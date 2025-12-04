Arnold : అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ ప్రీమియర్ చూసి అర్నాల్డ్ ష్వార్జెనెగర్ ప్రశంస
Arnold Schwarzenegger at Avatar: Fire and Ash Premiere, Los Angeles
లాస్ ఏంజిల్స్లో జరిగిన అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ ప్రీమియర్కు టెర్మినేటర్ నటుడు అర్నాల్డ్ ష్వార్జెనెగర్ తన మిత్రుడు జేమ్స్ కామెరాన్కు మద్దతుగా హాజరయ్యారు. ఇద్దరూ టెర్మినేటర్ ఫ్రాంచైజీలో కలిసి పనిచేసిన దశాబ్దాల చరిత్రను పంచుకుంటున్నారు. ఇది యాక్షన్ సినిమాలో వారిని లెజెండ్స్గా నిలిపింది.
ప్రీమియర్ వేడుక భారీ ఉత్సాహంతో నిండిపోయింది. ఈ ఏడాది అత్యంత ఆసక్తికరమైన రిలీజ్లలో ఒకటిగా నిలిచిన ఈ చిత్రంకు అభిమానులు, ఇండస్ట్రీ ఇన్సైడర్లు, మీడియాతో హోరెత్తించింది. కామెరాన్ సై-ఫై యూనివర్స్ను మరింత విస్తరించిన ఈ మూవీలో అద్భుతమైన విజువల్స్, ఎక్స్పాండెడ్ వరల్డ్బిల్డింగ్ ఉన్నాయి. ష్వార్జెనెగర్ రాకతో వేడుక మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం అద్భుతమైన ముందస్తు స్పందనలు అందుకుంది. విమర్శకులు దాని అద్భుత విజువల్స్, కొత్త పాత్రలు, స్కేల్, హార్ట్, సినిమాటిక్ ఆంబిషన్లను ప్రశంసించారు. అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ డిసెంబర్ 19న భారత్లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో థియేటర్లలో విడుదలవుతుంది.