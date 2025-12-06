NABARD: ఏపీ రాజధాని అభివృద్ధికి నాబార్డ్ రూ.169 కోట్లు ఆమోదం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ రాజధాని పనులకు ప్రధాన నిధులను ఆమోదించింది. గవర్నర్ బంగ్లా, లోక్ భవన్ కోసం రూ.169 కోట్లు కేటాయించారు. ప్రభుత్వ సముదాయాలు, న్యాయ అకాడమీకి కూడా ప్రభుత్వం రూ. 163 కోట్లు ఆమోదించింది.
ప్రాధాన్యతా మౌలిక సదుపాయాల కోసం ఏపీసీఆర్డీఏ రూ. 7380 కోట్ల నాబార్డ్ రుణాన్ని ఆమోదించింది. సీడ్ యాక్సిస్ రోడ్డును ఎన్హెచ్-16తో అనుసంధానించడానికి రూ. 532 కోట్లు మంజూరు చేయబడింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించినట్లుగా, ప్రభుత్వ కార్యాలయ భవనాలు మార్చి 2026 నాటికి సిద్ధంగా ఉంటాయి.
రాజధాని కోసం భూ సేకరణలో కూడా పురోగతి ఉంది. రెండవ దశ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. పౌరులు ఈ చర్యను స్వాగతిస్తున్నారు. అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా చేసే బిల్లును కేంద్ర న్యాయ శాఖ ఆమోదించింది.
ఇది ఇప్పుడు పార్లమెంటులో ప్రజంటేషన్ కోసం వేచి ఉంది. ఆమోదం పొందిన తర్వాత, అమరావతి అధికారికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా మారుతుంది. చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ప్రజలు బలమైన అభివృద్ధిని ఆశిస్తున్నారు. ప్రజల రాజధాని అమరావతి చుట్టూ కేంద్రీకృతమై వృద్ధి కోసం వైవన్ ఆశను చూస్తున్నారు.