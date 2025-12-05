akhanda 2 Update: అఖండ 2 విడుదల కాకపోవటంతో ఎగ్జిబిటర్స్ చాలా నష్టపోయారు : నట్టికుమార్
అఖండ 2 థియేటర్లో విడుదల కాకపోవటంతో ఆ బాధ్యత నిర్మాత, దర్శకులదే అని నట్టికుమార్ అన్నారు. ఈ వాయిదా వల్ల ఎగ్జిబిటర్ చాల నష్టం అయ్యారు. రేపు వారంతా హైదరాబాద్ రాకుండా చూడాల్సిన పని బోయపాటి శ్రీను, 14 రీల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వారిదే అని చెప్పారు.
ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పాన్-ఇండియన్ చిత్రం అఖండ 2 చివరి నిమిషంలో ఆగిపోయింది, ఎరోస్ ఇంటర్నేషనల్ మరియు ఇతరులతో కూడిన ఆర్థిక సమస్యలు దాని ప్రణాళిక విడుదలకు అంతరాయం కలిగించడంతో. ఊహించని ఆలస్యం అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేసింది, అయితే నిర్మాతలు సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి రాత్రంతా పనిచేశారు. ఇప్పుడు, నిజమైన పురోగతి కనిపిస్తోంది, ఇది అభిమానులకు శుభవార్తలను తెస్తుంది.
తాజా అప్డేట్ల ప్రకారం, వివాదంలో పాల్గొన్న చాలా పార్టీలు సానుకూలంగా స్పందించాయి, ప్రధాన సమస్యలను క్లియర్ చేశాయి సినిమా విడుదల కోసం. ఒక పార్టీ మాత్రమే ఒప్పించాల్సి ఉంది. అఖండ 2 మరిన్ని సమస్యలు లేకుండా థియేటర్లకు చేరుకునేలా చూసుకోవడానికి వారితో చర్చలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి.
అభిమానుల్లో కొత్త ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని సమస్యలు అనుకున్న విధంగా పరిష్కారమైతే, ఈ సాయంత్రం (డిసెంబర్ 5) ప్రీమియర్లను ప్రారంభించాలని, ఆ తర్వాత రేపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయాలని మేకర్స్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. బాలయ్య అభిమానులు మరియు సినీ ప్రేమికులు అధికారిక ప్రకటన కోసం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు,