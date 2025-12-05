Telugu Love: అబ్బా.. ఎంత బాగా తెలుగు మాట్లాడారు.. కృతికా శుక్లాపై పవన్ ప్రశంసలు
పల్నాడు కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లాకు తెలుగు భాషపై వున్న నిజమైన ప్రేమ, గౌరవాన్ని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశంసించారు. చిలకలూరిపేటలో జరిగిన మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్లో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, ఆమె తెలుగు ఎంత అనర్గళంగా మాట్లాడుతుందో చూసి తాను చాలా సంతోషించానని అన్నారు.
ఆమె మాట్లాడటం విన్నప్పుడు, ఆమె తెలుగు చాలా సహజంగా అనిపించింది కాబట్టి, "మీరు ఇక్కడ పుట్టారా?" అని అడిగానని ఆయన తెలిపారు. ఆమె గుంటూరు లేదా విజయవాడ వంటి సమీప ప్రాంతాలకు చెందిన వారు కావచ్చునని తాను భావించానని పవన్ చెప్పారు. కానీ ఆమె హర్యానాకు చెందిన వారని తెలిసి షాకయ్యాననని పవన్ తెలిపారు.
ఆంధ్రా ప్రజలు కొన్నిసార్లు తమ మాతృభాష నేర్చుకునేందుకు, మాట్లాడేందుకు, చదివేందుకు ఎలా ఇబ్బంది పడుతున్నారో పవన్ గుర్తు చేశారు. అయితే వేరే రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి స్వయంగా తెలుగు నేర్చుకోవడమే కాకుండా నమ్మకంగా, అనర్గళంగా మాట్లాడారు. ఈ అంకితభావం అందరికీ అర్థవంతమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తుందని పవన్ అన్నారు.
తెలుగు భాష పట్ల కలెక్టర్కు వున్న అభిమానానికి, తెలుగు భాషను పిల్లలకు సులభంగా, ఆనందించదగినదిగా చేయడానికి ఆమె చేసే కృషికి పవన్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తెలుగు పట్ల పల్నాడు కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లాకు వున్న గౌరవాన్ని అభినందిస్తూ పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.