గురువారం, 4 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 4 డిశెంబరు 2025 (19:13 IST)

సినిమా పెట్టుబడి రూ.50 లక్షలు.. 54రోజుల్లో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లు

laalo movie
ఓ గుజరాతీ చిత్రం సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పింది. కేవలం 50 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ చిత్రం 54 రోజుల్లో ఏకంగా వంద కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్లను రాబట్టింది. ఎలాంటి అంచనాలు లేదా భారీ ప్రమోషన్లు లేకుండా ఈ చిత్రం విడుదలై, కేవలం మౌత్ టాక్‌తోనే సంచలనాల నమోదు చేసింది. ఆ చిత్రం పేరు "లాలో : కృష్ణ సదా సహాయతే". అంకిత సఖియా దర్శకత్వం వహించారు. సృహద్ గోస్వామి ప్రధానమైన పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమానే ఇపుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. 
 
మానసి పరేఖ్ - పృథ్వీ గోహిల్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఇపుడు రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది. అయితే, ఈ సినిమా కోసం కొన్ని కోట్లు ఖర్చు చేశారని అని భావిస్తే అది పొరపాటే అవుతుంది. కేవలం రూ.50 లక్షల వ్యయంతో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ప్రమోషన్స్ పెద్దగా లేకుండా, ఏ మాత్రం అంచనాలు లేకుండా గత అక్టోబరు 10వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలైంది. ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండా విడుదలైన ఈ చిత్రం ఇపుడు ఏకంగా రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. కేవలం మౌత్ టాక్‌తోనే ఈ రికార్డును దక్కించుకుంది. కంటెంట్ ఉంటే చాుల అనే మాటను మరోమారు ఈ చిన్న చిత్రం నిరూపించింది. 

Stray Dogs: వీధికుక్కలతో తంటాలు.. వరంగల్‌లో వ్యక్తిని వెంబడించాయి.. డ్రైనేజీలో పడి మృతి

Stray Dogs: వీధికుక్కలతో తంటాలు.. వరంగల్‌లో వ్యక్తిని వెంబడించాయి.. డ్రైనేజీలో పడి మృతివీధికుక్కలతో ఇబ్బందులు తప్పట్లేదు. వరంగల్ జిల్లా హన్మకొండలో 24 ఏళ్ల ఆదేప్ శివకుమార్ పని నుండి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా విషాద సంఘటన జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మచ్చాపూర్ గ్రామం సమీపంలో, వీధి కుక్కలు అతని బైక్‌ను వెంబడించాయి. భయంతో, అతను బండిని వేగంగా దూసుకెళ్లి, నియంత్రణ కోల్పోయి, డ్రైనేజీ గుంటలో పడిపోయాడు. దీంతో అక్కడికక్కడే మరణించాడు. స్థానికలు ఎంత ప్రయత్నించినా అతన్ని రక్షించలేకపోయారు.

కేటీఆర్ పర్యటన... ఛాతినొప్పితో కెమెరామెన్ దామోదర్ మృతి.. అందరూ షాక్

కేటీఆర్ పర్యటన... ఛాతినొప్పితో కెమెరామెన్ దామోదర్ మృతి.. అందరూ షాక్బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ పర్యటన సందర్భంగా ఒక విషాద సంఘటన జరిగింది. కెమెరామెన్ దామోదర్ ఛాతి నొప్పితో కుప్పకూలిపోయాడు. పోలీసులు వెంటనే ఆయనను సమీపంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆయన పరిస్థితి విషమించడంతో, మరో ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ చికిత్స పొందుతూ ఆయన మరణించారు. ఆయన మృతదేహాన్ని గాంధీ మార్చురీకి తరలించారు.

సినిమా అవకాశాల పేరుతో 13 యేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం

సినిమా అవకాశాల పేరుతో 13 యేళ్ల బాలికపై అత్యాచారంహైదరాబాద్ నగరంలోని ఫిల్మ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దారుణం జరిగింది. సినిమాల్లో అవకాశాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పి తొమ్మిదో తరగతి చదివే 13 యేళ్ల బాలికపై ఇద్దరు వ్యక్తులు లైంగికదాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ దారుణానికి ఆ బాలిక పెద్దమ్మే తన వంతు సహకారం అందించడం గమనార్హం. తనకు జరిగిన ఘోరంపై ఆ బాలిక తాను చదువుకునే పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలి దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి లైంగికదాడికి పాల్పడిన ఇద్దరు నిందితులతో పాటు మొత్తం ముగ్గురుని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

Jagan: మూడు రాజధానుల విషయంపై నోరెత్తని జగన్.. అదో పెద్ద స్కామ్ అంటూ..?

