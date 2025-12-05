అసలే చలి.. నాలుగు రోజుల్లో 5.89 లక్షల బీరు కేసులు కుమ్మేసిన మందుబాబులు
తెలంగాణను చలి వాతావరణం పట్టిపీడిస్తోంది. అయినప్పటికీ బీర్ల వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. హైదరాబాద్లో మాత్రమే నాలుగు రోజుల్లో 5.89 లక్షల బీరు కేసులు అమ్ముడయ్యాయి. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో అమ్మకాలు 4.26 లక్షల కేసులుగా నమోదయ్యాయి. ఇది 107శాతం పెంపును చూపుతోంది. తెలంగాణ అంతటా, మద్యం ఆదాయం దాదాపు రూ.600 కోట్ల ఆదాయంతో కొత్త రికార్డులను సృష్టించింది.
డిసెంబర్ 1 నుండి డిసెంబర్ 4 వరకు, మొత్తం మద్యం అమ్మకాలు రూ.578.86 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గినప్పటికీ ఈ పెరుగుదల బలమైన డిమాండ్ను ప్రతిబింబిస్తుంది. రెండు సంవత్సరాల అధిక వృద్ధి తర్వాత 2023-25 మద్యం పాలసీ ఆదివారం ముగిసింది.
ఈ కాలంలో, దుకాణాలు 724 లక్షల మద్యం కేసులు, 960 లక్షల బీరు కేసులను అమ్మాయి. డిసెంబర్ 2023లో పాలసీ ప్రారంభమైనప్పుడు, అమ్మకాలు రూ.4297 కోట్లుగా ఉన్నాయి.
2024లో, జనవరి నుండి డిసెంబర్ వరకు మద్యం అమ్మకాలు రూ.37485 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. జనవరి నుండి నవంబర్ 2025 వరకు అమ్మకాలు రూ.29766 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. రాష్ట్రంలో ఏటా మద్యం వినియోగం ఎలా పెరిగిందో ఈ గణాంకాలు హైలైట్ చేస్తున్నాయి.