అయినప్పటికీ పెన్షన్లను రూ.4000కి పెంచారు. గత జగన్ ప్రభుత్వం రూ.250 మాత్రమే పెంచిందని ఆయన అన్నారు.
జనాభాను పెంచాల్సిన అవసరాన్ని చెప్పారు. లేకపోతే, యంత్రాలు ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తాయని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం రైతులకు రూ.1650 కోట్లు చెల్లించకుండా వదిలేసిందని చంద్రబాబు అన్నారు. తన ప్రభుత్వం బకాయిలను క్లియర్ చేసి, ఇప్పుడు ధాన్యం కొనుగోలు చేసిన నాలుగు గంటల్లోనే చెల్లింపును జమ చేస్తుంది.
ఉచిత బస్సు సర్వీసును 25 కోట్ల మంది మహిళలు ఉపయోగించుకున్నారని, దీని కోసం ప్రభుత్వం రూ. 550 కోట్లు ఖర్చు చేసిందని తెలిపారు. చింతలపూడి-ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు త్వరలో పూర్తవుతుందని చంద్రబాబు అన్నారు. గ్రామాలకు ఆదాయం కల్పించడంలో సహాయపడాలని చంద్రబాబు అధికారులకు చెప్పారు. స్పష్టత, క్రమశిక్షణ, ప్రజల పట్ల నిబద్ధతతో పనిచేయాలని ఆయన కోరారు.