Kavitha on AP Deputy CM: పవన్పై ఫైర్ అయిన కల్వకుంట్ల కవిత
తెలంగాణ ప్రజలపై ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలను కల్వకుంట్ల కవిత బుధవారం తీవ్రంగా ఖండించారు. రాష్ట్ర ఏర్పాటు సమయంలో చేసిన త్యాగాలను వారు అగౌరవపరిచారని అన్నారు. విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ అనేక సంవత్సరాల పోరాటం నుండి పుట్టిందని, పిల్లల సంక్షేమం, దేశం కోసం తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన దాని ప్రజలు రెచ్చగొట్టే ప్రకటనల ద్వారా తగ్గరని ఆమె గుర్తు చేశారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎల్లప్పుడూ తన పొరుగువారికి మంచిని కోరుకుంటుందని, పరస్పర సద్భావనను కోరుతుందని, జై తెలంగాణ, జై ఆంధ్ర అని నినాదాలు చేస్తుందని కవిత అన్నారు. రాష్ట్ర నాయకులు నిరంతరం సహకారాన్ని సమర్థిస్తున్నారని, తెలంగాణ ప్రజలు చిన్నచూపు కంటే విశాల హృదయాన్ని కలిగి ఉంటారని ఆమె పేర్కొన్నారు,
అయితే అలాంటి దాతృత్వాన్ని బలహీనతగా తప్పుగా భావించకూడదని హెచ్చరించారు. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా నుండి ప్రభుత్వ కార్యాలయానికి మారారని ఎత్తి చూపుతూ, ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రాతినిధ్యం వహించే బాధ్యతను గుర్తుంచుకోవాలని మాట్లాడే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలని చెప్పారు.
సాంస్కృతిక, రాజకీయ వైరుధ్యాలు తలెత్తవచ్చు. తెలంగాణ ఎప్పుడూ ఇతర రాష్ట్రాల ప్రజలకు హాని కలిగించాలని కోరుకోలేదని, ప్రతిఫలంగా అదే గౌరవాన్ని ఆశిస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.