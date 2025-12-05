Indigo Flights: ఒక్కరోజే 550కి పైగా ఇండిగో విమానాలు రద్దు.. అసలేం జరుగుతోంది?
హైదరాబాదు నుండి శుక్రవారం బయలుదేరే 49 ఇండిగో విమానాలు రద్దు చేయబడతాయని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ వర్గాలు తెలిపాయి. అదేవిధంగా, పగటిపూట 43 ఇన్కమింగ్ విమానాలు కూడా రద్దు చేయబడే అవకాశం ఉందని వారు తెలిపారు.
ఇండిగో 37 అవుట్బౌండ్ విమానాలను రద్దు చేయడంతో గురువారం వరుసగా రెండవ రోజు విమానాశ్రయంలో గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. దీనితో ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు లేదా స్పష్టమైన కమ్యూనికేషన్ లేకుండా బాధిత విమానయాన సంస్థలు చిక్కుకుపోయాయి.
గురువారం ఒక్కరోజే ఇండిగో 550కి పైగా దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమానాలను రద్దు చేసింది. సాధారణంగా రోజుకు 170-200 సర్వీసులు రద్దు చేసే ఇండిగో, ఒక్కసారిగా ఈ స్థాయిలో విమానాలను నిలిపివేయడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు.
కాగా దేశీయ విమానయాన సంస్థ ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ కార్యకలాపాల నిర్వహణలో సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కుంటోంది. వరుసగా నాలుగో రోజు శుక్రవారం కూడా వందల సంఖ్యలో విమానాలను రద్దు చేయడంతో దేశవ్యాప్తంగా విమానాశ్రయాల్లో గందరగోళం నెలకొంది.
వేలాది మంది ప్రయాణికులు తిండి, నీళ్లు లేకుండా ఎయిర్పోర్టుల్లోనే పడిగాపులు కాయాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. పైలట్ల కొరత, కొత్త నిబంధనల అమలులో యాజమాన్యం ప్రణాళిక లోపమే ఈ సంక్షోభానికి ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది.