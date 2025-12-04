9 డాలర్లు అంటే రూ.72 వేలా? ఇదేం లెక్క జగన్? ట్రోల్స్ స్టార్ట్

9 డాలర్లు అంటే 72 వేలు అంటా— Yash (@YashTDP_) December 4, 2025
ఒక్కో డాలరు 90 రూ చొప్పున వేసుకున్న...
9 × 90 = 810 రూపాయలే కదా 72,000 ఎక్కడ నుంచి వచ్చాయి @ysjagan
మళ్ళీ ఏమైనా అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ అంటాడు ఈ పిచ్చోడు #FekuJagan #EndOfYCP pic.twitter.com/oGGx8TAm8H
నిజం చెప్పండ్రా ఈ బుర్రతో ఈయనేనా CM అయ్యింది? ఈయనకి body double ఏమైనా use చేసారా ఆ ఎలక్షన్స్ టైం లో. అసలు ఆయన ఏమ మాట్లాడుతున్నాడో ఆయనకి అయినా అర్థం అవుతుందా? Disaster Management అంటే అసలు కనీస అవగాహన ఉందా? అసలు ఆ పేరు ఎప్పుడైనా విన్నాడా ఈయన? pic.twitter.com/Max7YgWqCF— Boss Baby (@pepparsalt9) December 4, 2025