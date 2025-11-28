తాగుబోతు భర్త వేధింపులు.. భరించలేక హత్య చేసిన భార్య
తాగుబోతు భర్త వేధింపులను భార్య భరించలేకపోయింది. ఈ వేధింపుల నుంచి విముక్తి పొందేందుకు ఏకంగా కట్టుకున్న భర్తనే హత్య చేసింది. ఇందుకోసం కన్నబిడ్డతో పాటు మరో వ్యక్తి సాయం తీసుకుని భర్తను చంపేసింది. మెడకు కండువా బిగించి ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారు. ఈ దారుణం మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ దారుణం జరిగింది.
స్థానిక పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు... బోడుప్పల్ దేవేందర్నగర్కు చెందిన బండారు అంజయ్య (55) ప్రైవేటు పాఠశాల బస్సు డ్రైవర్. అతనికి భార్య ముగ్గురు కుమారులు, కుమార్తె ఉన్నారు. నిత్యం మద్యం తాగివచ్చి భార్య, పిల్లలను వేధింపులకు గురి చేస్తున్నాడు. గురువారం రాత్రి భార్య బుగమ్మ, కుమారుడు రాజు, బంధువు శేఖర్తో కలిసి అంజయ్య మద్యం తాగారు.
అర్థరాత్రి భార్య, కుమారుడు, బంధువు కలిసి అంజయ్య మెడకు టవల్ బిగించి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేశారు. అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించిన అంజయ్య కుమార్తెను గదిలో బంధించారు. జరిగిన విషయం కుమార్తె చెప్పడంతో పోలీసులు హత్య కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. భార్య, కుమారుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.