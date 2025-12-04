కేటీఆర్ పర్యటన... ఛాతినొప్పితో కెమెరామెన్ దామోదర్ మృతి.. అందరూ షాక్
బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ పర్యటన సందర్భంగా ఒక విషాద సంఘటన జరిగింది. కెమెరామెన్ దామోదర్ ఛాతి నొప్పితో కుప్పకూలిపోయాడు. పోలీసులు వెంటనే ఆయనను సమీపంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆయన పరిస్థితి విషమించడంతో, మరో ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ చికిత్స పొందుతూ ఆయన మరణించారు. ఆయన మృతదేహాన్ని గాంధీ మార్చురీకి తరలించారు.
కేటీఆర్ కుత్బుల్లాపూర్ ప్రాంతంలోని జీడిమెట్లలో పర్యటిస్తున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ ఆకస్మిక మరణం నగరంలోని ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా జర్నలిస్ట్ సమాజాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ముందస్తు ఆరోగ్య లక్షణాలను విస్మరించడం వల్ల అకాల మరణాలు సంభవిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మీడియాలో పనిచేస్తున్న వారికి ఒత్తిడి సంబంధిత గుండె సమస్యలకు కారణమవుతాయని వైద్యులు అంటున్నారు. చాలామంది యువ నిపుణులు ఎక్కువ గంటలు పనిచేయడం, సక్రమంగా ఆహారం తీసుకోకపోవడం, నిద్రపోవడం లేకపోవడం వల్ల ఇలాంటి ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఇదే తరహాలో దామోదర్ తన పనికి అంకితభావంతో ఉన్నారు. దామోదర్ మృతిపై పలువురు మీడియా సిబ్బంది సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా తీవ్రంగా మారకముందే ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ తీసుకోవడం అవసరమని.. దీనిని సహోద్యోగులందరూ గుర్తుంచుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.