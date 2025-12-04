గురువారం, 4 డిశెంబరు 2025
Last Updated : గురువారం, 4 డిశెంబరు 2025 (16:33 IST)

తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. సర్వదర్శనం టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత

తిరుమల భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) కీలక ప్రకటన చేసింది. వైకుంఠ ద్వార దర్శనం నేపథ్యంలో.. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు సర్వదర్శన టోకెన్ల జారీని నిలిపివేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. అయితే, రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్ల ఆన్‌లైన్ కోటాను శుక్రవారం విడుదల చేయనుంది. 
 
శ్రీవాణి ట్రస్ట్ దాతల కోటాను ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా 1+3 విధానంలో టోకెన్లు జారీ చేయనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది.
 
మరోవైపు ఇప్పటికే తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కోసం మొదటి మూడు రోజులు అంటే డిసెంబర్ 30, 31, జన్వరి 1 తేదీలకు ఇప్పటికే లక్కీడిప్‌ను ఆన్‌లైన్‌లలో కేటాయించారు. అయితే.. లక్కీ డీప్ లో తమ టోకెన్ రాని వారు చాలా మంది భక్తులు తమకు దర్శన భాగ్యం రాలేదని చాలా బాధపడుతున్నారు. 
 
ఈ క్రమంలో వీరికి టీటీడీ మరో శుభవార్త చెప్పింది. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 30 నుంచి వచ్చే ఏడాది జనవరి 8 వరకు పది రోజుల పాటు భక్తులకు వైకుంఠ ద్వార దర్శన భాగ్యం కల్పించనున్నట్లు ప్రకటించింది. 

ఐటీ ఉద్యోగుల రద్దీకి బ్రేక్.. నగరం మధ్యలో కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్ వే.. ఎక్కడంటే?

ఐటీ ఉద్యోగుల రద్దీకి బ్రేక్.. నగరం మధ్యలో కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్ వే.. ఎక్కడంటే?ఐటీ ఉద్యోగుల రద్దీని తగ్గించడానికి, ఔటర్ రింగ్ రోడ్‌కు నేరుగా అనుసంధానించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం నగరం మధ్యలో ఒక కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేను నిర్మించాలని యోచిస్తోంది. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్‌లను అనుసంధానించడానికి బహుళ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయాలని హెచ్ఎండీఏని కోరింది. బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 12 నుండి గచ్చిబౌలిలోని సిల్పా లేఅవుట్ వరకు 10 కి.మీ.ల విస్తీర్ణంలో 6-లేన్ల ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే కోసం అధికారులు ఇప్పుడు సాధ్యాసాధ్యాల నివేదికను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రణాళిక మెహదీపట్నం, శంషాబాద్ మధ్య పీవీఆర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే నమూనాను అనుసరిస్తుంది.

కొత్త సంవత్సర వేడుకలు.. సైబరాబాద్ పోలీసుల కొత్త మార్గదర్శకాలు

కొత్త సంవత్సర వేడుకలు.. సైబరాబాద్ పోలీసుల కొత్త మార్గదర్శకాలుసైబరాబాద్ పోలీసులు నూతన సంవత్సర వేడుకలకు కొత్త మార్గదర్శకాలను విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి కొన్ని రోజులే మిగిలి ఉండటంతో, నిర్వాహకులందరికీ అనుమతులు తప్పనిసరి చేశారు. దరఖాస్తులను సైబరాబాద్ పోలీసు శాఖ వెబ్‌సైట్‌లో సమర్పించాలి. 2026 నూతన సంవత్సర వేడుకల అనుమతులకు చివరి తేదీ డిసెంబర్ 21. ఈవెంట్ మేనేజర్లు సైబరాబాద్ అధికార పరిధిలో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఆదేశించారు.

ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడమే లక్ష్యం : పవన్ కళ్యాణ్

ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడమే లక్ష్యం : పవన్ కళ్యాణ్ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడమే గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఆయన చిత్తూరు జిల్లా కేంద్రంలో డివిజనల్ అభివృద్ది అధికారి కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. అదే కార్యక్రమంలో వివిధ జిల్లాల్లోని 77 డీడీవో కార్యాలయాలకు పవన్‌ వర్చువల్‌గా ప్రారంభోత్సవం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు.

Komatireddy: ఏపీకి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి.. పవన్ కల్యాణ్‌తో భేటీ అవుతారా?

Komatireddy: ఏపీకి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి.. పవన్ కల్యాణ్‌తో భేటీ అవుతారా?తెలంగాణ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గురువారం ఏపీకి రానున్నారు. ఈ నెల 8,9న తెలంగాణలో జరిగే రైజింగ్ సమ్మిట్‌కు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబును ఆహ్వానించనున్నారు. అయితే ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కోనసీమ దిష్టి వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో కోమటిరెడ్డి పవన్‌ను కలుస్తారా లేదా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. మంత్రి కోమటిరెడ్డి కూడా పవన్‌ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.

