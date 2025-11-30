ఆదివారం, 30 నవంబరు 2025
  వినోదం
  తెలుగు సినిమా
  కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 30 నవంబరు 2025 (11:43 IST)

'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' అందర్నీ సర్‌ప్రైజ్ చేస్తారు : అనిల్ రావిపూడి

Shankaravara Prasad i
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న తాజా చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రం ప్రతి ఒక్కరినీ సర్‌ప్రైజ్ చేస్తారని ఆ చిత్ర దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అన్నారు. తాజాగా హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఓ సినీ కార్యక్రమంలో అనిల్ రావిపూడి పాల్గొని మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ నటన మరో స్థాయిలో ఉంటుందని, అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరినీ సర్‌ప్రైజ్‌ చేస్తారన్నారు. 
 
'గత సంక్రాంతి కంటే ఈసారి డబుల్‌ బొనాంజ ఉంటుంది. చిరంజీవిని మనం ఎప్పటి నుంచో చూడాలనుకుంటున్న పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇది ఆయనకు ఎంతో నచ్చిన జానర్. ఆయన కంప్లీట్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌లో నటించి 20 ఏళ్లు దాటింది. ఇన్నేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఆయన ఈ జానర్‌తో రానున్నారు. 
 
గతంలో ఇలాంటి కథల్లో ఆయన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి ఎన్ని బ్లాక్‌బస్టర్లు అందుకున్నారో తెలిసిందే. ఈ సినిమాతో చిరంజీవి అందరినీ సర్‌ప్రైజ్‌ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే 'మీసాల పిల్ల' సూపర్‌ హిట్‌ అయింది. త్వరలోనే ఇంకో సాంగ్‌ విడుదల చేయనున్నాం. షూటింగ్‌ పూర్తవ్వగానే ప్రచారాన్ని ప్రారంభిస్తాం. ప్రేక్షకుల ఆదరణతోనే ప్రతి సంక్రాంతికి ఒక సినిమాతో పలకరిస్తా' అని అనిల్‌ రావిపూడి చెప్పారు.
 
ప్రస్తుతం 'మన శంకర వరప్రసాద్‌ గారు' షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. అనిల్‌ మార్క్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో నయనతార హీరోయిన్‌. ప్రముఖ నటుడు వెంకటేశ్‌ అతిథి పాత్రలో సందడి చేయనున్నారు. దీంతో ఈ చిత్రంపై ప్రతి ఒక్కరిలో అమితమైన ఆసక్తి నెలకొంది. 

వైకాపా లీగల్ సెల్ న్యాయవాది బాగోతం.. మహిళలతో అసభ్య నృత్యాలు..

వైకాపా లీగల్ సెల్ న్యాయవాది బాగోతం.. మహిళలతో అసభ్య నృత్యాలు..గత వైకాపా ఐదేళ్ల పాలనలో ఆ పార్టీకి చెందిన నేతలు విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించారు. కింది స్థాయి నుంచి మంత్రుల వరకు ఇష్టారాజ్యాంగా నడుచుకున్నారు. భారత రాజ్యాంగాన్ని పాతిరేసి, వైకాపా రాజ్యాంగాన్ని రచించుకుని చెలరేగిపోయారు. అలాంటి నేతల పాపాలు పండాయి. వారు చేసిన పాపాలకు సంబంధించిన వీడియోలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా వైకాపా న్యాయవాద విభాగానికి చెందిన ఓ న్యాయవాది మహిళలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ, నృత్యాలు చేసిన వీడియోలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

ఇమ్రాన్ ఖాన్ చనిపోయారా? పీటీఐ నేత ఏమంటున్నారు...

ఇమ్రాన్ ఖాన్ చనిపోయారా? పీటీఐ నేత ఏమంటున్నారు...పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధాని, పాకిస్థాన్ తెహ్రీక్ ఏ ఇన్సాఫ్ అధినేత, క్రికెట్ దిగ్గజం ఇమ్రాన్ ఖాన్ చనిపోయినట్టు గత కొన్ని రోజులుగా ప్రచారం సాగుతోంది. అవినీతి, దేశ ద్రోహం వంటి కేసుల్లో ఆయనను అరెస్టు చేసి రావల్పిండిలోని అదియాలా జైలులో బంధించివున్నారు. అయితే, ఆయన జైలులో అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందినట్టు గత నెల రోజులుగా విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై పీటీఐ సెనేటర్ ఖుర్రుం జీషన్ స్పందించారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ జైలులో బతికేవున్నారని స్పష్టంచేశారు. అయితే, ఇమ్రాన్ దేశం విడిచి వెళ్లేలా ఒత్తిడి చేసేందుకే పాక్ ప్రభుత్వం ఈ తరహా చర్యలకు పాల్పడుతోందని ఆయన ఆరోపించారు.

