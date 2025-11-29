శనివారం, 29 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 29 నవంబరు 2025 (18:55 IST)

Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ G.O.A.T సినిమాకి బ్యాగ్రౌండ్ అందిస్తున్న మణిశర్మ

Sudigali Sudheer, Divya Bharathi
Sudigali Sudheer, Divya Bharathi
జైశ్నవ్ ప్రొడక్షన్ , మాహాతేజ క్రియేషన్స్ లో అద్భుతం, టేనంట్ వంటి అద్బుతమైన చిత్రాలని నిర్మించిన మొగుళ్ళ చంద్రశేఖర్ గారి నిర్మాణంలో... క్రికెట్ నేపధ్యం లోనే కామెడీ ప్రధాన అంశంగా సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి ప్రధాన పాత్రధారులుగా మూవీ G.O.A.T . ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చివరి దశకి చేరుకుంది.  
 
ఇటివలే రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ సింగిల్ ఒడియమ్మ సాంగ్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. లియోన్ జేమ్స్ ఈ పాటని అదిరిపోయే లవ్ మెలోడీ గా కంపోజ్ చేశారు.  సుధీర్ బాబు కెరీర్‌లో ఇంత వేగంగా వైరల్ అయిన పాట ఇదే అనే చెప్పాలి. రిలీజ్ అయిన ఒక్క రోజులోనే రికార్డు స్థాయి వ్యూస్‌తో దూసుకుపోయి, సోషల్ మీడియాలో  ట్రెండ్ అవుతోంది. ఇప్పటివరకు విడుదలైన అన్ని పాటలు హిట్ అంటూ ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుత స్పందన అందుకుంటున్నాయి. దీంతో సినిమా పై బజ్ మరింతగా పెరిగింది.
 
ఇక తాజాగా బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ కోసం మెలోడి బ్రహ్మ మణిశర్మ టీంలో చేరడంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింతగా పెరిగాయి.  సినిమా ఎంతో బాగా వచ్చిందని మేకర్స్ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. త్వరలోనే గ్రాండ్‌గా విడుదల చేసేందుకు ఏర్పాట్లు జరుపుతున్నారు.
 
నటీనటులు: సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి, మొట్ట రాజేంద్రన్, సర్వదమన్ బెనర్జీ, నితిన్ ప్రసన్న, పృథ్వి, అడుకులం నరైన్, ఆనందరామరాజు, పమ్మి సాయి, చమ్మక్ చంద్ర, నవీన్ నేని

3 జోన్ల వృద్ధికి అన్నీ సిద్ధం.. గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే పోలవరం పూర్తి-చంద్రబాబు

3 జోన్ల వృద్ధికి అన్నీ సిద్ధం.. గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే పోలవరం పూర్తి-చంద్రబాబురాష్ట్రంలోని మూడు ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసం తమ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. సమతుల్య వృద్ధిని నిర్ధారించడానికి మూడు జోన్‌లను ఏర్పాటు చేస్తామని మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆయన వివరించారు. అన్ని ప్రాంతాల సమాన అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించామని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. అమరావతి రైతులు అమరావతి ఏరియా డెవలప్‌మెంట్ అసోసియేషన్ కింద ఐక్యమై ఒక జెఎసిని ఏర్పాటు చేయాలని చంద్రబాబు కోరారు. ప్రభుత్వం వారిని క్రమం తప్పకుండా కలుస్తుందని, వారి సమస్యలను పరిష్కరిస్తుందని ఆయన అన్నారు.

Nara Brahmani: హిందూపూర్ వస్తే మాతృభూమికి తిరిగి వచ్చినట్టుంది: నారా బ్రాహ్మణి

Nara Brahmani: హిందూపూర్ వస్తే మాతృభూమికి తిరిగి వచ్చినట్టుంది: నారా బ్రాహ్మణిహిందూపూర్ సందర్శించడం తన మాతృభూమికి తిరిగి వచ్చినట్లు అనిపిస్తుందని నారా బ్రాహ్మణి అన్నారు. హెరిటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఈడీ, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ భార్య చిలమత్తూరు, లేపాక్షి, హిందూపూర్ మండలాలను సందర్భంగా పర్యటించారు. చిలమత్తూరులో, ఆమె జూనియర్ కళాశాలలోని విద్యార్థులతో సంభాషించారు. లేపాక్షిలోని కుర్లపల్లి, హిందూపూర్‌లోని పూలకుంటలో కంప్యూటర్లు, ప్రింటర్లను పంపిణీ చేశారు. ఈ ప్రాంతాలలో అభ్యాస సౌకర్యాలకు మద్దతు ఇవ్వడం లక్ష్యంగా ఆమె ఉన్నారు. లేపాక్షిలోని నవోదయలో సోలార్ గీజర్‌లను కూడా ఆమె సమీక్షించారు. హెరిటేజ్ వాటిని అందించిందని చెప్పారు.

