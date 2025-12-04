ఐటీ ఉద్యోగుల రద్దీకి బ్రేక్.. నగరం మధ్యలో కొత్త ఎక్స్ప్రెస్ వే.. ఎక్కడంటే?
ఐటీ ఉద్యోగుల రద్దీని తగ్గించడానికి, ఔటర్ రింగ్ రోడ్కు నేరుగా అనుసంధానించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం నగరం మధ్యలో ఒక కొత్త ఎక్స్ప్రెస్వేను నిర్మించాలని యోచిస్తోంది. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్లను అనుసంధానించడానికి బహుళ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయాలని హెచ్ఎండీఏని కోరింది.
బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 12 నుండి గచ్చిబౌలిలోని సిల్పా లేఅవుట్ వరకు 10 కి.మీ.ల విస్తీర్ణంలో 6-లేన్ల ఎక్స్ప్రెస్వే కోసం అధికారులు ఇప్పుడు సాధ్యాసాధ్యాల నివేదికను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రణాళిక మెహదీపట్నం, శంషాబాద్ మధ్య పీవీఆర్ ఎక్స్ప్రెస్వే నమూనాను అనుసరిస్తుంది.
నగరంలో పెరుగుతున్న జనాభా ట్రాఫిక్ను భరించలేని స్థాయికి నెట్టివేసింది. ఫ్లైఓవర్లు, ఎక్స్ప్రెస్వేలు, అండర్పాస్లతో కూడా, రద్దీ ఒక ప్రధాన సమస్యగా మిగిలిపోయింది. ఐటీ కారిడార్లు, కేబీఆర్ పార్క్ సమీపంలోని ప్రాంతాలు, ఓల్డ్ ముంబై హైవే నుండి విస్తరించి ఉన్న రోడ్లు తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి.
ప్రతిపాదిత ఎక్స్ప్రెస్వే బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 12, ఫిల్మ్ నగర్, జడ్జి కాలనీ, దుర్గం చెరువు, టి-హబ్ ద్వారా వెళుతుంది, తరువాత గచ్చిబౌలి జంక్షన్ను సిల్పా లేఅవుట్కు అనుసంధానిస్తుంది. నగరంలోకి, వెలుపల వాహనాల వేగవంతమైన కదలికకు ఈ దారి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.
ఈ ఆరు లేన్ల రోడ్డు దాదాపు 6 కి.మీ. పొడవునా ఉంటుంది. అవసరమైన చోట అండర్పాస్లు నిర్మించబడతాయి. ఈ ప్రణాళిక కింద ఉన్న ప్రాంతాలను సర్వే చేయడానికి హెచ్ఎండీఏ ఒక కన్సల్టెన్సీని నియమించింది. ఈ బృందం ఫ్లైఓవర్లు, రోడ్లు, అండర్పాస్ల కోసం స్థలాలను గుర్తిస్తుంది. అధ్యయనం పూర్తయిన తర్వాత, హెచ్ఎండీఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వివరణాత్మక ప్రాజెక్ట్ నివేదికను సమర్పిస్తుంది.