ఆపరేషన్ సింధూర్ ఎఫెక్ట్: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నాలుగు రక్షణ తయారీ కేంద్రాలు

ఆపరేషన్ సింధూర్ ఎఫెక్ట్: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నాలుగు రక్షణ తయారీ కేంద్రాలుఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నాలుగు రక్షణ తయారీ కేంద్రాలు రాబోతున్నాయి. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత, భారతదేశం మరిన్ని స్వదేశీ ఆయుధాలను ఉపయోగించాలని, ఇతర దేశాలకు ఎగుమతులను విస్తరించాలని యోచిస్తోంది. ఈ వ్యూహాత్మక ప్రయత్నంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. హెచ్ఎఫ్‌లీఎల్‌కి కేటాయించిన 1000 ఎకరాల్లో మడకశిరలో ఒక కేంద్రం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఇది ఆర్టిలరీ షెల్స్, గ్రెనేడ్లు, మందుగుండు సామగ్రిని తయారు చేస్తుంది. భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ దొనకొండలో ఒక ప్రొపెల్లెంట్, ఆయుధ సమైక్యత కేంద్రాన్ని నిర్మిస్తుంది.

02-12-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం...

02-12-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సర్వత్రా అనుకూలం. శ్రమతో కూడిన విజయాలున్నాయి. అవకాశాలను చేజిక్కించుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.

చాగంటి వల్లే అరుణాచలం ఆలయం తెలుగు భక్తుల రద్దీ పెరిగింది : నటుడు శివాజీరాజా

చాగంటి వల్లే అరుణాచలం ఆలయం తెలుగు భక్తుల రద్దీ పెరిగింది : నటుడు శివాజీరాజాప్రముఖ ప్రవచనకర్త చాంగటి కోటేశ్వర రావు గారివల్లే తిరువణ్ణామలైలోని శ్రీ అరుణాచలేశ్వర ఆలయంలో తెలుగు భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగిపోయిందని సినీ నటుడు శివాజీ రాజా అన్నారు. అయితే, ఇటీవలి కాలంలో అక్కడ ప్రశాంత వాతావరణం దెబ్బతిందన్నారు. ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, అరుణాచలం వెళ్లే భక్తులు కొందరు ఫోటోలు, వీడియోలో వ్లాగ్స్ అంటూ అక్కడి ప్రశాంత వాతావరణాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Karthigai Deepam: అరుణాచలేశ్వరం.. కార్తీక దీపం ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు సిద్ధం..

Karthigai Deepam: అరుణాచలేశ్వరం.. కార్తీక దీపం ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు సిద్ధం..కార్తీక దీపం పండుగకు ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది భక్తులు తరలి రానుండటంతో, తమిళనాడులోని తిరువణ్ణామలై జిల్లా యంత్రాంగం వేడుకలను సజావుగా నిర్వహించడానికి అతిపెద్ద భద్రతా, లాజిస్టిక్స్ ఏర్పాట్లలో ఒకటి ఏర్పాటు చేసింది. నవంబర్ 24న ప్రారంభమైన ఈ ఉత్సవాలు డిసెంబర్ 3న మహా దీపంతో ముగుస్తాయి. తమిళనాడు, పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి భక్తులు వస్తారు. డిసెంబర్ 3న యాత్రికుల భారీ రద్దీని నియంత్రించడానికి, ఆలయ పట్టణం అంతటా 15,000 మందికి పైగా పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించనున్నారు. ఇందులో కీలకమైన ప్రదేశాలలో ఏర్పాటు చేసిన 24 వాచ్‌టవర్‌లను నిర్వహించే యూనిట్లు ఉన్నాయి.

01-12-2025 సోమవారం ఫలితాలు - ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి...

01-12-2025 సోమవారం ఫలితాలు - ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలను ధీటుగా ఎదుర్కుంటారు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా భావించవద్దు. ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు.

01-12-2025 నుంచి 31-12-2025 వరకు మీ మాస ఫలితాలు

01-12-2025 నుంచి 31-12-2025 వరకు మీ మాస ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ మాసం అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. ప్రతి విషయంలోనూ ఆచితూచి అడుగేయాలి. ఆలోచనలు పలు విధాలుగా ఉంటాయి. సంప్రదింపులు వాయిదా పడతాయి. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. కొన్ని పనులు అసంపూర్తిగా వదలేస్తారు. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. పెద్దమొత్తం నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. చుట్టుపక్కల వారిని గమనించండి. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. అయిన వారితో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. చిన్ననాటి పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఆటుపోట్లను ధీటుగా ఎదుర్కుంటారు. ఉద్యోగస్తులకు బాధ్యతల మార్పు. వేడుకలో పాల్గొంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి.
