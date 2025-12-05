శనివారం, 6 డిశెంబరు 2025
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: శుక్రవారం, 5 డిశెంబరు 2025 (22:37 IST)

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

Ragi Malt
రాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది.
సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ.
చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది.
రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది.
రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది.
పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.
మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది.
జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.

పెళ్లి వయసు రాకున్నా సహజీవనం తప్పుకాదు: హైకోర్టు సంచలన తీర్పు

పెళ్లి వయసు రాకున్నా సహజీవనం తప్పుకాదు: హైకోర్టు సంచలన తీర్పుసహజీవనం ఇప్పుడు ఎక్కువగా వినబడుతున్న మాట. నగరాలు, పట్టణాల్లో తమకు ఇష్టమైన వారితో పెళ్లికి ముందే యువతీయువకులు సహజీవనం చేస్తున్నారు. అనంతరం ఇద్దరికీ ఇష్టమైతే వివాహం చేసుకుంటున్నారు. ఐతే రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఓ కేసుపై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది. పెళ్లి వయసు రాకున్నప్పటికీ యుక్తవయసులో వున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు సహజీవనం చేయడం తప్పు కాదని తీర్పు చెప్పింది. వివాహ వయసు రాకపోయినా కలిసి జీవించేందుకు ఎలాంటి ఆటంకం వుండదనీ, వివాహ వయస్సు అనే కారణంతో రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను కొట్టివేయలేమంటూ న్యాయస్థానం పేర్కొంది.

పిల్లలూ... మీకు ఒక్కొక్కళ్లకి 1000 మంది తాలూకు శక్తి వుండాలి: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్

పిల్లలూ... మీకు ఒక్కొక్కళ్లకి 1000 మంది తాలూకు శక్తి వుండాలి: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చిలకలూరి పేటలోని ZPHS మెగా పేరెంట్-టీచర్స్ మీటింగ్‌లో బాలబాలికలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... పిల్లలూ... దేహ దారుఢ్యం కోసం వ్యాయామం చేస్తాం. మానసిక దారుఢ్యానికి పుస్తకాలు చదవాలి. Books are the training weights for your mind. ఒక లక్షమంది మెదళ్లను కదిలించే శక్తి చదువు ఇస్తుంది. ఉదాహరణకు జ్యూయిష్ కమ్యూనిటీని చూస్తే ఉండటానికి పదిమంది ఉంటారు కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు వెయ్యి మంది తాలూకు శక్తి ఉంటుంది. అలాగే మీరు కూడా తయారవ్వాలి.

బలమైన మిత్రుడు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో భారత ప్రధాని మోడి, కీలక ఒప్పందాలు

బలమైన మిత్రుడు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో భారత ప్రధాని మోడి, కీలక ఒప్పందాలురష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారతదేశ పర్యటనలో ఉన్నారు. భారతదేశం-రష్యా స్నేహాన్ని అలాగే ప్రధాని మోడీ- అధ్యక్షుడు పుతిన్ మధ్య బంధాన్ని ప్రపంచం మొత్తం గమనిస్తోంది. పుతిన్ పర్యటనలో పలు కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ న్యూఢిల్లీలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీతో కలిసి నిర్వహించిన సంయుక్త విలేకరుల సమావేశంలో కూడంకుళం అణు విద్యుత్ ప్లాంట్‌లో కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని హైలైట్ చేశారు. కుడంకుళం ప్రాజెక్ట్ ద్వైపాక్షిక సహకారానికి ఒక ప్రధాన ఉదాహరణగా మిగిలిపోయిందని, ఆరు రియాక్టర్లలో రెండు ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నాయని, మరో నాలుగు పూర్తయ్యే దశలో ఉన్నాయని పుతిన్ అన్నారు.

అసలే చలి.. నాలుగు రోజుల్లో 5.89 లక్షల బీరు కేసులు కుమ్మేసిన మందుబాబులు

అసలే చలి.. నాలుగు రోజుల్లో 5.89 లక్షల బీరు కేసులు కుమ్మేసిన మందుబాబులుతెలంగాణను చలి వాతావరణం పట్టిపీడిస్తోంది. అయినప్పటికీ బీర్ల వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. హైదరాబాద్‌లో మాత్రమే నాలుగు రోజుల్లో 5.89 లక్షల బీరు కేసులు అమ్ముడయ్యాయి. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో అమ్మకాలు 4.26 లక్షల కేసులుగా నమోదయ్యాయి. ఇది 107శాతం పెంపును చూపుతోంది. తెలంగాణ అంతటా, మద్యం ఆదాయం దాదాపు రూ.600 కోట్ల ఆదాయంతో కొత్త రికార్డులను సృష్టించింది.

జనం మధ్యకి తోడేలుకుక్కలు వచ్చేసాయా? యూసఫ్‌గూడలో బాలుడిపై వీధి కుక్క దాడి

జనం మధ్యకి తోడేలుకుక్కలు వచ్చేసాయా? యూసఫ్‌గూడలో బాలుడిపై వీధి కుక్క దాడిహైదరాబాదులోని యూసఫ్ గూడ శ్రీలక్ష్మీనరసింహ నగర్ ప్రాంతంలో గేటు వద్ద ఆడుకుంటున్న బాలుడిపై దారినే పోతున్న వీధి కుక్క ఒక్కసారి పైనబడి దాడి చేసింది. ఇంతలో బాలుడిపై కుక్క దాడి చేయడాన్ని గమనించిన పెద్దాయన కర్రతో దాన్ని తోలేసాడు. కుక్క కాటుకి గురైన బాలుడిని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాగా ఇటీవల కుక్కల దాడులు చేస్తున్నా కార్పొరేషన్ అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Shiv Rajkumar: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు బయోపిక్‌‌లో నటించేందుకు సిద్ధం

Shiv Rajkumar: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు బయోపిక్‌‌లో నటించేందుకు సిద్ధంకన్నడ సూపర్ స్టార్ శివ రాజ్ కుమార్ విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న దుర్గమ్మను సందర్శించారు. ఆలయ అధికారులు ఆయనకు దుర్గమ్మ చిత్రపటం, ప్రసాదం అందజేశారు. ఆ దర్శనం తనకు లభించడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని చెప్పారు. శివ రాజ్ కుమార్ ప్రస్తుతం తెలుగు రాజకీయ నాయకుడు గుమ్మడి నర్సయ్య జీవితం ఆధారంగా రూపొందుతున్న చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. రాజకీయాల్లో నైతికత, విలువలను కాపాడిన వ్యక్తిగా నటించడం తనకు సంతోషంగా ఉందని ఆయన అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు బయోపిక్‌పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Srinandu: పెళ్లి చూపులు అంత స్పెషల్ సినిమా సైక్ సిద్ధార్థ : సురేష్ బాబు

Srinandu: పెళ్లి చూపులు అంత స్పెషల్ సినిమా సైక్ సిద్ధార్థ : సురేష్ బాబుశ్రీ నందు తన అప్ కమింగ్ మూవీ 'సైక్ సిద్ధార్థ'కు రానా దగ్గుబాటి స్పిరిట్ మీడియా బ్యాకింగ్ తో వస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి వరుణ్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. స్పిరిట్ మీడియా, నందునెస్ కీప్ రోలింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై శ్రీ నందు, శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి తుడి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. మ్యాడ్ మాక్స్-స్టైల్ మ్యాడ్‌నెస్‌తో యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందిన సైక్ సిద్ధార్థ లో హై ఎనర్జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వుండబోతుంది.

Catherine Tresa: సందీప్ కిషన్... అడ్వెంచర్ కామెడీ సిగ్మా లో కేథరీన్ థ్రెసా స్పెషల్ సాంగ్

Catherine Tresa: సందీప్ కిషన్... అడ్వెంచర్ కామెడీ సిగ్మా లో కేథరీన్ థ్రెసా స్పెషల్ సాంగ్సుబాస్కరన్ నేతృత్వంలోని లైకా ప్రొడక్షన్స్, అద్భుతమైన సాంకేతిక నైపుణ్యం, వరల్డ్ వైడ్ ఎట్రాక్షన్ వుండే బిగ్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించే చిత్రాలని చేస్తోంది. జాసన్ సంజయ్ దర్శకత్వంలో యాక్షన్-అడ్వెంచర్ కామెడీ సిగ్మాను నిర్మాణ సంస్థ ప్రస్తుతం చిత్రీకరిస్తోంది. ఇందులో సందీప్ కిషన్ హీరో పాత్ర పోషిస్తున్నారు. షూటింగ్ ముగింపు దశకు చేరుకుంది.

నేను ఒక్కోసారి సినిమా రెమ్యూనరేషన్ కోల్పోతుంటా: పవన్ కల్యాణ్ పాత వీడియో

నేను ఒక్కోసారి సినిమా రెమ్యూనరేషన్ కోల్పోతుంటా: పవన్ కల్యాణ్ పాత వీడియోతను కొన్నిసార్లు కొన్ని సినిమాలకు రెమ్యునరేషన్ కోల్పోతుంటానని డిప్యూటీ సీఎం, నటుడు పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు. ఇది పాత వీడియో అయినప్పటికీ ప్రస్తుతం అది వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో పవన్ కల్యాణ్ ఏమన్నారంటే... ఒక పనిని ఫలవంతంగా చేయాలంటే ఒక చిన్నసైజు యుద్ధం చేయాలి. మనం కూర్చునే చెక్క టేబుల్ కావాలంటే చెట్లు నరకాలి, ఇంకా ఆ తర్వాత ఎంతో పనిచేస్తే కానీ ఆ టేబుల్ మనదగ్గరకి రాదు. అలాగే సినిమా చేయాలంటే ముఖ్యంగా నిర్మాత నలిగిపోతాడు. ఎందరినో ఒప్పించాలి.

D. Suresh Babu: సినిమా వ్యాపారం వీధిలోకి వెళ్ళింది : డి. సురేష్ బాబు

D. Suresh Babu: సినిమా వ్యాపారం వీధిలోకి వెళ్ళింది : డి. సురేష్ బాబుబాలకృష్ణ నటించిన అఖండ 2-తాండవం చిత్రం ఊహించని సమస్యల కారణంగా చిత్ర బృందం విడుదలను నిలిపివేసింది, అభిమానులను నిరాశపరిచింది. వాయిదా తర్వాత, ఆలస్యం వెనుక గల కారణం గురించి అనేక సిద్ధాంతాలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. విడుదల ఆలస్యంపై టాలీవుడ్ నిర్మాత సురేష్ బాబు ఇప్పుడు స్పందించారు.
