గురువారం, 4 డిశెంబరు 2025
Last Updated : గురువారం, 4 డిశెంబరు 2025 (17:59 IST)

Yamini Bhaskar: ఆయన దాదాపు 15 నిమిషాలు నాతో మాట్లాడారు : యామిని భాస్కర్

పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కాటమరాయుడు సినిమా చేశా. ఫస్ట్ డే నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఒక సీన్ ఉండింది. నేను క్లాసికల్ డాన్స్ చేసేదాన్ని. ఆయన ఆ రోజు దాదాపు 15 నిమిషాలు నాతో మాట్లాడారు. నా జర్నీ గురించి అడిగారు. ఆ తర్వాత నేను అజ్ఞాతవాసి సినిమాలో కూడా చేశాను. కానీ అది కట్ అయింది. ఆయన చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారు. ఒక స్టార్ గా గొప్ప మనిషిగా ఆయన అంటే నాకు ఎంతో అభిమానం, గౌరవం... హీరోయిన్ యామిని భాస్కర్ సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.  
 
హీరో శ్రీ నందు మూవీ 'సైక్ సిద్ధార్థ'కు రానా దగ్గుబాటి స్పిరిట్ మీడియా బ్యాకింగ్ తో వస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి వరుణ్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. స్పిరిట్ మీడియా, నందునెస్ కీప్ రోలింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై శ్రీ నందు, శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి తుడి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో యామిని భాస్కర్ కథానాయికగా నటించగా, ప్రియాంక రెబెకా శ్రీనివాస్, సాక్షి అత్రీ, మౌనిక కీలక పాత్రలు పోషించారు. డిసెంబర్ 12న సైక్ సిద్ధార్థ గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ యామిని భాస్కర్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
 
ఈ ప్రాజెక్టు ఎలా వచ్చింది? కథ విన్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది?
-నర్తనశాల తర్వాత రెండేళ్లు గ్యాప్ వచ్చింది. కోవిడ్ తర్వాత ఏం సినిమా, క్యారెక్టర్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, డైరెక్టర్ వరుణ్ ఫ్రెండ్ మా కమ్యూనిటీ లోనే ఉంటాడు. మేము కలిసి వాకింగ్ చేస్తుంటాము. అప్పుడు ఈ కథ చెప్పాడు. డైవర్స్ తీసుకున్న అమ్మాయి, తనకు ఒక పిల్లాడు కూడా వుంటాడు. ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తావా అని అడిగారు. కొత్తగా అనిపించింది. ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఇప్పటివరకు నేను చేయలేదు.
 
-తర్వాత డైరెక్టర్ వరుణ్ ని కలిశాను. ఆయన కథ చెప్పిన విధానం నాకు చాలా నచ్చింది. వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇండిపెండెంట్ విమెన్ క్యారెక్టర్ చేశాను.  పర్ఫార్మెన్స్ కి చాలా స్కోప్ ఉంది. కచ్చితంగా ఈ సినిమా తర్వాత నాకు మరిన్ని అవకాశాలు వస్తాయనే నమ్మకం ఉంది.
 
ఈ సినిమా టీజర్ ట్రైలర్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అర్జున్ రెడ్డి తో పోలికలు వచ్చాయి కదా?
-పోస్టర్ లుక్కు అలా ఉంటుందేమో కానీ ఈ కథకు అర్జున్ రెడ్డికి సంబంధం లేదు. అర్జున్ రెడ్డి, సిద్ధార్థ ఈ రెండు క్యారెక్టర్ లో టోటల్ డిఫరెంట్.
 
ఈ సినిమాలో హీరోతో మీ జర్నీ ఎలా ఉండబోతుంది?
-ఇందులో నా క్యారెక్టర్ పేరు శ్రావ్య. ఒక హానికరమైన రిలేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చి స్వతహాగా బ్రతకాలనుకుంటుంది.  ఇదే సమయంలో సిద్ధార్థ కి బ్రేక్ అప్ అయి ఉంటుంది. తను అన్ని వదిలేసి ఒక బస్తీలో ఉండడానికి వస్తాడు. అక్కడ మేము కనెక్ట్ అవుతాము. అప్పుడు ఒక ప్రేమ కథ మొదలవుతుంది. అక్కడి నుంచి చాలా బ్యూటిఫుల్ జర్నీ ఉంటుంది. ఇది ఒక   సహజమైన ప్రేమ కథ. అందరూ రిలేట్ అయ్యేలా ఉంటుంది.
 
- సురేష్ బాబు గారు ఈ సినిమాని తీసుకోవడం మా అందరికీ పెద్ద సర్ప్రైజ్. రామానాయుడు స్టూడియోలో  మా సినిమా పోస్టర్ చూసుకోవడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ఆ పోస్టర్ చూసి నేను డైరెక్టర్ వరుణ్ చాలా ఎమోషనల్ అయ్యాం. ఫోటోలు కూడా తీసుకున్నాం.
 
ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఏమిటి?
-ట్రైలర్ చూసిన చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ మెసేజ్ లు పెట్టారు. మళ్ళీ స్క్రీన్ మీద చూడడం చాలా ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు. సినిమాల్లో కంటిన్యూ చేయమని కోరారు.
 
-ఈ సినిమా టీజర్ చూసిన రోజే సినిమాల్ని కంటిన్యూ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాను. మంచి క్యారెక్టర్ వస్తే ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేస్తాను.

Webdunia