Jagan: మూడు రాజధానుల విషయంపై నోరెత్తని జగన్.. అదో పెద్ద స్కామ్ అంటూ..?వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఏపీలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వంపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. తుఫానుకు అనంతరం ఏపీ ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకోవడంలో విఫలమైందని ఆరోపించారు. తన పదవీకాలంలో సంక్షేమ ప్రయోజనాలను అందించానని, ఈ ప్రభుత్వం ఏమీ అందించలేదని ధ్వజమెత్తారు. టిటిడి పరకామణి, లడ్డూ కల్తీ కేసులపై జగన్ తన నాయకులను సమర్థించారు.

ఐటీ ఉద్యోగుల రద్దీకి బ్రేక్.. నగరం మధ్యలో కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్ వే.. ఎక్కడంటే?

ఐటీ ఉద్యోగుల రద్దీకి బ్రేక్.. నగరం మధ్యలో కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్ వే.. ఎక్కడంటే?ఐటీ ఉద్యోగుల రద్దీని తగ్గించడానికి, ఔటర్ రింగ్ రోడ్‌కు నేరుగా అనుసంధానించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం నగరం మధ్యలో ఒక కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేను నిర్మించాలని యోచిస్తోంది. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్‌లను అనుసంధానించడానికి బహుళ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయాలని హెచ్ఎండీఏని కోరింది. బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 12 నుండి గచ్చిబౌలిలోని సిల్పా లేఅవుట్ వరకు 10 కి.మీ.ల విస్తీర్ణంలో 6-లేన్ల ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే కోసం అధికారులు ఇప్పుడు సాధ్యాసాధ్యాల నివేదికను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రణాళిక మెహదీపట్నం, శంషాబాద్ మధ్య పీవీఆర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే నమూనాను అనుసరిస్తుంది.

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయి

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయిమధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?మసాలలో ధనియాలను వాడుతుంటారు. ధనియాల తినడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నిద్రలేమితో బాధపడే వారు ధనియాల కషాయంలో కొద్దిగా పాలు కలుపుకొని తాగితే నిద్ర బాగా పడుతుంది. ధనియాలు, జీలకర్ర, బెల్లం కలిపి నూరుకుని గుళికల్లా చేసుకొని మూడు పూటలా ఒక్కోటి వేసుకొంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. గర్భవతులు తమ ఆహారంలో ధనియాలు తీసుకోవడం వల్ల గర్భకోశానికి ఎంతో మేలు కలుగుతుంది.

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?డయాబెటిస్. ఈ వ్యాధి ఇప్పుడు మరింతగా విజృంభిస్తోంది. వ్యాయామానికి అవకాశం లేని ఉద్యోగాలు, అందులోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడితో ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నవారి సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. వ్యాధి బారిన పడినవారు దీనిని అదుపులో పెట్టేందుకు ఆచరించాల్సిన చిట్కాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలను అధికంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. కూరలో తక్కువ పిండిపదార్థం, కార్బోహైడ్రేట్లు వుంటాయి కనుక ఎక్కువ కూర తక్కువ అన్నం తినాలి. రాత్రి అల్పాహారంతో పాటు బాదం పప్పు, గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు తినాలి. జొన్నరొట్టెకి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది.

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్డిసెంబర్ 1 ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే. ప్రపంచ హెచ్‌ఐవి మహమ్మారి ఇంకా ముగియలేదు. 2024 చివరి నాటికి సుమారు 4 కోట్ల మంది HIVతో నివసిస్తున్నారని అంచనా. వీరిలో 65% మంది ఆఫ్రికన్ దేశాల్లోనే వున్నారు. 2024లో 6,30,000 మంది HIV సంబంధిత కారణాల వల్ల మరణించారని, కొత్తగా 13 లక్షల మందికి ఎయిడ్స్ సోకిందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే... తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆందోళనకరంగా నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులకు మారుతున్నారు. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎయిడ్స్ నియంత్రణలో అగ్రస్థానంలో వుంది. 2015లో 2.3 శాతం వుండగా 2024 చివరి నాటికి అది 0.2గా వున్నది. 2024లో HIVతో నివసిస్తున్న ప్రజలందరిలో, 87% మందికి వారి స్థితి తెలుసు. 77% మంది యాంటీరెట్రోవైరల్ థెరపీని పొందుతున్నారు.
