అనకాపల్లిలో 480 ఎకరాల భూమిలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో 480 ఎకరాల భూమిని గూగుల్ కంపెనీ రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్ ఇండియా నోటిఫైడ్ పార్టనర్ అయిన అదానీ ఇన్ఫ్రా (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు రాష్ట్రంలో 1జీడబ్ల్యూ ఏఐ డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయడానికి కేటాయించింది.
అదానీ ఇన్ఫ్రా (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అదానీకన్నెక్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అదానీ పవర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, భారతీ ఎయిర్టెల్ లిమిటెడ్, ఎన్ఎక్స్ట్రా డేటా లిమిటెడ్, ఎన్ఎక్స్ట్రా వైజాగ్ లిమిటెడ్ (భారతీ ఎయిర్టెల్ అనుబంధ సంస్థ) నోటిఫైడ్ పార్టనర్లుగా ఉన్నాయని గూగుల్ సంస్థ గతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఏపీఐఐసీ) గుర్తించిన మూడు భూభాగాలను ప్రాథమిక నోటిఫైడ్ భాగస్వామిగా అదానీ ఇన్ఫ్రా (ఇండియా)కి కేటాయించవచ్చని రైడెన్ ప్రత్యేకంగా అభ్యర్థించారు. సర్వే పూర్తి చేసి స్వాధీనం అప్పగించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రతిపాదనను జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తర్వాత, 28/11/2025 నాటి మంత్రివర్గ సమావేశంలో మంత్రివర్గం ఆమోదించిన ఆమోదం ప్రకారం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లోని 480 ఎకరాల భూమిని మెస్సర్స్ అదానీ ఇన్ఫ్రా (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు బదిలీ చేయడానికి ప్రభుత్వం ఇందుమూలంగా అనుమతినిస్తోందని డిసెంబర్ 2న జారీ చేసిన ఉత్తర్వులో పేర్కొంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో 87,500 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడితో దశలవారీగా డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్న రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి కొంతకాలం పాటు రూ.22,000 కోట్ల ప్రోత్సాహకాలను తిరిగి పొందుతుంది.
జీవో ప్రకారం, డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రయోజనం కోసం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాలన వాగ్దానం చేసిన అన్ని ప్రోత్సాహకాలను పొందేందుకు రైడెన్తో పాటు దాని నోటిఫైడ్ భాగస్వాములకు అధికారం ఇవ్వాలని రైడెన్ ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించింది.