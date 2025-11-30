'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' అందర్నీ సర్ప్రైజ్ చేస్తారు : అనిల్ రావిపూడి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న తాజా చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రం ప్రతి ఒక్కరినీ సర్ప్రైజ్ చేస్తారని ఆ చిత్ర దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అన్నారు. తాజాగా హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఓ సినీ కార్యక్రమంలో అనిల్ రావిపూడి పాల్గొని మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ నటన మరో స్థాయిలో ఉంటుందని, అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరినీ సర్ప్రైజ్ చేస్తారన్నారు.
'గత సంక్రాంతి కంటే ఈసారి డబుల్ బొనాంజ ఉంటుంది. చిరంజీవిని మనం ఎప్పటి నుంచో చూడాలనుకుంటున్న పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇది ఆయనకు ఎంతో నచ్చిన జానర్. ఆయన కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లో నటించి 20 ఏళ్లు దాటింది. ఇన్నేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఆయన ఈ జానర్తో రానున్నారు.
గతంలో ఇలాంటి కథల్లో ఆయన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి ఎన్ని బ్లాక్బస్టర్లు అందుకున్నారో తెలిసిందే. ఈ సినిమాతో చిరంజీవి అందరినీ సర్ప్రైజ్ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే 'మీసాల పిల్ల' సూపర్ హిట్ అయింది. త్వరలోనే ఇంకో సాంగ్ విడుదల చేయనున్నాం. షూటింగ్ పూర్తవ్వగానే ప్రచారాన్ని ప్రారంభిస్తాం. ప్రేక్షకుల ఆదరణతోనే ప్రతి సంక్రాంతికి ఒక సినిమాతో పలకరిస్తా' అని అనిల్ రావిపూడి చెప్పారు.
ప్రస్తుతం 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' షూటింగ్ దశలో ఉంది. అనిల్ మార్క్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో నయనతార హీరోయిన్. ప్రముఖ నటుడు వెంకటేశ్ అతిథి పాత్రలో సందడి చేయనున్నారు. దీంతో ఈ చిత్రంపై ప్రతి ఒక్కరిలో అమితమైన ఆసక్తి నెలకొంది.