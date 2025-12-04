గురువారం, 4 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 4 డిశెంబరు 2025 (13:36 IST)

నా నుంచి ఎలాంటి బ్రేకింగ్ న్యూస్‌లు ఆశించకండి : రాజ్ నిడిమోరు మాజీ భార్య

shhyaamali de
తన నుంచి ఎలాంటి బ్రేకింగ్ న్యూస్‌లు ఆశించవద్దని దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు మాజీ భార్య శ్యామాలి అన్నారు. ఈ మేరకు ఆమె ఇన్‌స్టాఖాతాలో ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. ప్రస్తుతం తాను ఎవరి సానుభూతి కోసం వెంపర్లాడటం లేదన్నారు. పైగా, తాను ఎవరికీ ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వనని స్పష్టంచేశారు. తన నుంచి బ్రేకింగ్‌ న్యూస్‌లు, ఎక్స్‌క్లూజివ్‌ ఇంటర్వ్యూలు ఆశించవద్దని కోరారు. సమంత - రాజ్‌ నిడిమోరు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత అందరూ తనపై జాలి చూపిస్తున్నారని.. కానీ, తాను ఏ విషయాన్ని పట్టించుకోవడం లేదన్నారు.
 
'నాపై ప్రేమాభిమానాలు చూపుతున్న అందరికీ కృతజ్ఞతలు. మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు నాకు అందుతున్నాయి. కానీ, నేను ప్రస్తుతం ఎలాంటి విషయాల గురించి పట్టించుకునే పరిస్థితుల్లో లేను. ఎందుకంటే మా గురువు కేన్సర్‌ బారిన పడినట్లు ఇటీవల తెలిసింది. నేను ఆయన కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను. నాకు ఎలాంటి పీఆర్‌ టీమ్‌ లేదు. నా సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలను నేనే మెయిన్‌టెన్‌ చేస్తాను. నేను మా గురువు గురించి ఆలోచిస్తూ నిద్ర లేని రాత్రులు గడుపుతున్నా. ఆ కారణంగా మీ అందరికీ స్పందించలేను. నా బాధను అర్థం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. నా నుంచి ఎలాంటి బ్రేకింగ్‌ న్యూస్‌లు ఆశించకండి. మీడియా వారు నాపై సానుభూతి చూపాల్సిన అవసరం లేదు. అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని నేనెప్పుడూ కోరుకుంటాను' అని తన పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చారు. 
 
కాగా, ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంతను సినీ దర్శక నిర్మాత రాజ్ నిడిమోరు డిసెంబరు ఒకటో తేదీ కోయంబత్తూరులోని ఈషా ఫౌండేషన్‌లోని లింగభైరవ ఆలయంలో వివాహం చేసుకున్న విషయం తెల్సిదే. రాజ్, సమంతలకు ఇద్దరికీ ఇది రెండో వివాహం కావడం గమనార్హం. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్ మాజీ భార్య శ్యామాలి అంశం తెరపైకి వచ్చింది. 

ఐటీ ఉద్యోగుల రద్దీకి బ్రేక్.. నగరం మధ్యలో కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్ వే.. ఎక్కడంటే?

ఐటీ ఉద్యోగుల రద్దీకి బ్రేక్.. నగరం మధ్యలో కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్ వే.. ఎక్కడంటే?ఐటీ ఉద్యోగుల రద్దీని తగ్గించడానికి, ఔటర్ రింగ్ రోడ్‌కు నేరుగా అనుసంధానించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం నగరం మధ్యలో ఒక కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేను నిర్మించాలని యోచిస్తోంది. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్‌లను అనుసంధానించడానికి బహుళ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయాలని హెచ్ఎండీఏని కోరింది. బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 12 నుండి గచ్చిబౌలిలోని సిల్పా లేఅవుట్ వరకు 10 కి.మీ.ల విస్తీర్ణంలో 6-లేన్ల ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే కోసం అధికారులు ఇప్పుడు సాధ్యాసాధ్యాల నివేదికను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రణాళిక మెహదీపట్నం, శంషాబాద్ మధ్య పీవీఆర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే నమూనాను అనుసరిస్తుంది.

కొత్త సంవత్సర వేడుకలు.. సైబరాబాద్ పోలీసుల కొత్త మార్గదర్శకాలు

కొత్త సంవత్సర వేడుకలు.. సైబరాబాద్ పోలీసుల కొత్త మార్గదర్శకాలుసైబరాబాద్ పోలీసులు నూతన సంవత్సర వేడుకలకు కొత్త మార్గదర్శకాలను విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి కొన్ని రోజులే మిగిలి ఉండటంతో, నిర్వాహకులందరికీ అనుమతులు తప్పనిసరి చేశారు. దరఖాస్తులను సైబరాబాద్ పోలీసు శాఖ వెబ్‌సైట్‌లో సమర్పించాలి. 2026 నూతన సంవత్సర వేడుకల అనుమతులకు చివరి తేదీ డిసెంబర్ 21. ఈవెంట్ మేనేజర్లు సైబరాబాద్ అధికార పరిధిలో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఆదేశించారు.

ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడమే లక్ష్యం : పవన్ కళ్యాణ్

ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడమే లక్ష్యం : పవన్ కళ్యాణ్ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడమే గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఆయన చిత్తూరు జిల్లా కేంద్రంలో డివిజనల్ అభివృద్ది అధికారి కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. అదే కార్యక్రమంలో వివిధ జిల్లాల్లోని 77 డీడీవో కార్యాలయాలకు పవన్‌ వర్చువల్‌గా ప్రారంభోత్సవం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు.

Komatireddy: ఏపీకి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి.. పవన్ కల్యాణ్‌తో భేటీ అవుతారా?

Komatireddy: ఏపీకి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి.. పవన్ కల్యాణ్‌తో భేటీ అవుతారా?తెలంగాణ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గురువారం ఏపీకి రానున్నారు. ఈ నెల 8,9న తెలంగాణలో జరిగే రైజింగ్ సమ్మిట్‌కు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబును ఆహ్వానించనున్నారు. అయితే ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కోనసీమ దిష్టి వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో కోమటిరెడ్డి పవన్‌ను కలుస్తారా లేదా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. మంత్రి కోమటిరెడ్డి కూడా పవన్‌ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.

ఆపరేషన్ సింధూర్ ఎఫెక్ట్: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నాలుగు రక్షణ తయారీ కేంద్రాలు

ఆపరేషన్ సింధూర్ ఎఫెక్ట్: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నాలుగు రక్షణ తయారీ కేంద్రాలుఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నాలుగు రక్షణ తయారీ కేంద్రాలు రాబోతున్నాయి. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత, భారతదేశం మరిన్ని స్వదేశీ ఆయుధాలను ఉపయోగించాలని, ఇతర దేశాలకు ఎగుమతులను విస్తరించాలని యోచిస్తోంది. ఈ వ్యూహాత్మక ప్రయత్నంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. హెచ్ఎఫ్‌లీఎల్‌కి కేటాయించిన 1000 ఎకరాల్లో మడకశిరలో ఒక కేంద్రం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఇది ఆర్టిలరీ షెల్స్, గ్రెనేడ్లు, మందుగుండు సామగ్రిని తయారు చేస్తుంది. భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ దొనకొండలో ఒక ప్రొపెల్లెంట్, ఆయుధ సమైక్యత కేంద్రాన్ని నిర్మిస్తుంది.

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయి

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయిమధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?మసాలలో ధనియాలను వాడుతుంటారు. ధనియాల తినడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నిద్రలేమితో బాధపడే వారు ధనియాల కషాయంలో కొద్దిగా పాలు కలుపుకొని తాగితే నిద్ర బాగా పడుతుంది. ధనియాలు, జీలకర్ర, బెల్లం కలిపి నూరుకుని గుళికల్లా చేసుకొని మూడు పూటలా ఒక్కోటి వేసుకొంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. గర్భవతులు తమ ఆహారంలో ధనియాలు తీసుకోవడం వల్ల గర్భకోశానికి ఎంతో మేలు కలుగుతుంది.

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?డయాబెటిస్. ఈ వ్యాధి ఇప్పుడు మరింతగా విజృంభిస్తోంది. వ్యాయామానికి అవకాశం లేని ఉద్యోగాలు, అందులోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడితో ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నవారి సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. వ్యాధి బారిన పడినవారు దీనిని అదుపులో పెట్టేందుకు ఆచరించాల్సిన చిట్కాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలను అధికంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. కూరలో తక్కువ పిండిపదార్థం, కార్బోహైడ్రేట్లు వుంటాయి కనుక ఎక్కువ కూర తక్కువ అన్నం తినాలి. రాత్రి అల్పాహారంతో పాటు బాదం పప్పు, గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు తినాలి. జొన్నరొట్టెకి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది.

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్డిసెంబర్ 1 ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే. ప్రపంచ హెచ్‌ఐవి మహమ్మారి ఇంకా ముగియలేదు. 2024 చివరి నాటికి సుమారు 4 కోట్ల మంది HIVతో నివసిస్తున్నారని అంచనా. వీరిలో 65% మంది ఆఫ్రికన్ దేశాల్లోనే వున్నారు. 2024లో 6,30,000 మంది HIV సంబంధిత కారణాల వల్ల మరణించారని, కొత్తగా 13 లక్షల మందికి ఎయిడ్స్ సోకిందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే... తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆందోళనకరంగా నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులకు మారుతున్నారు. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎయిడ్స్ నియంత్రణలో అగ్రస్థానంలో వుంది. 2015లో 2.3 శాతం వుండగా 2024 చివరి నాటికి అది 0.2గా వున్నది. 2024లో HIVతో నివసిస్తున్న ప్రజలందరిలో, 87% మందికి వారి స్థితి తెలుసు. 77% మంది యాంటీరెట్రోవైరల్ థెరపీని పొందుతున్నారు.

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?జామ ఆకుల కషాయం. అధికబరువు సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటివారు జామ ఆకుల టీని తాగితే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చెపుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. గుప్పెడు జామ ఆకులను కడిగి కొద్దిగా నీటిని మరిగించి అందులో వేయాలి. ఇలా మరిగించిన ఆకులను చల్లార్చితే జామ ఆకు కషాయం తయారవుతుంది. జామ ఆకుల టీ రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కరిగించే శక్తి దీనికి ఉంది. జామ ఆకుల టీ తీసుకునేవారు చాలా సులువుగా బరువు తగ్గుతారు. జామ ఆకుల టీని తాగితే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.
