కేరళ తరహాలో ఏపీలో విద్యావిధానం అవసరం.. పవన్ కల్యాణ్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజయవంతమైన విద్యా ప్రయత్నాలను నిర్ధారించడంలో కేరళ నమూనా తరహాలో తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల మధ్య బలమైన, నిరంతర సమన్వయం అవసరమని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు.
పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేటలోని శారద జెడ్పి ఉన్నత పాఠశాలలో శుక్రవారం జరిగిన మెగా టీచర్స్-పేరెంట్స్ మీటింగ్ (పీటీఎం)లో పెద్ద ఎత్తున హాజరైన పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల మధ్య సామరస్య సంబంధాలు పిల్లల సానుకూల మనస్తత్వాన్ని రూపొందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని అన్నారు.
ఒక ఉపాధ్యాయుడు మిమ్మల్ని తిట్టినా లేదా క్రమశిక్షణ చేసినా, దానిని ప్రతికూలంగా తీసుకోకండి. మీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగిన తర్వాత ఆ క్షణాలు ఆశీర్వాదాలుగా మారతాయని ఆయన విద్యార్థులతో అన్నారు.
రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో మెగా పేటీఎం సమావేశాలను నిర్వహించినందుకు విద్యా మంత్రి నారా లోకేష్ను ఆయన అభినందిస్తున్నారు. పిఠాపురంలో ఇటీవల పిల్లలను రాజకీయ వివాదాల్లోకి లాగడానికి చేసిన ప్రయత్నాలను ప్రస్తావిస్తూ, పాఠశాల సంబంధిత సమస్యలను రాజకీయం చేయవద్దని డిప్యూటీ సీఎం హెచ్చరించారు.
పాఠశాల స్థలాల ఆక్రమణల కారణంగా నేటి పిల్లలకు ప్రాథమిక ఆట స్థలాలు లేవని ఆయన అంగీకరించారు. వేల ఎకరాలు ఆక్రమించబడిన సమాజంలో, పాఠశాలలకు ఆట స్థలాలు లేకపోవడం దురదృష్టకరమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
ఉద్యోగాల కోసం విద్యార్థులను మలచడం కంటే, దేశానికి ఉపయోగపడే వ్యక్తులను సృష్టించాలని పవన్ ఉపాధ్యాయులను అభ్యర్థించారు. జనరల్ జెడ్ విద్యార్థులలో సృజనాత్మకతను గుర్తించి, వారిని పెంపొందించాలని చెప్పారు. పఠన అలవాట్లు వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచుతాయని, ఆలోచనను విస్తృతం చేస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.