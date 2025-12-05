D. Suresh Babu: సినిమా వ్యాపారం వీధిలోకి వెళ్ళింది : డి. సురేష్ బాబు
బాలకృష్ణ నటించిన అఖండ 2-తాండవం చిత్రం ఊహించని సమస్యల కారణంగా చిత్ర బృందం విడుదలను నిలిపివేసింది, అభిమానులను నిరాశపరిచింది. వాయిదా తర్వాత, ఆలస్యం వెనుక గల కారణం గురించి అనేక సిద్ధాంతాలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. విడుదల ఆలస్యంపై టాలీవుడ్ నిర్మాత సురేష్ బాబు ఇప్పుడు స్పందించారు.
తాను సమర్పిస్తున్న సైక్ సిద్ధార్థ ప్రెస్ మీట్ సందర్భంగా, సురేష్ బాబు ఈ సమస్య ఆర్థిక విషయాలతో ముడిపడి ఉందని, బహిరంగంగా చర్చించాల్సిన విషయం కాదని స్పష్టం చేశారు. “దురదృష్టవశాత్తు, వ్యాపార భాగం వీధిలోకి వెళుతోంది,” అని ఆయన అన్నారు.
ఆయన మరింత వివరంగా చెప్పారు. “ప్రతి ఒక్కరూ ‘ఇదే సమస్య,’ ‘ఇంత డబ్బు’ అని అంటున్నారు. ఇదంతా ఎందుకు? ప్రేక్షకులు సినిమా చూడాలి. అంతే. ఈ వివరాల్లోకి ఎందుకు వెళ్లాలి? ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నాయి. ప్రయోగశాల కాలంలో కూడా అవి ఉన్నాయి. మీరు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటే, అవి పరిష్కారమవుతాయి. సమస్యలు త్వరలో పరిష్కారమవుతాయని మేము ఆశిస్తున్నాము.”
ఆర్థిక అడ్డంకులు మాత్రమే ఆలస్యానికి కారణమయ్యాయని నిర్మాత ధృవీకరించారు. ఈరోస్ ఇంటర్నేషనల్ తో వివాదాలను పరిష్కరించుకునే ప్రక్రియలో ఉన్నందున, 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ నుండి అధికారిక నవీకరణ కోసం బృందం ఇప్పుడు వేచి ఉంది.