ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా వ్యవస్థను దేశానికే ఆదర్శంగా అభివృద్ధి చేస్తాం.. సీఎం చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా వ్యవస్థను మొత్తం దేశానికే ఆదర్శంగా అభివృద్ధి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం అన్నారు.పార్వతీపురం మన్యంలోని భామినిలోని ఎపి మోడల్ స్కూల్లో జరిగిన మెగా తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల సమావేశంలో ప్రసంగిస్తూ, విద్యార్థులలో ఆవిష్కరణ స్ఫూర్తిని ప్రోత్సహించడానికి జనవరి చివరి వారంలో విద్యార్థుల ఆవిష్కరణ భాగస్వామ్య సదస్సును నిర్వహించనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు.
పారిశ్రామికవేత్తలను కూడా ఆహ్వానిస్తామని తెలిపారు. విద్యార్థుల ఉత్తమ ఆవిష్కరణ ప్రాజెక్టులకు బహుమతులు ప్రదానం చేస్తారు. కలలకు రెక్కలు పథకం కింద విదేశాలలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే ఔత్సాహిక విద్యార్థులకు 25 పైసల వడ్డీ రేటుతో ఆర్థిక సహాయం అందించబడుతుందని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు.
విద్యార్థుల జ్ఞానం, నైపుణ్యాలను తెలుసుకోవడం తనకు సంతోషంగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. భారతదేశం భవిష్యత్తు యువతదేనని ఆయన అన్నారు. నైతిక విలువ ఆధారిత విద్య చాలా అవసరమని సీఎం తెలిపారు. విద్యార్థులకు నైతిక విలువలను బోధించడం ముఖ్యమని, దానిలో భాగంగా, నైతిక ఆధారిత సమాజాన్ని స్థాపించడానికి ప్రభుత్వం ఆధ్యాత్మిక గురువు చాగంటి కోటేశ్వరరావును సలహాదారుగా నియమించిందని సిఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
రాష్ట్రంలో విద్యా వ్యవస్థను ఆదర్శంగా మార్చడానికి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం విద్యా రంగంలో అనేక సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. పాఠశాల విద్యలో 28 సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టగా, ఇంటర్మీడియట్ విద్యలో 10 సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి.
తల్లికి వందనం పథకాన్ని ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోందని, దీని కింద ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ఒక తల్లి తన ఆరుగురు పిల్లలకు ఈ పథకం కింద రూ. 90,000 అందుకుంటున్నట్లు ఆయన తెలుసుకున్నారు.
మధ్యాహ్న భోజన పథకం కింద అందించే ఆహార నాణ్యత మెరుగుపడిందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 18 మంది విద్యార్థులకు ఒక ఉపాధ్యాయుడు, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో 28 మంది విద్యార్థులకు ఒక ఉపాధ్యాయుడు అనే స్థాయిలో ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల నిష్పత్తి ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ విద్యా వ్యవస్థను అధ్యయనం చేయడానికి, ఉత్తమ పద్ధతులను అమలు చేయడానికి, ఫిన్లాండ్ వంటి దేశాలకు ఉపాధ్యాయులను పంపుతామని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ను దేశంలోనే నంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా మార్చాలనే దార్శనికతతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని చంద్రబాబు అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో తలసరి ఆదాయం రూ.2.37 లక్షలుగా ఉండగా, పార్వతీపురంలో రూ.1.43 లక్షలు, పాలకొండలో రూ.1.19 లక్షలు, భామినిలో రూ.1.15 లక్షలుగా ఉందని, ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో కూడా తలసరి ఆదాయాన్ని మెరుగుపరచాల్సిన అవసరం వుందని తెలిపారు.