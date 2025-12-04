Work From Village Policy: దేశంలోనే ఇది మొదటిసారి: బాబు, లోకేష్ సూపర్ ప్లాన్
నైబర్హుడ్ వర్క్స్పేస్ (ఎన్డబ్ల్యూఎస్) పాలసీ 2025–2030 అనే కొత్త విధానాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రవేశపెట్టింది. భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం అయినా ఇలాంటిది చేయడం ఇదే మొదటిసారి. ఆఫీసు పని కోసం ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వ్యక్తులకు బదులుగా, ఇప్పుడు ప్రతి మండలంలో, ప్రజల ఇళ్లకు సమీపంలో చిన్న పని కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయబడతాయి.
ఇటీవల ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో జారీ చేసిన జీవోలో ఈ విధానానికి మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి. ఈ కేంద్రాలలో సీట్లు, సమావేశ గదులు, హై స్పీడ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్ సరఫరాతో విద్యుత్ సరఫరా, ప్రింటర్లు, శుభ్రమైన వాష్రూమ్లు వంటి ప్రాథమిక కార్యాలయ అవసరాలు ఉంటాయి.
అటువంటి వర్క్స్పేస్ను ప్రారంభించాలనుకునే ఎవరైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ప్రభుత్వం వారికి అద్దె, సెటప్ ఖర్చులతో సహాయం చేస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఏదైనా మండలంలో మొదటి వర్క్స్పేస్కు ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఉచిత అద్దె లభిస్తుంది. ఫర్నిచర్ మరియు ఆఫీస్ సెటప్ ఖర్చులకు కూడా ప్రభుత్వం మద్దతు ఇస్తుంది.
ఈ మొత్తం ఆలోచనను మొదట రాష్ట్ర ఐటీ ప్రణాళికల కింద చర్చించారు. ఇప్పుడు ఇది దశలవారీ నియమాలతో పూర్తి విధానంగా మారింది. రద్దీగా ఉండే నగరాలకు బదులుగా ఇంటి నుండి పని చేయడాన్ని సులభతరం చేయడమే దీని లక్ష్యం. ఇది విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, ఫ్రీలాన్సర్లు, చిన్న కంపెనీలు ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయకుండా శుభ్రమైన, సురక్షితమైన పని స్థలాన్ని కనుగొనడంలో సహాయపడుతుంది.
ఈ విధానాన్ని అమలు చేయడంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ కీలక పాత్ర పోషించారు. చంద్రబాబు నాయుడు చాలా సంవత్సరాలుగా సాంకేతికత, అభివృద్ధికి ఎంతగానో కృషి చేస్తున్న నేపథ్యంలో.. ఏపీలోని ప్రతి పట్టణానికి ఐటీ ఉద్యోగాలు చేరేలా నారా లోకేష్ కృషి చేస్తున్నారు. అవకాశాలు పెద్ద నగరాల్లో మాత్రమే ఉండకూడదని, కాబట్టి ప్రతి జిల్లా డిజిటల్, ఐటీ రంగంలో సమానంగా అభివృద్ధి చెందాలని చంద్రబాబు, నారా లోకేష్ ఆలోచిస్తున్నారు.