IndiGo: ఇండిగో విమానాల రద్దు.. కేంద్రాన్ని ఏకిపారేసిన రాహుల్ గాంధీ
ఇండిగో విమానాల రద్దుతో దేశవ్యాప్తంగా అనేక విమానాశ్రయాలలో కొనసాగుతున్న గందరగోళం మధ్య, ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ కేంద్రంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. విమానాశ్రయాలలో గందరగోళం మోదీ ప్రభుత్వ గుత్తాధిపత్య ఆర్థిక నమూనాకు పర్యవసానమని ఆయన అన్నారు.
సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్ద్వారా రాహుల్ గాంధీ కేంద్రాన్ని ఏకిపారేశారు. ఇండిగో వైఫల్యం ఈ ప్రభుత్వ గుత్తాధిపత్యాని నిదర్శనం. మరోసారి, జాప్యాలు, రద్దులు, నిస్సహాయతలో ధర చెల్లించేది సాధారణ భారతీయులే. భారతదేశం ప్రతి రంగంలోనూ న్యాయమైన పోటీకి అర్హమైనది, మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ గుత్తాధిపత్యాలకు కాదు.
ఇంకా రాహుల్ గాంధీ ప్రస్తుత కార్పొరేట్ గుత్తాధిపత్యంను వలసరాజ్యాల యుగంతో పోల్చారు. అసలు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చాలా కాలంగా అదృశ్యమైపోయినప్పటికీ, ఆధునిక భారతదేశంలో భయం, గుత్తాధిపత్యం తిరిగి తలెత్తిందని రాహుల్ అన్నారు.
మొదటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ 150 సంవత్సరాల క్రితం ముగిసింది, కానీ అది సృష్టించిన భయం తిరిగి వచ్చింది. కొత్త జాతి గుత్తాధిపతులు దాని స్థానాన్ని ఆక్రమించారు. భారతదేశం చాలా అసమానంగా, అందరికీ అన్యాయంగా మారినప్పటికీ, వారు అపారమైన సంపదను కూడబెట్టుకున్నారు.
మన సంస్థలు ఇకపై మన ప్రజలకు చెందినవి కావు, అవి గుత్తాధిపతుల ఆదేశాన్ని చేస్తాయి. లక్షలాది వ్యాపారాలు నాశనమయ్యాయి, భారతదేశం తన యువతకు ఉద్యోగాలను సృష్టించలేకపోయింది.. అని రాహుల్ గాంధీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.