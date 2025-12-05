శుక్రవారం, 5 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 5 డిశెంబరు 2025 (17:58 IST)

నేను ఒక్కోసారి సినిమా రెమ్యూనరేషన్ కోల్పోతుంటా: పవన్ కల్యాణ్ పాత వీడియో

pawan kalyan
తను కొన్నిసార్లు కొన్ని సినిమాలకు రెమ్యునరేషన్ కోల్పోతుంటానని డిప్యూటీ సీఎం, నటుడు పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు. ఇది పాత వీడియో అయినప్పటికీ ప్రస్తుతం అది వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో పవన్ కల్యాణ్ ఏమన్నారంటే... ఒక పనిని ఫలవంతంగా చేయాలంటే ఒక చిన్నసైజు యుద్ధం చేయాలి. మనం కూర్చునే చెక్క టేబుల్ కావాలంటే చెట్లు నరకాలి, ఇంకా ఆ తర్వాత ఎంతో పనిచేస్తే కానీ ఆ టేబుల్ మనదగ్గరకి రాదు. అలాగే సినిమా చేయాలంటే ముఖ్యంగా నిర్మాత నలిగిపోతాడు. ఎందరినో ఒప్పించాలి.
 
థియేటర్లకు ప్రేక్షకులను రప్పించగలనన్న నమ్మకంతో కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి నిర్మాత సినిమా తీస్తారు. ఇందుకోసం కొన్నిసార్లు వాళ్లు ఫైనాన్షియర్లను ఆశ్రయిస్తారు. ఆ ఫైనాన్షియర్లు కూడా సినిమా నిర్మాతకు లాభాలు వచ్చి తమకు నాలుగు రూపాయలు వస్తాయనే నమ్మకంతో ఇస్తారు. ఇంతా చేసి సినిమా తిరగబడితే ఫలితం మరోలా వుంటుంది. ఆ సందర్భం నిర్మాతకు ఎలా వుంటుందో చెప్పలేం. ఆరెంజ్ సినిమా టైంలో నేను ఒకరిద్దరికి 10 లక్షల చెక్కులు ఇచ్చాను అంటూ పవన్ చెప్పిన మాటలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

Woman: దిండుక్కల్‌‍లో ఘోరం.. బస్సు నుంచి కిందపడిన మహిళ మృతి (video)

Woman: దిండుక్కల్‌‍లో ఘోరం.. బస్సు నుంచి కిందపడిన మహిళ మృతి (video)తమిళనాడు దిండుక్కల్‌‍లో ఘోరం జరిగింది. బస్సు నుంచి కిందపడిన మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తమిళనాడు కోవిల్‌పట్టికి తర్వాత విఎస్ కోట్టై ప్రాంతానికి చెందిన 50 ఏళ్ల అమరావతి.. తన కుమార్తె ఇంటికి వెళ్లి తిరిగి ఓ ప్రైవేట్ బస్సులో వస్తుండగా.. కనవాయ్ పట్టి సమీపంలో కండెక్టర్ ఇచ్చిన టికెట్‌ను చేతిలోకి తీసుకునే క్రమంలో మహిళ కిందపడి ప్రాణాలు కోల్పోయింది

Telugu Love: అబ్బా.. ఎంత బాగా తెలుగు మాట్లాడారు.. కృతికా శుక్లాపై పవన్ ప్రశంసలు

Telugu Love: అబ్బా.. ఎంత బాగా తెలుగు మాట్లాడారు.. కృతికా శుక్లాపై పవన్ ప్రశంసలుపల్నాడు కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లాకు తెలుగు భాషపై వున్న నిజమైన ప్రేమ, గౌరవాన్ని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశంసించారు. చిలకలూరిపేటలో జరిగిన మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, ఆమె తెలుగు ఎంత అనర్గళంగా మాట్లాడుతుందో చూసి తాను చాలా సంతోషించానని అన్నారు.

ఏలూరు: అర్థరాత్రి తలుపులు పగలగొట్టి యువతిపై ఇద్దరు రౌడీషీటర్లు అత్యాచారం

ఏలూరు: అర్థరాత్రి తలుపులు పగలగొట్టి యువతిపై ఇద్దరు రౌడీషీటర్లు అత్యాచారంఏలూరులో దారుణం జరిగింది. అర్థరాత్రివేళ ఇద్దరు రౌడీషీటర్లు ఓ ఇంటి తలుపులు బద్ధలుకొట్టి ఇంట్లో వున్న ఓ యువతిని బైటకు ఈడ్చుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు చెందిన ఓ యువతి ఏలూరులో వుంటున్న తన స్నేహితురాలి ఇంటికి వచ్చింది. డిసెంబరు 2న స్నేహితురాలి కుటుంబం తిరుపతి వెళ్లారు. దాంతో ఆ ఇంట్లో ఈ ఇద్దరు యువతులు మాత్రమే వున్నారు. ఇది గమనించిన రౌడీషీటర్లు అర్థరాత్రివేళ పూటుగా మద్యం సేవించి వారి ఇంటికి వచ్చారు.

Somireddy: జగన్ బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలి.. సోమిరెడ్డి డిమాండ్

Somireddy: జగన్ బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలి.. సోమిరెడ్డి డిమాండ్తిరుమల శ్రీవారి హుండీపై జగన్ మోహన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను టీడీపీ సీనియర్ నాయకుడు, ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి తీవ్రంగా విమర్శించారు. లక్షలాది మంది భక్తులు పవిత్రంగా భావించే శ్రీవారి హుండీ గురించి ఏ నాయకుడూ అహంకారంతో మాట్లాడకూడదని ఆయన అన్నారు. జగన్ వ్యాఖ్యలు హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీశాయని బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. భక్తులు పూర్తి విశ్వాసంతో తమ కానుకలు సమర్పించే శ్రీవారి హుండీ గురించి ఎవరైనా ఎలా తేలికగా మాట్లాడగలరని సోమిరెడ్డి ప్రశ్నించారు.

Janasena: పవన్ దిష్టి కామెంట్స్... వివరణ ఇచ్చిన మంత్రి కందుల దుర్గేష్

Janasena: పవన్ దిష్టి కామెంట్స్... వివరణ ఇచ్చిన మంత్రి కందుల దుర్గేష్కోనసీమ ప్రాంతంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణ చెప్పాలని తెలంగాణ నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్న వివాదంపై జనసేన ఎమ్మెల్యే, ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ వివరణ ఇచ్చారు. రాజకీయ అశాంతిని సృష్టించడానికి మాత్రమే పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటనలను ఉద్దేశపూర్వకంగా వక్రీకరించారని జనసేన అధికారికంగా ఒక ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేసింది. పవన్ కళ్యాణ్ ఆ వ్యాఖ్యలను తేలికైన రీతిలో చేశారని, ఇది మూఢనమ్మకంలో సామెతలా ఉపయోగిస్తారని కందుల దుర్గేష్ మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు.

Watch More Videos

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయి

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయిమధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?మసాలలో ధనియాలను వాడుతుంటారు. ధనియాల తినడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నిద్రలేమితో బాధపడే వారు ధనియాల కషాయంలో కొద్దిగా పాలు కలుపుకొని తాగితే నిద్ర బాగా పడుతుంది. ధనియాలు, జీలకర్ర, బెల్లం కలిపి నూరుకుని గుళికల్లా చేసుకొని మూడు పూటలా ఒక్కోటి వేసుకొంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. గర్భవతులు తమ ఆహారంలో ధనియాలు తీసుకోవడం వల్ల గర్భకోశానికి ఎంతో మేలు కలుగుతుంది.

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?డయాబెటిస్. ఈ వ్యాధి ఇప్పుడు మరింతగా విజృంభిస్తోంది. వ్యాయామానికి అవకాశం లేని ఉద్యోగాలు, అందులోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడితో ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నవారి సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. వ్యాధి బారిన పడినవారు దీనిని అదుపులో పెట్టేందుకు ఆచరించాల్సిన చిట్కాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలను అధికంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. కూరలో తక్కువ పిండిపదార్థం, కార్బోహైడ్రేట్లు వుంటాయి కనుక ఎక్కువ కూర తక్కువ అన్నం తినాలి. రాత్రి అల్పాహారంతో పాటు బాదం పప్పు, గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు తినాలి. జొన్నరొట్టెకి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది.

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్డిసెంబర్ 1 ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే. ప్రపంచ హెచ్‌ఐవి మహమ్మారి ఇంకా ముగియలేదు. 2024 చివరి నాటికి సుమారు 4 కోట్ల మంది HIVతో నివసిస్తున్నారని అంచనా. వీరిలో 65% మంది ఆఫ్రికన్ దేశాల్లోనే వున్నారు. 2024లో 6,30,000 మంది HIV సంబంధిత కారణాల వల్ల మరణించారని, కొత్తగా 13 లక్షల మందికి ఎయిడ్స్ సోకిందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే... తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆందోళనకరంగా నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులకు మారుతున్నారు. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎయిడ్స్ నియంత్రణలో అగ్రస్థానంలో వుంది. 2015లో 2.3 శాతం వుండగా 2024 చివరి నాటికి అది 0.2గా వున్నది. 2024లో HIVతో నివసిస్తున్న ప్రజలందరిలో, 87% మందికి వారి స్థితి తెలుసు. 77% మంది యాంటీరెట్రోవైరల్ థెరపీని పొందుతున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com