కోనసీమ అందంపై దిష్టిపడిందా.. పవన్ క్షమాపణ చెప్పాలి.. హైదరాబాద్‌లో ఆస్తులెందుకు?

కోనసీమలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపుతున్నాయి. తన పర్యటన సందర్భంగా, ఉప్పునీటి చేరిక, సముద్ర మట్టాలు పెరగడం వల్ల కొబ్బరి చెట్లు ఎండిపోతున్నాయని రైతులతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ దిష్టి పడిందని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. 
 
కోనసీమ అందంపై దిష్టి పడిందని పవన్ అన్నారు. ఉమ్మడి రాష్ట్ర విభజనకు కోనసీమ ప్రాంతం అందమైన పచ్చదనం కూడా ఒక కారణమని, తెలంగాణ నాయకులు ఆ ప్రాంతంకు దిష్టి పెట్టారని పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ వివాదానికి దారితీసాయి. 
 
ఈ వ్యాఖ్యలకు తెలంగాణ నాయకుల నుండి అభ్యంతరాలు వచ్చాయి. జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి దీనిపై తాజాగా స్పందించారు. పవన్ కళ్యాణ్‌ను సవాలు చేస్తూ, ఆయన పొత్తు రాజకీయాలను ప్రశ్నించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు అండగా నిలుస్తున్నానని చెప్పుకుంటూ ఆయన హైదరాబాద్‌లో ఉంటున్నారని విమర్శించారు. పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ ప్రజలను అవమానించేలా ఉన్నాయని, వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. 
 
పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ భవిష్యత్తుపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, 70 ఏళ్లు వచ్చినా ప్రధానమంత్రి ఏమో, కనీసం ముఖ్యమంత్రి కూడా కాలేరని ఆయన విమర్శించారు.  అదేవిధంగా, పవన్ కళ్యాణ్ నిజ జీవితంలో ఎక్కువ కాలం తెలంగాణలోనే ఉంటారని, ఇక్కడే వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్నారని గుర్తు చేశారు. అటువంటి వ్యక్తి ఈ రెండు ప్రాంతాల మధ్య విభేదాలు రేపేలా మాట్లాడడం ఆశ్చర్యకరమని తెలిపారు.
 
తెలంగాణ వాళ్ల దిష్టి ఉంటే, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యక్తులు ఇక్కడ బిజినెస్ ఎలా చేస్తున్నారు? ముఖ్యంగా ఇరిగేషన్, నిర్మాణ రంగాల్లో చాలా మంది ఆంధ్రా వ్యాపారులు ఉన్నారని, అయినా తెలంగాణ నాయకత్వం ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదని గుర్తు చేశారు. ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు , అందులోనూ అవి సున్నితమైన విషయాలైతే పవన్ కళ్యాణ్ బాధ్యతగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన సూచించారు.
 
కాగా పవన్ కళ్యాణ్ ఉద్దేశ్యం తెలంగాణ ప్రజలను అవమానించడం కంటే రాజకీయ శత్రుత్వాన్ని సూచించే అవకాశం ఉంది. అయితే, పవన్ మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త పడాలని రాజకీయ నేతలు కూడా అంటున్నారు. అంతేగాకుండా తెలంగాణలో ఉంటూ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం తప్పు అని... పవన్ కల్యాణ్ హైదరాబాద్ ఆస్తులను అమ్మేసి ఏపీకి వెళ్లిపోవాలనే డిమాండ్ పెరిగింది. 

