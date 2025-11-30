రజనీకాంత్ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి!!
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటిస్తున్న సీక్వెల్ మూవీ జైలర్-2. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకుడు. సన్ పిక్చర్స్ పతాకంపై బడా నిర్మాత కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా సాగుతోంది. వచ్చే యేడాది సంక్రాంతికి విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం తొలిభాగం సూపర్ డూపర్ హిట్ సాధించింది. దీంతో సీక్వెల్ రూపొందిస్తున్నారు.
అయితే, తొలి భాగంలో శివరాజ్కుమార్, మోహన్లాల్ వంటి నటీనటులు సినిమాను మలుపుతిప్పే అతిథి పాత్రల్లో మెరిశారు. దీని సీక్వెల్లో బాలకృష్ణ కనిపించనున్నట్లు గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు బాలయ్య స్థానంలో మరో హీరో కనిపించనున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. కోలీవుడ్ హీరో విజయ్సేతుపతి 'జైలర్-2'లో కనిపించనున్నారట. అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు కానీ, వార్త మాత్రం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
'జైలర్'లోనూ బాలకృష్ణను తీసుకుందామని తాను అనుకున్నట్లు నెల్సన్ ఓ సందర్భంలో చెప్పారు. అయితే, బాలకృష్ణకు ఉన్న ఇమేజ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ పాత్రను తీర్చిదిద్దలేకపోవడంతో ముందుకు వెళ్లలేదని అన్నారు. దీంతో దీని సీక్వెల్లో ఈ అగ్రకథానాయకుడు కనిపిస్తారని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ, ఇప్పుడు తెరపైకి విజయ్సేతుపతి పేరు రావడం గమనార్హం.