అమరావతిలో రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా జరుగుతోంది.. వైఎస్ షర్మిల ఫైర్

అమరావతిలో రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా జరుగుతోంది.. వైఎస్ షర్మిల ఫైర్అమరావతి కోసం మరో 20,000 ఎకరాలు సేకరించాలనే ఏపీ ప్రభుత్వ తాజా ప్రణాళికలపై ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల రెడ్డి తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. మరిన్ని భూమిని కోరే ముందు, గత దశాబ్దంలో రైతుల నుండి, ప్రభుత్వ భూముల నుండి ఇప్పటికే తీసుకున్న 54,000 ఎకరాలకు ఏమి జరిగిందో ప్రభుత్వం వివరించాలని షర్మిల అన్నారు. 29,000 మంది రైతులు తమకు ఇచ్చిన హామీలను నమ్మి మొదటి దశలో 34,000 ఎకరాలు అప్పగించారని షర్మిల గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వ భూములతో సహా మొత్తం 54,000 ఎకరాలకు పెరిగింది. అయినప్పటికీ, 11 సంవత్సరాల తర్వాత, రాజధాని ప్రాంతంలో దాదాపుగా అభివృద్ధి కనిపించడం లేదు.

అమరావతిని గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని.. రూ.7,500 కోట్ల రుణం కోసం కంఫర్ట్ లెటర్

అమరావతిని గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని.. రూ.7,500 కోట్ల రుణం కోసం కంఫర్ట్ లెటర్అమరావతిని గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయడానికి రూ.7,500 కోట్ల రుణం పొందేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి అథారిటీకి ప్రభుత్వ హామీ, కంఫర్ట్ లెటర్‌ను అందించిందని ఒక అధికారి తెలిపారు. నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ (ఎన్ఏబీఎఫ్ఐడీ) నుండి హామీ, రుణానికి కంఫర్ట్ లెటర్‌ను క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (సీఆర్డీఏ) తన సొంత వనరుల నుండి రుణ సేవల బాధ్యతలను తీర్చడం, ఇతరుల నుండి అందించడం వంటి షరతులతో వచ్చిందని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అర్బన్ డెవలప్‌మెంట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎస్ సురేష్ కుమార్ తెలిపారు.

cyclone ditwah live, శ్రీలంకను ముంచేసింది, 120 మంది మృతి, చెన్నై-కోస్తాంధ్రలకు హెచ్చరిక

cyclone ditwah live, శ్రీలంకను ముంచేసింది, 120 మంది మృతి, చెన్నై-కోస్తాంధ్రలకు హెచ్చరికదిత్వా తుఫాన్ (cyclone ditwah) శ్రీలంకను దారుణంగా నష్టపరిచింది. ఇప్పటివరకూ దిత్వా ధాటికి ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి సంఖ్య 120 మంది. కాగా తుఫానులో కనిపించకుండా పోయినవారి సంఖ్య 130కి పైగా వున్నట్లు శ్రీలంక అధికారులు వెల్లడించారు. దిత్వా తుఫాను ధాటికి శ్రీలంకలో మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం వున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ తుఫాన్ ప్రభావానికి సుమారు 4 లక్షల మంది లోనయ్యారనీ, 44 వేల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు శ్రీలంక అధికారులు తెలిపారు. శ్రీలంక లోని కండై జిల్లాలో 51 మంది మృతి చెందగా 70 మంది దాకా కనిపించకుండా పోయినట్లు సమాచారం. శ్రీలంక ఇంతటి భారీ విధ్వంసం సృష్టించిన దిత్వా ఇప్పుడు తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపుకి దూసుకువస్తోంది.

Watch More Videos

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?చిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు చెడు కొవ్వులు తగ్గుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభం

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభంశీతాకాలం ప్రారంభం అయింది. తినే ఆహరం పట్ల శ్రద్ధ చూపించటం… శరీర పునరుజ్జీవనానికి, మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి తోడ్పడుతుంది. సంపూర్ణ, పోషకాలు అధికంగా ఉండే పదార్థాలను తీసుకోవటం సమతుల్యత, శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం. ఈ సీజన్ దినచర్యలో సరిగ్గా సరిపోయే రెండు వంటకాలు ఆల్మండ్- స్ప్రౌట్స్ టిక్కీ చాట్, రోస్టెడ్ గోబీ-ఆల్మండ్ సూప్-రెండూ కాలిఫోర్నియా ఆల్మండ్స్‌తో శక్తివంతం అయ్యాయి, ఇది ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన సూపర్‌ఫుడ్.

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?వేసవికాలంలో మామిడి పండు ఎలాగో.. శీతాకాలంలో లభించే పండ్లలో అతి మధురమైన ఫలం సీతాఫలం. ఈ ఫలాలు రుచిలోనే కాదు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండటంతో శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో విటమిన్ సి, ఫైబర్, ఐరన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి పండ్లను కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఆరగించకూడదని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుడయాబెటిస్. షుగర్ వ్యాధిని వ్యాయామం చేయడం, ఎక్కువ ఫైబర్ వున్న పదార్థాలు తినడం, ప్రోబయోటిక్ తీసుకోవడం పెంచడం వంటి చర్యలను చేపట్టి కంట్రోల్ చేయవచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించగల సామర్థ్యం మెంతులుకి వుంది, వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి. మదుమేహాన్ని వెల్లుల్లి కంట్రోల్ చేయడంలో మేలు చేస్తుంది కనుక దీనిని తీసుకుంటుండాలి. ఉసిరి రక్తంలో గ్లూకోజ్ జీవక్రియను మెరుగుపరిచి చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించగలదు. రోజూ వేప ఆకులను నమిలి తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయని ఆధారాలు ఉన్నాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com