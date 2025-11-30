ఆదివారం, 30 నవంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 30 నవంబరు 2025 (14:10 IST)

రజనీకాంత్ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి!!

సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటిస్తున్న సీక్వెల్ మూవీ జైలర్-2. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకుడు. సన్ పిక్చర్స్ పతాకంపై బడా నిర్మాత కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా సాగుతోంది. వచ్చే యేడాది సంక్రాంతికి విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం తొలిభాగం సూపర్ డూపర్ హిట్ సాధించింది. దీంతో సీక్వెల్ రూపొందిస్తున్నారు. 
 
అయితే, తొలి భాగంలో శివరాజ్‌కుమార్‌, మోహన్‌లాల్‌ వంటి నటీనటులు సినిమాను మలుపుతిప్పే అతిథి పాత్రల్లో మెరిశారు. దీని సీక్వెల్‌లో బాలకృష్ణ కనిపించనున్నట్లు గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు బాలయ్య స్థానంలో మరో హీరో కనిపించనున్నట్లు టాక్‌ వినిపిస్తోంది. కోలీవుడ్‌ హీరో విజయ్‌సేతుపతి 'జైలర్‌-2'లో కనిపించనున్నారట. అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు కానీ, వార్త మాత్రం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.
 
'జైలర్‌'లోనూ బాలకృష్ణను తీసుకుందామని తాను అనుకున్నట్లు నెల్సన్‌ ఓ సందర్భంలో చెప్పారు. అయితే, బాలకృష్ణకు ఉన్న ఇమేజ్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ పాత్రను తీర్చిదిద్దలేకపోవడంతో ముందుకు వెళ్లలేదని అన్నారు. దీంతో దీని సీక్వెల్‌లో ఈ అగ్రకథానాయకుడు కనిపిస్తారని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ, ఇప్పుడు తెరపైకి విజయ్‌సేతుపతి పేరు రావడం గమనార్హం. 

ప్రేమించిన అమ్మాయి దక్కలేదని ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య

ప్రేమించిన అమ్మాయి దక్కలేదని ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఆత్మహత్యహైదరాబాద్ నగరంలోని సూరారం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. తనకు ప్రేమించిన అమ్మాయి దక్కకపోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ఓ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు..

సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫీవర్ : ఎస్ఐ ఉద్యోగానికి రాజీనామా

సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫీవర్ : ఎస్ఐ ఉద్యోగానికి రాజీనామాతెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ఫీవర్ పట్టుకుంది. ఈ ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం ఇటీవల నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. దీంతో ఒకవైపు నామినేషన్లు జోరుగా వేస్తున్నారు. మరోవైపు, రాత్రికిరాత్రి ఏకగ్రీవాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. మరికొందరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు రాజీనామాలు చేసి ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. తాజాగా సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ఓ ఎస్ఐ తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు. ఆయన ఉద్యోగ సర్వీసు మరో ఐదు నెలలు ఉంది. అయితే, స్వగ్రామంలో పోటీ చేయాలనే ఆకాంక్షతో ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

అత్యంత విషమంగా బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని ఆరోగ్యం...

అత్యంత విషమంగా బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని ఆరోగ్యం...బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని, బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ అధినేత్రి ఖలీదా జియా ఆరోగ్యం అత్యంత విషమంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఆ దేశ రాజధాని ఢాకాలోని ఓ ఆస్పత్రి ఐసీయూ వార్డులో చికిత్స పొందుతున్నారు. 80 యేళ్ల ఖలీదా జియాకు ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ లక్షణాలతో ఈ నెల 23వ తేదీన ఆస్పత్రిలో చేరిన విషయం తెల్సిందే. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్టు సమాచారం.

వైకాపా లీగల్ సెల్ న్యాయవాది బాగోతం.. మహిళలతో అసభ్య నృత్యాలు..

