పెట్టుబడుల కోసం అమెరికాలో పర్యటించనున్న నారా లోకేష్
ఏపీ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లి పెట్టుబడులను ఆకట్టుకునే పనిలో వున్నారు. దావోస్ నుండి ప్రారంభమయ్యే ఈ పర్యటన మిషన్ పాజిబుల్ విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. అంతర్జాతీయ కార్పొరేషన్లు, భారతీయ కంపెనీలను రాష్ట్రంలోకి ఆకర్షించడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించబడింది.
డిసెంబర్ 6 నుండి 9 వరకు లోకేష్ డల్లాస్, ఇతర యుఎస్ రాష్ట్రాలకు పర్యటిస్తారు. తెలుగు ఎన్నారైలు, అగ్రశ్రేణి అమెరికన్ పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశాలు జరగనున్నాయి. అమెరికా పర్యటన తర్వాత, డిసెంబర్ 11-12 తేదీల్లో లోకేష్ కెనడా చేరుకుంటారు.
ముఖ్యమంత్రి కార్యదర్శి కార్తికేయ మిశ్రా ఏపీఐఐసీ ఎండీ అభిషిక్త్ కిషోర్ ఆయనతో పాటు వస్తారు. ఈ బృందం పారిశ్రామికవేత్తలను కలుసుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం ప్రోత్సాహక విధానాలను వివరిస్తుంది.
భవిష్యత్తు-కేంద్రీకృత పెట్టుబడులకు ఐటీ మంత్రి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. టెక్నాలజీ, పునరుత్పాదక ఇంధనం, ఫిన్టెక్ అజెండాలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఆవిష్కరణ, మౌలిక సదుపాయాల ద్వారా నడిచే ఆధునిక ఆర్థిక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడమే విస్తృత లక్ష్యమని నారా లోకేష్ తెలిపారు.