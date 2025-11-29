డైవోర్స్ తీసుకున్నా, నా పేరు మౌనిక అంటూ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్, డెంటల్ డాక్టర్ నుంచి 14 కోట్లు హాంఫట్
హాయ్ నా పేరు మౌనిక అంటూ ఓ అందమైన అమ్మాయి ప్రొఫైల్ తో హైదరాబాదులోని హబ్సిగూడలో ఓ డెంటల్ డాక్టరుకి ఫేస్ బుక్ ద్వారా ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఆ రిక్వెస్ట్ చేసిన అమ్మాయి చాలా అందంగా కూడా వుండటంతో డాక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేసాడు. ఇక ఆ తర్వాత మొదలైంది వ్యవహారం. ఫేస్ బుక్ ద్వారా ఆ అమ్మాయి.. నాపేరు మౌనిక, నా భర్త ఓ శాడిస్ట్, అతడి వేధింపులు భరించలేక విడాకులు తీసుకున్నాను. ప్రస్తుతం కాస్త కష్టాల్లో వున్నాను. నన్ను ఆదుకోండి అంటూ మొదలుపెట్టింది. ఇక ఆ తర్వాత ఎన్నిరకాలుగా మాయమాటలు చెప్పాలో అన్ని చెప్పేసింది. దాంతో డెంటల్ డాక్టర్ ఆమె ఉచ్చులో ఇరుక్కుపోయాడు.
సదరు మౌనిక, మెల్లగా డెంటల్ డాక్టరుని తన మోసం ఉచ్చులోకి దించేసింది. తను క్రిప్టో కరెన్సీ వ్యాపారం చేస్తున్నాననీ, దాని ద్వారా తనకు చాలా లాభాలు వస్తున్నాయని నమ్మించింది. అలా డాక్టరు చేత ఓ బ్యాంక్ ఖాతాను ఓపెన్ చేయించింది. దాని ద్వారా క్రమంగా రూ. 14 కోట్లు లాగేసింది. ఆ తర్వాత పంపించిన బ్యాంక్ లింక్, ఫోన్ నెంబర్ అన్నీ బ్లాక్ చేసేసింది. అప్పుడు ఆయనకు అర్థమైంది. తను మోసపోయానని. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో అప్రమత్తంగా వుండాలని సూచిస్తున్నారు పోలీసులు. సైబర్ క్రైంల సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతూ పోతున్నాయి. వీటికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు పోలీసులు నిరంతరం శ్రమిస్తూనే వున్నారు.