వైకాపా లీగల్ సెల్ న్యాయవాది బాగోతం.. మహిళలతో అసభ్య నృత్యాలు..గత వైకాపా ఐదేళ్ల పాలనలో ఆ పార్టీకి చెందిన నేతలు విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించారు. కింది స్థాయి నుంచి మంత్రుల వరకు ఇష్టారాజ్యాంగా నడుచుకున్నారు. భారత రాజ్యాంగాన్ని పాతిరేసి, వైకాపా రాజ్యాంగాన్ని రచించుకుని చెలరేగిపోయారు. అలాంటి నేతల పాపాలు పండాయి. వారు చేసిన పాపాలకు సంబంధించిన వీడియోలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా వైకాపా న్యాయవాద విభాగానికి చెందిన ఓ న్యాయవాది మహిళలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ, నృత్యాలు చేసిన వీడియోలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

ఇమ్రాన్ ఖాన్ చనిపోయారా? పీటీఐ నేత ఏమంటున్నారు...

ఇమ్రాన్ ఖాన్ చనిపోయారా? పీటీఐ నేత ఏమంటున్నారు...పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధాని, పాకిస్థాన్ తెహ్రీక్ ఏ ఇన్సాఫ్ అధినేత, క్రికెట్ దిగ్గజం ఇమ్రాన్ ఖాన్ చనిపోయినట్టు గత కొన్ని రోజులుగా ప్రచారం సాగుతోంది. అవినీతి, దేశ ద్రోహం వంటి కేసుల్లో ఆయనను అరెస్టు చేసి రావల్పిండిలోని అదియాలా జైలులో బంధించివున్నారు. అయితే, ఆయన జైలులో అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందినట్టు గత నెల రోజులుగా విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై పీటీఐ సెనేటర్ ఖుర్రుం జీషన్ స్పందించారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ జైలులో బతికేవున్నారని స్పష్టంచేశారు. అయితే, ఇమ్రాన్ దేశం విడిచి వెళ్లేలా ఒత్తిడి చేసేందుకే పాక్ ప్రభుత్వం ఈ తరహా చర్యలకు పాల్పడుతోందని ఆయన ఆరోపించారు.

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?జామ ఆకుల కషాయం. అధికబరువు సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటివారు జామ ఆకుల టీని తాగితే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చెపుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. గుప్పెడు జామ ఆకులను కడిగి కొద్దిగా నీటిని మరిగించి అందులో వేయాలి. ఇలా మరిగించిన ఆకులను చల్లార్చితే జామ ఆకు కషాయం తయారవుతుంది. జామ ఆకుల టీ రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కరిగించే శక్తి దీనికి ఉంది. జామ ఆకుల టీ తీసుకునేవారు చాలా సులువుగా బరువు తగ్గుతారు. జామ ఆకుల టీని తాగితే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదుఈమధ్య కాలంలో చాలామంది ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం అలవాటుగా చేసుకుంటున్నారు. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు, సున్నితమైన కడుపు సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండటం మంచిది. అల్సర్లు, ఇతర జీర్ణ సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండాలి. కిడ్నీలు, గుండె సమస్యలున్నవారు ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదని నిపుణులు చెబుతారు. గర్భిణీ స్త్రీలు గోరువెచ్చని నీటిని తాగే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. అలాగే గొంతు సమస్యలున్నవారు, దంత సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగితే చికాకు అనిపించవచ్చు.

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?చిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు చెడు కొవ్వులు తగ్గుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభం

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభంశీతాకాలం ప్రారంభం అయింది. తినే ఆహరం పట్ల శ్రద్ధ చూపించటం… శరీర పునరుజ్జీవనానికి, మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి తోడ్పడుతుంది. సంపూర్ణ, పోషకాలు అధికంగా ఉండే పదార్థాలను తీసుకోవటం సమతుల్యత, శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం. ఈ సీజన్ దినచర్యలో సరిగ్గా సరిపోయే రెండు వంటకాలు ఆల్మండ్- స్ప్రౌట్స్ టిక్కీ చాట్, రోస్టెడ్ గోబీ-ఆల్మండ్ సూప్-రెండూ కాలిఫోర్నియా ఆల్మండ్స్‌తో శక్తివంతం అయ్యాయి, ఇది ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన సూపర్‌ఫుడ్.
