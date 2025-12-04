కొత్త సంవత్సర వేడుకలు.. సైబరాబాద్ పోలీసుల కొత్త మార్గదర్శకాలు
సైబరాబాద్ పోలీసులు నూతన సంవత్సర వేడుకలకు కొత్త మార్గదర్శకాలను విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి కొన్ని రోజులే మిగిలి ఉండటంతో, నిర్వాహకులందరికీ అనుమతులు తప్పనిసరి చేశారు. దరఖాస్తులను సైబరాబాద్ పోలీసు శాఖ వెబ్సైట్లో సమర్పించాలి. 2026 నూతన సంవత్సర వేడుకల అనుమతులకు చివరి తేదీ డిసెంబర్ 21. ఈవెంట్ మేనేజర్లు సైబరాబాద్ అధికార పరిధిలో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఆదేశించారు.
నిర్వాహకులు సకాలంలో దరఖాస్తులను సమర్పించాలని పోలీసు అధికారులు కోరుతున్నారు. గడువు తర్వాత ఎటువంటి అభ్యర్థనలు అంగీకరించబడవని వారు పేర్కొన్నారు. మెరుగైన జనసమూహ నియంత్రణ, ప్రజా భద్రత, సైబరాబాద్ పరిమితుల్లో నూతన సంవత్సర కార్యక్రమాలను సజావుగా నిర్వహించడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకోబడింది.
అనుమతి లేకుండా నిర్వహించే కార్యక్రమాలు రద్దు చేయడమే కాకుండా చట్టపరమైన చర్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుందని కూడా పోలీసులు హెచ్చరించారు.