జోరు వర్షంలోనూ తిరుమలకు పోటెత్తిన భక్తులు.. సర్వదర్శన సమయం 15 గంటలు

జోరు వర్షంలోనూ తిరుమలకు పోటెత్తిన భక్తులు.. సర్వదర్శన సమయం 15 గంటలుదిత్వా తుపాను కారణంగా తిరుపతి జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. అయినప్పటికీ శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు తిరుమల కొండకు పోటెత్తారు. వారాంతం కావడంతో భక్తులు భారీగా కొండపైకి తరలివచ్చారు. దీంతో 14 కంపార్టుమెంట్లలో దర్శనం కోసం వేచిఉన్నారు. దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ భక్తులు మాత్రం ఏమాత్రం లెక్కచేయకుండా వచ్చారు. దీంతో సర్వదర్శనానికి ఏకంగా 15 గంటల సమయం పడుతోందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన్ అధికారులు వెల్లడించారు.

ఏపీకి పొంచివున్న దిత్వా ముప్పు... పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్

ఏపీకి పొంచివున్న దిత్వా ముప్పు... పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి దిత్వా తుపాను ముప్పు పొంచివుంది. ఈ కారణంగా రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా, నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలకు ఈ రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేశారు. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఈ తుపాను కొనసాగుతోంది. ఈ కారణంగా రానున్న మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ తుపాను రాష్ట్రంలో తీరం దాటే అవకాశం లేకపోయినప్పటికీ తీరం వెంబడి కదులుతూ బలహీనపడనుందని దీని ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షాలు తప్పవని స్పష్టం చేసింది.

టీవీ రేటింగ్స్ కోసం బార్క్ ఉద్యోగికి రూ.100 కోట్ల లంచం.. కేరళలో కొత్త స్కామ్

టీవీ రేటింగ్స్ కోసం బార్క్ ఉద్యోగికి రూ.100 కోట్ల లంచం.. కేరళలో కొత్త స్కామ్కేరళ మీడియా రంగంలో సంచలనం చోటుచేసుకుంది. టీవీ రేటింగ్స్ కోసం బ్రాడ్‌కాస్ట్ ఆడియెన్స్ రీసెర్స్ కౌన్సిల్ - బార్క్‌ ఉద్యోగికి కేరళ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ స్థానిక టీవీ చానెల్ ఏకంగా రూ.100 కోట్ల మేరకు లంచాలు ఇచ్చిందని, ఈ మొత్తాన్ని క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో చెల్లించినట్టు ట్వింటీఫోర్ న్యూస్ అనే మరో చానెల్ ఓ సంచలన కథనాన్ని ప్రచురించింది.

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?జామ ఆకుల కషాయం. అధికబరువు సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటివారు జామ ఆకుల టీని తాగితే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చెపుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. గుప్పెడు జామ ఆకులను కడిగి కొద్దిగా నీటిని మరిగించి అందులో వేయాలి. ఇలా మరిగించిన ఆకులను చల్లార్చితే జామ ఆకు కషాయం తయారవుతుంది. జామ ఆకుల టీ రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కరిగించే శక్తి దీనికి ఉంది. జామ ఆకుల టీ తీసుకునేవారు చాలా సులువుగా బరువు తగ్గుతారు. జామ ఆకుల టీని తాగితే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదుఈమధ్య కాలంలో చాలామంది ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం అలవాటుగా చేసుకుంటున్నారు. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు, సున్నితమైన కడుపు సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండటం మంచిది. అల్సర్లు, ఇతర జీర్ణ సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండాలి. కిడ్నీలు, గుండె సమస్యలున్నవారు ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదని నిపుణులు చెబుతారు. గర్భిణీ స్త్రీలు గోరువెచ్చని నీటిని తాగే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. అలాగే గొంతు సమస్యలున్నవారు, దంత సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగితే చికాకు అనిపించవచ్చు.

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?చిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు చెడు కొవ్వులు తగ్గుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభం

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభంశీతాకాలం ప్రారంభం అయింది. తినే ఆహరం పట్ల శ్రద్ధ చూపించటం… శరీర పునరుజ్జీవనానికి, మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి తోడ్పడుతుంది. సంపూర్ణ, పోషకాలు అధికంగా ఉండే పదార్థాలను తీసుకోవటం సమతుల్యత, శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం. ఈ సీజన్ దినచర్యలో సరిగ్గా సరిపోయే రెండు వంటకాలు ఆల్మండ్- స్ప్రౌట్స్ టిక్కీ చాట్, రోస్టెడ్ గోబీ-ఆల్మండ్ సూప్-రెండూ కాలిఫోర్నియా ఆల్మండ్స్‌తో శక్తివంతం అయ్యాయి, ఇది ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన సూపర్‌ఫుడ్.
